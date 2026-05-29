Wojsko płaci za wakacje. 27 dni w koszarach za 6 tys. zł

Wojsko Polskie znów próbuje wejść z butami w wakacyjny kalendarz młodych ludzi. W trzeciej edycji programu Wakacje z wojskiem uczestnicy mają spędzić 27 dni w jednostce, przejść podstawowe szkolenie i otrzymać blisko 6 tys. zł brutto. To nie są kolonie w mundurze, lecz skrócony kontakt z realiami służby, który ma zachęcić do dalszego związania się z armią.

Koszary zamiast pracy sezonowej? To może mieć sens

Program jest skierowany przede wszystkim do osób w wieku 18-35 lat. Najłatwiej wyobrazić sobie więc tu maturzystów, studentów i ludzi, którzy normalnie szukaliby wakacyjnej pracy w gastronomii, magazynie, sklepie, hotelu albo za granicą. Wojsko proponuje im prawie miesiąc w jednostce, wojskowy rytm dnia, szkolenie praktyczne i wynagrodzenie, które ma sprawić, że oferta nie będzie tylko patriotycznym apelem.

Kwota może zrobić tu swoje. Blisko 6 tys. zł brutto za 27 dni oznacza, że program konkuruje z typową pracą sezonową, ale dodaje do tego pełne utrzymanie na czas szkolenia. Uczestnik dostaje zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Oznacza to więc, że pieniądze nie są przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu, bo ten zapewnia armia.

Sam program już z założenia ma być niskim progiem wejścia do wojska. Nie trzeba od razu podpisywać długiej życiowej deklaracji ani wiedzieć, czy służba zawodowa jest dla kogoś. Można wejść na 27 dni, zobaczyć, jak wygląda wojskowa codzienność, a potem zdecydować, czy iść dalej.

Trzy turnusy i prawie cała mapa Polski

Tegoroczna edycja obejmuje 3 turnusy. Pierwszy rusza 8 czerwca i potrwa do 4 lipca, drugi zaplanowano od 13 lipca do 8 sierpnia, a trzeci od 17 sierpnia do 12 września. Szkolenia mają odbywać się w blisko 90 lokalizacjach w całym kraju, więc program nie jest zamknięty tylko w kilku jednostkach.

Ochotnik może dobrać miejsce nie tylko pod kątem odległości od domu, ale też charakteru jednostki. Do wyboru są m.in. wojska lądowe, jednostki pancerne, desantowe, rakietowe i marynarka wojenna. Dla kogoś, kto chce sprawdzić się w mundurze, różnica jest duża. Inaczej brzmi szkolenie w jednostce pancernej, inaczej w desancie, a jeszcze inaczej w miejscu związanym z marynarką.

Nie należy jednak mylić tego z pełnym kursem specjalistycznym. Rdzeniem programu pozostaje szkolenie podstawowe. To ma być pierwszy kontakt z wojskiem, a nie błyskawiczna produkcja żołnierzy do zadań zaawansowanych.

Czego nauczą cię przez 27 dni? Zaskakująco dużo

Program obejmuje podstawy taktyki, strzelania, przetrwania w terenie, walki wręcz i obsługi wybranego sprzętu wojskowego. Do tego dochodzi musztra, regulaminy, działanie w zespole i codzienne funkcjonowanie w wojskowym porządku. Dla części uczestników najtrudniejsza może być nie sama broń czy poligon, ale rytm: pobudka, dyscyplina, hierarchia, rozkazy, ograniczona swoboda i konieczność dopasowania się do grupy.

Wakacje z wojskiem są więc nie tylko produktem rekrutacyjnym, ale też tak naprawdę testem charakteru. Armia może pokazać młodym ludziom coś więcej, niż tylko spot reklamowy, a uczestnicy mogą sprawdzić, czy wyobrażenie o wojsku wytrzymuje kontakt z koszarami.

Nie każdy po takim szkoleniu będzie chciał zostać żołnierzem. I dobrze. Program nie powinien być sprzedawany jako łatwa droga do kariery dla każdego. Jego sens polega raczej na odsianiu wyobrażeń od zainteresowania służbą. Kto po 27 dniach nadal będzie chciał iść dalej, może myśleć o aktywnej rezerwie, Wojskach Obrony Terytorialnej albo zawodowej służbie wojskowej.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Poppy Pix / Shutterstock.com

Marcin Kusz 29.05.2026 20:04

