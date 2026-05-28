Tanie laptopy z Windowsem dostały potężnego kopa. MacBook Neo aż zadrżał
MacBook Neo doczekał się pierwszej prawdziwej odpowiedzi wśród laptopów z Windowsem. Tanie mobilne komputery wreszcie też mogą działać długimi godzinami na baterii.
Doszło do kolejnego ważnego momentu w rozwoju komputerów osobistych. Qualcomm, który tworzy procesory dedykowane dla laptopów z Windowsem w technologii ARM, wreszcie zapowiedział układy stworzone z myślą o tańszych urządzeniach. Pierwsze laptopy też zostały już zapowiedziane.
MacBook Neo z odpowiedzią ze strony laptopów z Windowsem
W świecie laptopów z Windowsem stworzenie bezpośredniej odpowiedzi na MacBooka Neo wcześniej nie było możliwe. Wynika to ze sposobu działania firm tworzących laptopy, które nie mają własnych procesorów, tak jak Apple. Muszą zatem bazować na czipach zewnętrznych dostawców: AMD, Intela czy Qualcomma. Aby stworzyć odpowiedź na MacBooka Neo, czip musi być odpowiednio tani, co w przypadku procesorów AMD i Intela jest możliwe.
Problem jest taki, że laptopy wykorzystujące te procesory nie gwarantują tak dobrej energooszczędności, ponieważ bazują na technologii x86. Tylko Qualcomm tworzy czipy ARM dla laptopów z Windowsem, podobne do tych, które znajdują się w naszych smartfonach z Androidem. Tyle że były one znacznie droższe.
Teraz Qualcomm zapowiedział platformę Snapdragon C. To procesory dedykowane dla tanich laptopów z Windowsem na platformie ARM w przedziale cenowym ok. 300 dol., czyli bardziej przystępnych laptopów kosztujących w Polsce 1500 zł i więcej. Producent nie ujawnił wielu informacji na ich temat.
Gigant twierdzi, że nowe czipy mają zapewniać "responsywną wydajność, chłodną, cichą konstrukcję i niesamowitą żywotność baterii przez cały dzień". Laptopy z procesorami Snapdragon C mają dobrze radzić sobie z bardziej podstawowymi czynnościami: przeglądaniem internetu czy oglądaniem filmów. W środku nadchodzących laptopów znajduje się dedykowany układ NPU do zadań sztucznej inteligencji, lecz urządzenia te nie będą obsługiwać funkcji Windowsa 11 Copilot+.
Będzie to zatem pierwsze podejście do tanich laptopów z układami ARM. Jest szansa, że producent wykorzysta rozwiązania z telefonów i zmodyfikuje je na potrzeby laptopów z Windowsem. Jeśli wydajność będzie na tyle wysoka, a czas pracy faktycznie długi, MacBook Neo dostanie mocną odpowiedź.
Pierwsze laptopy ze Snapdragonem C zapowiedziane
Według producenta laptopy z procesorami Snapdragon C mają trafić na rynek jeszcze w 2026 r. Za urządzenia będą odpowiadać popularni producenci, tacy jak Acer, HP czy Lenovo. Acer potwierdził już pierwszy model, Aspire Go 15, wyposażony w Snapdragona C. Laptop ma zostać wyposażony w 8 GB pamięci operacyjnej i 512 GB pamięci SSD na dane.
Niebawem powinniśmy oczekiwać wysypu tanich i dobrych laptopów, które realnie mogą konkurować z MacBookiem Neo.