To będą pierwsze wakacje z systemem kaucyjnym. Szykuje się więc kolejny sprawdzian dla wciąż nowego rozwiązania. Co z opakowaniami po napojach, po które sięgniemy w upalne dni? Trzeba będzie pogodzić się z utratą kaucji, bo mało komu chce się biegać do sklepów w trakcie urlopu? A może niektórzy wrócą z torbą pełną puszek i butelek, aby kaucja się nie zmarnowała?

Wiele wskazuje na to, że nie będzie takiej potrzeby. PolKa – Polska Kaucja poinformowała o rozszerzeniu sieci zbiórki opakowań kaucyjnych Zwrotomat poza tradycyjne punkty handlowe.

- System kaucyjny w Polsce potrzebuje większej dostępności. Dlatego inwestujemy w budowę powszechnej sieci punktów Zwrotomat. Pierwsze nowoczesne urządzenia instalujemy m.in. na warszawskiej Białołęce, a kolejne lokalizacje będą sukcesywnie uruchamiane we współpracy z samorządami, partnerami handlowymi i operatorami przestrzeni publicznych. Dzięki temu konsumenci będą mogli zwracać opakowania w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy czy wypoczynku, bez konieczności wizyty w sklepie - zapowiada Magdalena Markiewicz, prezes zarządu PolKa - Polska Kaucja.

Pierwsze maszyny ulokowane poza sklepami znajdą się m.in. w Warszawie, Zamościu, a także w miejscowościach nadmorskich: Mielnie, Gąskach czy Sarbinowie. Operator systemu kaucyjnego chce, aby maszyny były blisko plaż oraz "w miejscach zwiększonego ruchu turystów".

Nadchodzi wakacyjny szczyt sezonu, w którym Polacy więcej podróżują i częściej sięgają po napoje. Dlatego rozwijamy infrastrukturę tam, gdzie system jest najbardziej potrzebny: w miejscach wypoczynku, turystyki, ale także wydarzeń plenerowych. Chcemy, aby zwrot opakowań był łatwy i dostępny w każdej lokalizacji - dodaje Magdalena Markiewicz.

Zwrotomaty PolKa umożliwią cyfrowy zwrot kaucji

Wystarczy wrzucić butelkę i puszkę, a następnie przyłożyć kartę płatniczą do terminala. Urządzenie nie drukuje kodów, tylko przelewa środki bezpośrednio na konto. Właśnie takie rozwiązanie działa już w sklepach sieci Ikea.

Podobnych maszyn - ulokowanych poza sklepami i wypłacających kaucję prosto na konto - będzie coraz więcej. Niedawno budowę sieci ogólnodostępnych, publicznych punktów zbiórki opakowań w całej Polsce zapowiedziały firmy Kaucja.pl – Krajowy System Kaucyjny oraz Recyclo Polska. Automaty przyjmujące butelki i puszki mają pojawić się m.in. przy spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Najpierw urządzenia dostępne będą w stolicy, a później pojawią się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi czy Katowicach. Kaucja.pl wraz z Recyclo Polska chcą tylko w tym roku postawić 500 maszyn, które znajdą się poza sklepami.

Wakacje bez śmieci

Cieszy fakt, że urządzenia umożliwiające szybki zwrot opakowań i wygodną wypłatę kaucji pojawią się nie tylko na osiedlach, ale też właśnie przy plażach i innych miejscach obleganych przez turystów. Doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że mamy olbrzymi problem z utrzymywaniem porządku na szlakach czy w pobliżu rzek, jezior lub morza. Prosta zasada "zabieram ze sobą to, co przynoszę" niestety często jest wymazywana z pamięci.

Już teraz wiele osób narzeka, że będąc w podróży nie wie co zrobić z butelką kupioną w sklepie na dworcu, kawiarni czy w wagonie restauracyjnym. Można oczywiście zbierać ze sobą opakowania na wyjeździe, pogodzić się ze stratą kaucji albo… zmienić nawyki.

Wygląda na to, że w wakacje sprawa się uprości i puszki oraz butelki oddamy blisko popularnych, obleganych miejsc. W końcu to chodzi: aby zwrot był prosty, wygodny, naturalny.

I choć już teraz widać, że opakowań objętych kaucją w środowisku jest mniej, to istnieje szansa, że butelki i puszki nie spędzą na plaży ani chwili. Zamiast czekać, aż zgarnie je ktoś, kto będzie chciał odebrać kaucję, właściciele od razu zabiorą je ze sobą do automatu.

Adam Bednarek 28.05.2026 15:21

