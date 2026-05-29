Telefon Samsunga cię ochroni. One UI 9.0 zablokuje podejrzane aplikacje

Zabezpieczenia w dzisiejszych smartfonach są obecnie mocno zaawansowane. Producenci urządzeń z Androidem chronią użytkowników na różne sposoby. Poza wbudowanymi mechanizmami filtrowania połączeń czy wiadomości nierzadko znajdziemy zabezpieczenia chroniące przed niebezpiecznymi aplikacjami. Samsung wdrożył ulepszone narzędzie, które ma jeszcze lepiej chronić przed pobieraniem programów z internetu.

One UI 9.0 zabezpieczy przed podejrzanymi aplikacjami

Testy nakładki One UI 9.0 wystartowały wcześniej w tym miesiącu. Oprogramowanie jest dostępne m.in. w Polsce dla posiadaczy serii Galaxy S26. Wiele osób, które zainstalowały nową wersję, narzeka jednak na problem z instalacją aplikacji spoza sklepu Google Play oraz Samsung Store.

Nie jest to jednak błąd wynikający z testów oprogramowania, a specjalna funkcja wdrożona w tegorocznej wersji nakładki systemowej One UI 9.0 bazującej na Androidzie 17. Samsung już podczas jej udostępniania potwierdził, że wdraża ulepszoną ochronę aplikacji. Rozwiązanie wykrywa programy wysokiego ryzyka, blokując możliwość ich instalacji oraz uruchomienia.

Nie jest to narzędzie, które po prostu nie dopuszcza do urządzenia aplikacji spoza oficjalnych kanałów. Działa to znacznie bardziej inteligentnie, skanując podpisy twórców, źródło czy inne informacje niedostępne dla przeciętnego użytkownika, sugerujące możliwe niebezpieczne pochodzenie pliku. Użytkownik po wykryciu takiej aplikacji zobaczy ostrzeżenie, a telefon zasugeruje, aby usunąć plik instalacyjny .apk z telefonu.

Niestety, ale rozwiązanie nie jest na tyle zaawansowane, aby rozróżnić złośliwe oprogramowanie od zwykłej, zaufanej aplikacji pobieranej spoza sklepu Google Play (np. ze źródeł takich jak GitHub).

To jednak nie tak, że użytkownicy są zmuszeni do korzystania z zaawansowanej ochrony przed aplikacjami. To wciąż w pełni opcjonalna funkcja, którą można wyłączyć w ustawieniach telefonu. Trudno powiedzieć, czy opcja w finalnej wersji oprogramowania One UI 9.0 będzie domyślnie włączona. Najprawdopodobniej nie, ale warto o tym wiedzieć na przyszłość, kiedy to pod koniec 2026 r. One UI 9.0 będzie trafiać na wszystkie wspierane smartfony Galaxy.

Albert Żurek 29.05.2026 18:37

