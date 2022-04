Listę wbudowanych przepisów bezpośrednio w pamięci urządzenia możemy poszerzać przy pomocy darmowej aplikacji, dostępnej na smartfonach z systemami Android oraz iOS. Urządzenie paruje się z telefonem za pośrednictwem domowego WiFi, dzięki czemu nic nie stoi na przeszkodzie, by najpierw przejrzeć przepisy na tablecie, a następnie wysłać przyszłą kolację do Cook4me stojącego w kuchni. Do tego Tefal dba o to, by nowe przepisy regularnie pojawiały się w bazie danych.