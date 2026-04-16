YouTube pozwoli ci wyłączyć krótkie filmiki. Koniec z pożeraczem czasu

Ładowanie...

Aplikacja YouTube na systemu Android i iOS otrzyma nową opcję ustawienia limitu oglądania na 0 minut. Dzięki temu każda próba uruchomienia sekcji z krótkimi pionowymi wideo zniechęci cię do tzw. doomscrollowania.

REKLAMA

YouTube pozwala wyłączyć YouTube Shorts

YouTube poinformował, że rozpoczyna wdrażanie funkcji 0-minutowego limitu dla filmów Shorts. Rozwiązanie ma być dostępne już "wkrótce". Jest to aktualizacja dotychczasowej opcji limitu czasowego dla wideo typu Shorts. Dzięki niej po uruchomieniu karty Shorts z menu szybkich ustawień zobaczymy komunikat informujący o wyczerpaniu czasu.

Limit na filmy typu Shorts w aplikacji YouTube działa w taki sposób, że liczy czas spędzony na platformie na krótkich materiałach i po jego upłynięciu wyświetla ekran informujący o przekroczeniu czasu. Dotychczas funkcja pozwalała na ustawienie ograniczenia oglądania do 15 minut dziennie, z kolei najdłuższą opcją były 2 godziny.

Rozwiązanie jednak całkowicie nie blokuje dostępu do filmów. Można bowiem kliknąć przycisk pominięcia limitu i oglądać dalej. Mimo wszystko taki komunikat znacząco zachęca do refleksji i pozwala wyciągnąć użytkownika z karuzeli nieskończonego przewijania.

Nowy ogranicznik do 0 minut pomoże walczyć z odruchem uruchomienia Shortsów od razu po włączeniu aplikacji YouTube’a. W wielu przypadkach sekcja krótkich wideo włącza się automatycznie po włączeniu aplikacji mobilnej.

Jak włączyć limit oglądania YouTube Shorts?

Niestety, ale opcja limitu nie jest domyślnie włączona. Została mocno zakopana w ustawieniach. Aby ją włączyć, należy:

włączyć aplikację i wybrać sekcję Ty w prawym dolnym rogu;

w prawym dolnym rogu; wejść do ustawień za pomocą ikony zębatki w prawym górnym rogu;

wybrać opcję Zarządzenie czasem ;

; aktywować Limit oglądania na karcie Shorts i kliknąć opcję;

na karcie Shorts i kliknąć opcję; w oknie wybrać interesujący nas czas - opcja 0 minut ma być dostępna wkrótce.

REKLAMA

YouTube tym sposobem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy chcą pozbyć się ze swojego życia nawyku nieskończonego przewijania Shrotsów.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 16.04.2026 20:17

Ładowanie...