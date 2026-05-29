YouTube ma nowy plan. Konkurencja dla Spotify

YouTube bardzo chce, aby użytkownicy serwisu - w szczególności ci płacący co miesiąc za subskrypcję Premium - przestali postrzegać go jedynie jako platformę od filmików. Dlatego YouTube rozwija funkcje skierowane do słuchaczy podcastów, próbując umocnić swoją pozycję nie tylko w segmencie wideo, ale również audio.

YouTube chce być miejscem nie tylko do oglądania, ale też do słuchania

Firma ogłosiła właśnie wprowadzenie pakietu nowych narzędzi dla subskrybentów YouTube Premium, które mają ułatwić słuchanie podcastów podczas biegania, podróży czy wykonywania codziennych obowiązków.

Najbardziej zauważalną zmianą jest nowy tryb słuchania "on-the-go". Stanowi on zestaw uproszczonych kontrolek przygotowanych z myślą o użytkownikach korzystających z aplikacji w tle. Interfejs daje szybszy dostęp do przewijania do przodu i do tyłu, przechodzenia między odcinkami oraz sterowania odtwarzaniem bez konieczności wracania do pełnego widoku wideo. Funkcja jest już dostępna na Androidzie, a wersja dla iOS ma pojawić się w najbliższych miesiącach.

Kontrolki "on the go" w YouTube

Drugą nowością jest "Auto speed", czyli automatyczne dopasowywanie tempa odtwarzania do konkretnego fragmentu materiału. Mechanizm ma samodzielnie przyspieszać lub zwalniać podcast w zależności od sposobu mówienia prowadzącego lub gęstości przekazywanych informacji. YouTube przekonuje, że rozwiązanie pozwoli słuchać szybciej bez utraty zrozumienia treści. Podobnie jak w przypadku "on-the-go", z "Auto speed" mogą korzystać już użytkownicy Androida, a właściciele iPhone'ów muszą poczekać

Ostatnia nowość dotyczy Ask Music - narzędzie AI obecne już wcześniej w aplikacji YouTube Music. Dotychczas pozwalało ono generować spersonalizowane playlisty i stacje radiowe na podstawie krótkiego polecenia tekstowego. Teraz użytkownicy będą mogli poprosić system także o rekomendacje podcastów. Sugestie mają być dobierane na podstawie gatunku, nastroju albo programów, których użytkownik już słucha.

YouTube podkreśla, że podcasty stały się jednym z największych formatów rozwijanych w serwisie. Według danych firmy z podcastów na platformie korzysta ponad miliard aktywnych użytkowników miesięcznie. Tylko w kwietniu 2026 roku subskrybenci YouTube Premium obejrzeli lub odsłuchali ponad 800 milionów godzin podcastów.

Malwina Kuśmierek 29.05.2026 17:54

