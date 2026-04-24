Instagram z nową aplikacją. To się nie może udać

Instagram stara się przejąć pałeczkę wielofunkcyjnego serwisu społecznościowego. Jakiś czas temu gigant rzucił rękawicę X-owi Elona Muska i wprowadził Threads, czyli platformę do wysyłania krótkich postów tekstowych. Teraz Instagram ma nadzieję powalczyć ze Snapchatem, lubianym głównie przez nastolatków. Wprowadza aplikację do przesyłania znikających zdjęć.

REKLAMA

Instagram Instants to nowa aplikacja do przesyłania natychmiastowych zdjęć

Firma Meta, odpowiadająca za Instagrama czy Facebooka, pochwaliła się wprowadzeniem nowej aplikacji nazwanej Instants from Instagram. Oprogramowanie zostało stworzone do błyskawicznego udostępniania zdjęć innym użytkownikom: rodzinie i znajomym. Można powiedzieć, że wyciąga ono jedną z funkcji Instagrama, dostępną w sekcji wiadomości, gdzie można wysłać jednorazowe, znikające po otworzeniu zdjęcie. Z rozwiązania tego można skorzystać, jeśli wykonuje się fotografie za pomocą Instagrama.

Instants została stworzona głównie w celu natychmiastowego wysyłania i udostępniania zdjęć. Chodzi o fotografie robione „na szybko”, bez dodatkowej edycji. Zdjęcia są tutaj jednak jednorazowe. Po upływie 24 godz. od momentu wysłania automatycznie znikają, a po ich jednokrotnym wyświetleniu nie można już do nich wrócić.

Aplikacja bazuje na koncie Instagrama i jest wyjątkowo prosta. Zaraz po uruchomieniu oprogramowania wyświetla się aparat z nieskomplikowanym interfejsem: migawką, podświetleniem oraz opcją zmiany kamery z przedniej na tylną. Fotografie są przechwytywane w formie kwadratu z zaokrąglonymi rogami. Następnie trzeba zaznaczyć, do których znajomych chcemy wysłać zdjęcie: możemy wybrać konkretne profile albo skorzystać z gotowej opcji bliskich znajomych.

Przeglądanie otrzymanych treści odbywa się z kolei w menu dostępnym w prawym górnym rogu. Znikające fotografie przeglądamy prostymi gestami kliknięcia w ekran, możemy też reagować na nie za pomocą emoji. Aplikacja zapisuje również wszystkie wysłane przez nas zdjęcia w profilu znajdującym się w lewym górnym rogu.

Znana forma ubrana w nowy sposób

Instagram Instants to właściwie pomysł bazujący na innej aplikacji społecznościowej: Snapchacie. Oprogramowanie działa na podobnej zasadzie, pozwalając wysyłać szybkie, znikające zdjęcia innym użytkownikom. Zasadniczą różnicą jest to, że Snapchat oferuje też funkcje wysyłania wiadomości, połączeń, rolek czy stories – czyli wszystko to, co już wcześniej wprowadził sam Instagram.

Instants została udostępniona jako osobna aplikacja, ale rozwiązanie to ma być dostępne też w sekcji wiadomości bezpośrednich na Instagramie. Użytkownicy mogą przeglądać i dzielić się zdjęciami z poziomu obu tych programów. Problemem jest tylko to, że ten pomysł został wdrożony nieco późno. Szczyt popularności Snapchata przypadał na lata 2015/2016, a dziś z tej formuły korzystają przede wszystkim nastolatkowie.

REKLAMA

Aplikacja nie jest jeszcze dostępna w Europie i Polsce. To najprawdopodobniej kwestia następnych tygodni - podobnie było z Threads.

REKLAMA

Albert Żurek 24.04.2026 16:18

