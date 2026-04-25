Elon Musk odpala apkę. Ma zastąpić WhatsAppa i Messengera

X od miesięcy próbuje udowodnić, że jest czymś więcej niż dawnym Twitterem. Platforma rozrasta się w kierunku wideo, długich form, płatnych subskrypcji i całej masy funkcji, które mają zbliżyć ją do idei „aplikacji do wszystkiego”. Najnowszym elementem tej układanki jest XChat - osobny komunikator, który właśnie trafia na iOS-a i iPadOS-a. Formalnie to tylko nowy klient do istniejących DM‑ów, ale ambicje są większe: X chce, by rozmowy stały się pełnoprawną usługą, a nie dodatkiem do timeline’u.

Czym właściwie jest XChat i dlaczego powstał?

Na pierwszy rzut oka XChat wygląda jak klasyczny komunikator. Po zalogowaniu się kontem X użytkownik widzi czystą listę rozmów, okno czatu i nic więcej. Nie ma feedu, nie ma lajków, nie ma algorytmicznego chaosu, który wciąga na godziny. To przestrzeń wycięta z głównej aplikacji zaprojektowana tak, by dało się w niej po prostu rozmawiać. I to jest największa różnica względem DM‑ów w X, które od lat funkcjonują bardziej jako „prywatne wiadomości w socialu” niż jako narzędzie do realnej komunikacji.

Czytaj też:

Twórcy podkreślają, że XChat ma być miejscem wolnym od rozpraszaczy. W praktyce oznacza to, że wchodząc do aplikacji nie kończysz przypadkiem w trzeciej wojnie światopoglądowej na timeline’ie. To podejście znane z Messengera, który lata temu został wydzielony z Facebooka - i z podobnych powodów.

Prywatność jako główny argument X

Najmocniejszym elementem przekazu jest prywatność. XChat ma szyfrowanie end‑to‑end, nie wyświetla reklam i nie zawiera mechanizmów śledzących. To zestaw obietnic, który brzmi znajomo, bo dokładnie tym od lat chwalą się Signal czy WhatsApp. Różnica polega na tym, że X dopiero teraz próbuje wejść do tej ligi. I choć deklaracje są ważne to dopiero praktyka pokaże, czy implementacja szyfrowania jest solidna.

XChat startuje z zestawem funkcji, który pozwala mu od razu wskoczyć do kategorii „poważnych komunikatorów”. Oprócz zwykłych rozmów tekstowych dostępne są połączenia wideo, czaty grupowe, wiadomości znikające po czasie oraz blokada wykonywania zrzutów ekranu.

Najciekawiej wyglądają jednak grupy. XChat pozwala tworzyć konwersacje liczące nawet 350 osób, a w przyszłości limit ma rosnąć. Ro grup można dołączać za pomocą linków, które da się wrzucić bezpośrednio na X. Widać tu wyraźną inspirację Discordem, ale z mocnym zakotwiczeniem w ekosystemie X.

iOS na start. Android i desktop muszą być tuż za rogiem

Ikony xChata do wyboru

XChat debiutuje wyłącznie na iPhone’ach i iPadach. To nieprzypadkowe - iOS ma ogromny udział wśród aktywnych użytkowników X, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Ale brak wersji na Androida jest poważnym ograniczeniem. Jeśli XChat ma mieć jakiekolwiek szanse na masową adopcję to musi pojawić się także na Androidzie i w wersji desktopowej. Bez tego pozostanie ciekawostką dla części użytkowników, a nie realnym konkurentem dla największych komunikatorów.

A rynek komunikatorów jest dziś wyjątkowo trudny do zdobycia. Ludzie nie zmieniają aplikacji do rozmów tylko dlatego, że pojawiło się coś nowego. WhatsApp, iMessage, Messenger, Signal, Telegram - każdy z nich ma swoją niszę i swoje przyzwyczajenia użytkowników. Żeby XChat stał się „głównym komunikatorem” kogokolwiek to musiałby wyjść poza ekosystem X i pozwolić na rozmowy z osobami, które nie mają konta na platformie. Na razie nic na to nie wskazuje.

Ale XChat nie musi od razu walczyć o globalny rynek. Może być po prostu narzędziem dla osób, które już dziś intensywnie korzystają z X-a i mają tam swoje społeczności. Dla nich osobna aplikacja, szyfrowanie, brak reklam i wygodniejsze zarządzanie rozmowami mogą być realnym ulepszeniem.

Maciej Gajewski 25.04.2026 16:30

