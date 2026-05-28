InPost dostarczy ci paczkę z TikToka. Odbierzesz ją raz-dwa

Platforma sprzedaży TikTok Shop w popularnej aplikacji społecznościowej zostanie uruchomiona już 15 czerwca 2026 r. Od momentu debiutu klienci skorzystają z ponad 29 000 automatów paczkowych w całym kraju jako domyślnej opcji dostawy. Podczas przeglądania TikToka będziesz zamawiać i płacić BLIK-iem.

InPost będzie dostarczał przesyłki z TikTok Shop

TikTok Shop to zupełnie nowa platforma sprzedaży elektronicznej na rynku w Polsce. Rozwiązanie ma być o tyle sprytne, że jest zintegrowane bezpośrednio z aplikacją TikToka – nie tylko jako dodatkowa zakładka, ale też interaktywna funkcja dla twórców filmików.

Zakupy z TikTok Shop wyglądają tak, że podczas oglądania krótkich filmów użytkownik zobaczy plakietki określonych produktów, np. pokazanych w materiale. Również podczas transmisji na żywo twórcy mogą oznaczać i kierować klienta do wybranych ofert. Następnie przechodzi on do metody dostawy i płatności.

Domyślną opcją dostarczenia paczki zamówionej w TikTok Shop ma być InPost. Firma jest bowiem kluczowym partnerem logistycznym platformy. W tym celu oczywiście wykorzysta swoją sieć 29 000 Paczkomatów dostępnych na terenie całego kraju, aby klienci mogli wybrać szybką i wygodną dostawę dostępną 24/7.

TikTok Shop wybrał InPost nie bez powodu. To oczywiście ulubiona firma kurierska Polaków, głównie ze względu na ogromną sieć automatów paczkowych w Polsce. Z rozwiązania tego masowo korzystają nie tylko młodzi z pokolenia Z, ale też milenialsi i starsi. Paczkomat to maszyna dobrze znana w każdej grupie wiekowej.

Z TikToka korzysta aż 14,2 mln Polaków z różnych przedziałów wiekowych. Wielu z nich wyszukuje i odkrywa produkty właśnie dzięki aplikacji społecznościowej z krótkimi filmikami. TikTok Shop stawia przede wszystkim na szybkie zakupy. Po tym, jak użytkownik zobaczy coś, co go interesuje, może przejść do zamówienia i płatności. Dostawy będą realizowane przez InPost, natomiast płatność można uregulować za pomocą kodu BLIK.

Dzięki TikTok Shop, który wchodzi na polski rynek sprzedaży elektronicznej, InPost powinien mieć jeszcze więcej pracy. Dla nas, klientów, to oczywiście prostsze i szybsze zakupy oraz większy wybór.

Albert Żurek 28.05.2026 13:58

