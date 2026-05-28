Port Polska zostanie bazą wojskową. To nie będzie zwykłe lotnisko

"Tam się będziemy spotykać, stamtąd będziemy wylatywać do wszystkich zakątków świata, tam będziemy robili interesy" - mówił o Porcie Polska premier Donald Tusk, kiedy ogłoszona została nowa nazwa portu lotniczego, a żegnano starą (CPK). Jako że lotnisko ma być oknem na świat, to wojsko też ma swoją rolę do odegrania.

Władze spółki CPK odbyły już "obiecujące" rozmowy szefostwem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w tej sprawie - informuje portal wnp.pl.

Jak przyznaje dr Filip Czernicki, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, "nowa infrastruktura lotniskowa musi spełniać wymagania zarówno strony wojskowej, jak i cywilnej".

- W Porcie Polska uwzględnimy ten komponent wojskowy. Mamy na to pokaźną rezerwę terenów, ale same 40 hektarów przeznaczone pod lotnisko to już jest całkiem sporo przestrzeni. To tam ma szansę znaleźć się jednostka wojskowa. Chcemy, by wojsko było na stałe obecne w Porcie Polska – deklaruje w rozmowie z serwisem dr Filip Czernicki, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wyjaśniono, że chodzi przede wszystkim o utrzymanie stałej gotowości operacyjnej do przyjmowania transportów specjalnych oraz sprawną reakcję w sytuacjach kryzysowych, np. w przypadku klęsk żywiołowych.

Ważną rolę odgrywać ma też obsługa rejsów z udziałem głów państw

W rozmowie z wnp.pl Czernicki przyznał, że o ile część środków potrzebnych na budowę Portu Polska pochodzić będzie od spółki Polskie Porty Lotnicze, tak dla "infrastruktury, zwłaszcza tego podwójnego przeznaczenia, będą potrzebne dodatkowe pieniądze".

Jak czytamy w serwisie, chodzi tutaj o takie inwestycje jak np. wybudowanie niezależnych tras dojazdowych dla pojazdów obsługujących loty z udziałem głów państw czy stworzenie infrastruktury gotowej m.in. do wykorzystania przez wojskowe drony. "Finansowanie tych rozwiązań ma częściowo pochodzić właśnie ze środków przeznaczonych na obronność" - przewiduje serwis.

W obecnych czasach to priorytet

Jeszcze poprzednie władze spółki CPK podkreślały znaczenie Portu Polska - choć wówczas: CPK - w kontekście obronności.

Niedawno odbywały się spotkania, w trakcie których konsultowano proponowane rozwiązania przebiegu infrastruktury Kolei Dużych Prędkości (KDP) i linii konwencjonalnych na terenie Polski tak, by mogła ona być również wykorzystywana przez wojsko m.in. w celu ochrony ludności cywilnej.

- Projektowane przez nas inwestycje kolejowe muszą być gotowe do wykorzystania w potencjalnych sytuacjach kryzysowych, m.in. dostosowane do sprawnego transportu dużej liczby ludzi i znacznej ilości sprzętu. W obecnych czasach te zagadnienia są priorytetem dla każdego strategicznego inwestora – wyjaśniał Piotr Rachwalski z Port Polska, członek zarządu ds. kolei spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Port Polska ma nowe logo

Cel na przyszłość lotnisko prezentuje już teraz, za sprawą nowej identyfikacji wizualnej. "Budujemy infrastrukturę dla przyszłych pokoleń" - wyjaśniono. Nowe logo reprezentuje cel, jakim jest "zbudowanie spójnego systemu transportowego integrującego lotnisko, kolej i drogi", jak przekazano Wirtualnym Mediom. Logo tworzą dwie litery P - Port Polska - które wraz cyferblatem oraz igłą kompasu reprezentują "system odniesień do nawigacji, synchronizacji i ciągłości przepływu oraz kształt węzła, szlaku i linii przepływu".

Adam Bednarek 28.05.2026 09:49

