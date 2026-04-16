REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

YouTube pozwoli ci wyłączyć krótkie filmiki. Koniec z pożeraczem czasu

YouTube wychodzi naprzeciw użytkownikom i dodaje do aplikacji mobilnej funkcję, która pozwala wyłączyć krótkie filmiki Shorts. Wreszcie pozbędziesz się tego potężnego pożeracza czasu ze swojego życia.

Albert Żurek
REKLAMA

Aplikacja YouTube na systemu Android i iOS otrzyma nową opcję ustawienia limitu oglądania na 0 minut. Dzięki temu każda próba uruchomienia sekcji z krótkimi pionowymi wideo zniechęci cię do tzw. doomscrollowania. 

REKLAMA

YouTube pozwala wyłączyć YouTube Shorts

YouTube poinformował, że rozpoczyna wdrażanie funkcji 0-minutowego limitu dla filmów Shorts. Rozwiązanie ma być dostępne już "wkrótce". Jest to aktualizacja dotychczasowej opcji limitu czasowego dla wideo typu Shorts. Dzięki niej po uruchomieniu karty Shorts z menu szybkich ustawień zobaczymy komunikat informujący o wyczerpaniu czasu. 

Limit na filmy typu Shorts w aplikacji YouTube działa w taki sposób, że liczy czas spędzony na platformie na krótkich materiałach i po jego upłynięciu wyświetla ekran informujący o przekroczeniu czasu. Dotychczas funkcja pozwalała na ustawienie ograniczenia oglądania do 15 minut dziennie, z kolei najdłuższą opcją były 2 godziny.

Rozwiązanie jednak całkowicie nie blokuje dostępu do filmów. Można bowiem kliknąć przycisk pominięcia limitu i oglądać dalej. Mimo wszystko taki komunikat znacząco zachęca do refleksji i pozwala wyciągnąć użytkownika z karuzeli nieskończonego przewijania.

Nowy ogranicznik do 0 minut pomoże walczyć z odruchem uruchomienia Shortsów od razu po włączeniu aplikacji YouTube’a. W wielu przypadkach sekcja krótkich wideo włącza się automatycznie po włączeniu aplikacji mobilnej. 

Czytaj też:

Jak włączyć limit oglądania YouTube Shorts?

Niestety, ale opcja limitu nie jest domyślnie włączona. Została mocno zakopana w ustawieniach. Aby ją włączyć, należy:

  • włączyć aplikację i wybrać sekcję Ty w prawym dolnym rogu;
  • wejść do ustawień za pomocą ikony zębatki w prawym górnym rogu;
  • wybrać opcję Zarządzenie czasem;
  • aktywować Limit oglądania na karcie Shorts i kliknąć opcję;
  • w oknie wybrać interesujący nas czas - opcja 0 minut ma być dostępna wkrótce.
REKLAMA

YouTube tym sposobem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy chcą pozbyć się ze swojego życia nawyku nieskończonego przewijania Shrotsów.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
16.04.2026 20:17
Tagi: FilmyTikTokYouTube
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA