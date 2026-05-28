REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Port Polska zostanie bazą wojskową. To nie będzie zwykłe lotnisko

Na nowym lotnisku ma bić serce Polski, więc nie może dziwić, że w tak ważnym przedsięwzięciu znajdzie się też miejsce dla wojska. 

Adam Bednarek
wojsko
REKLAMA

"Tam się będziemy spotykać, stamtąd będziemy wylatywać do wszystkich zakątków świata, tam będziemy robili interesy" - mówił o Porcie Polska premier Donald Tusk, kiedy ogłoszona została nowa nazwa portu lotniczego, a żegnano starą (CPK). Jako że lotnisko ma być oknem na świat, to wojsko też ma swoją rolę do odegrania. 

Władze spółki CPK odbyły już "obiecujące" rozmowy szefostwem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w tej sprawie - informuje portal wnp.pl

REKLAMA

Jak przyznaje dr Filip Czernicki, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, "nowa infrastruktura lotniskowa musi spełniać wymagania zarówno strony wojskowej, jak i cywilnej".

- W Porcie Polska uwzględnimy ten komponent wojskowy. Mamy na to pokaźną rezerwę terenów, ale same 40 hektarów przeznaczone pod lotnisko to już jest całkiem sporo przestrzeni. To tam ma szansę znaleźć się jednostka wojskowa. Chcemy, by wojsko było na stałe obecne w Porcie Polska – deklaruje w rozmowie z serwisem dr Filip Czernicki, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego.  

Wyjaśniono, że chodzi przede wszystkim o utrzymanie stałej gotowości operacyjnej do przyjmowania transportów specjalnych oraz sprawną reakcję w sytuacjach kryzysowych, np. w przypadku klęsk żywiołowych. 

REKLAMA

Ważną rolę odgrywać ma też obsługa rejsów z udziałem głów państw 

W rozmowie z wnp.pl Czernicki przyznał, że o ile część środków potrzebnych na budowę Portu Polska pochodzić będzie od spółki Polskie Porty Lotnicze, tak dla "infrastruktury, zwłaszcza tego podwójnego przeznaczenia, będą potrzebne dodatkowe pieniądze". 

REKLAMA

Jak czytamy w serwisie, chodzi tutaj o takie inwestycje jak np. wybudowanie niezależnych tras dojazdowych dla pojazdów obsługujących loty z udziałem głów państw czy stworzenie infrastruktury gotowej m.in. do wykorzystania przez wojskowe drony. "Finansowanie tych rozwiązań ma częściowo pochodzić właśnie ze środków przeznaczonych na obronność" - przewiduje serwis. 

W obecnych czasach to priorytet

Jeszcze poprzednie władze spółki CPK podkreślały znaczenie Portu Polska - choć wówczas: CPK -  w kontekście obronności.

Niedawno odbywały się spotkania, w trakcie których konsultowano proponowane rozwiązania przebiegu infrastruktury Kolei Dużych Prędkości (KDP) i linii konwencjonalnych na terenie Polski tak, by mogła ona być również wykorzystywana przez wojsko m.in. w celu ochrony ludności cywilnej.

REKLAMA

- Projektowane przez nas inwestycje kolejowe muszą być gotowe do wykorzystania w potencjalnych sytuacjach kryzysowych, m.in. dostosowane do sprawnego transportu dużej liczby ludzi i znacznej ilości sprzętu. W obecnych czasach te zagadnienia są priorytetem dla każdego strategicznego inwestora – wyjaśniał Piotr Rachwalski z Port Polska, członek zarządu ds. kolei spółki Centralny Port Komunikacyjny. 

Port Polska ma nowe logo

Cel na przyszłość lotnisko prezentuje już teraz, za sprawą nowej identyfikacji wizualnej. "Budujemy infrastrukturę dla przyszłych pokoleń" - wyjaśniono. Nowe logo reprezentuje cel, jakim jest "zbudowanie spójnego systemu transportowego integrującego lotnisko, kolej i drogi", jak przekazano Wirtualnym Mediom. Logo tworzą dwie litery P - Port Polska - które wraz cyferblatem oraz igłą kompasu reprezentują "system odniesień do nawigacji, synchronizacji i ciągłości przepływu oraz kształt węzła, szlaku i linii przepływu".

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
28.05.2026 09:49
Tagi: CPKLotnictwoLotniskaWojsko
REKLAMA
Najnowsze
9:49
Port Polska zostanie bazą wojskową. To nie będzie zwykłe lotnisko
Aktualizacja: 2026-05-28T09:49:23+02:00
9:00
Wyciągał poufne dane w pracy i pędził się zakładać. Google oskarża swojego inżyniera
Aktualizacja: 2026-05-28T09:00:03+02:00
8:02
Płatny Instagram i Facebook stają się faktem. Co dostaniesz w abonamencie?
Aktualizacja: 2026-05-28T08:02:04+02:00
7:51
Koniec formularzy kontaktowych. WeNet daje ci prywatnego doradcę
Aktualizacja: 2026-05-28T07:51:32+02:00
7:32
Znika największa słabość darmowego konkurenta Office'a. Obudzili się po latach
Aktualizacja: 2026-05-28T07:32:01+02:00
7:09
Podwyżki cen telefonów są nieuniknione. Samsung nie ma wyjścia
Aktualizacja: 2026-05-28T07:09:59+02:00
7:00
Europa wygląda jak w środku lata. Satelita pokazał dowód
Aktualizacja: 2026-05-28T07:00:00+02:00
6:16
Drzwi pociągów otwierają się w szczerym polu. Producent mówi: pomidor
Aktualizacja: 2026-05-28T06:16:00+02:00
6:13
Wyłączenie telefonu nie pomoże. Zwykłe Wi-Fi tworzy system masowej inwigilacji
Aktualizacja: 2026-05-28T06:13:00+02:00
6:08
Magazyn energii jak wielka wieża. "Inwestycja bez precedensu w skali kraju"
Aktualizacja: 2026-05-28T06:08:00+02:00
6:04
Woda jednak towarem, nie prawem. Sąd zadecydował
Aktualizacja: 2026-05-28T06:04:00+02:00
6:00
Polski Dubaj będzie mieć potężnego rywala. Bogaci się cieszą, reszta może zapłakać
Aktualizacja: 2026-05-28T06:00:00+02:00
21:19
Taniej i lepiej się nie da. To twój następny telefon
Aktualizacja: 2026-05-27T21:19:48+02:00
20:28
Polska i Wielka Brytania podpisały traktat. "To nie jest zwykła umowa wojskowa"
Aktualizacja: 2026-05-27T20:28:19+02:00
19:42
Ważna zmiana w telefonach Samsunga. Chodzi o backup twoich zdjęć
Aktualizacja: 2026-05-27T19:42:03+02:00
19:12
Googlebooki nie tylko dla bogaczy. Odetchnąłem z ulgą
Aktualizacja: 2026-05-27T19:12:17+02:00
18:58
Polskie MiG-i ryczą na wybrzeżu. Gdynia słyszy końcówkę epoki
Aktualizacja: 2026-05-27T18:58:07+02:00
18:12
Czarna dziura powstała sekundę po Wielkim Wybuchu. "Bezprecedensowe odkrycie"
Aktualizacja: 2026-05-27T18:12:14+02:00
18:00
Sony Bravia 9 II i Bravia 7 II: Czym w ogóle jest "prawdziwe" RGB i dlaczego to ma znaczenie?
Aktualizacja: 2026-05-27T18:00:00+02:00
17:00
Składak Samsunga znowu się opłaca. Lepszej okazji może nie być
Aktualizacja: 2026-05-27T17:00:50+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA