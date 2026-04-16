YouTube wyłączy ci reklamy bez płacenia. To chyba jakieś święto

YouTube jest znany z agresywnej polityki reklamowej. Wyświetla przerywniki w różnych momentach filmu: na początku, na końcu, a czasami w środku. Ostatnio pojawił się też dziwny błąd z 90-sekundowymi reklamami wyświetlanymi na telewizorach. Teraz jednak YouTube postanowił nieco ułatwić życie korzystającym z platformy, którzy oglądają transmisje na żywo. Podczas ich trwania nie wyświetli reklam.

YouTube wyłączy reklamy podczas transmisji na żywo. W określonych momentach

Reklamy na YouTube podczas oglądania zwykłych filmów mogą być denerwujące, ale nie wpływają na odbiór materiału. Wyświetlenie przerywników nie pomija treści, tylko ją zatrzymuje. Inaczej to wygląda w transmisjach na żywo, gdzie reklamy są pokazywane losowo dla każdego widza.

Problem jest jednak taki, że przerywnik może zostać wyświetlony w ważnym momencie transmisji i negatywnie wpłynąć na odbiór. Użytkownik czasami jest zmuszony do przewijania live’a, aby nadrobić, to co zostało przegapione ze względu na reklamę.

YouTube jednak teraz wprowadza rozwiązanie, które znacząco poprawi tę kwestię. Od teraz platforma ma monitorować i analizować czat na transmisji. Jeśli wykryje, że zaangażowanie jest wyższe niż zawsze, wstrzyma odtwarzanie reklam dla wszystkich użytkowników. Nawet tych, którzy nie korzystają z płatnego abonamentu Premium.

Są takie momenty, gdy cały czat eksploduje energią. Aby chronić tę zbiorową atmosferę, nasz system rozpoznaje teraz, kiedy zaangażowanie w czacie na żywo jest największe i automatycznie wstrzymuje reklamy dla wszystkich – podaje YouTube.

Gigant nie wyjaśnia, jakie warunki są potrzebne do spełniania, aby na danej transmisji reklamy zostały czasowo wstrzymane. Algorytmy najprawdopodobniej będą działać w taki sposób, że powinniśmy oczekiwać znacznie mniejszej liczby reklam w najważniejszych momentach. Z nowego rozwiązania skorzystamy, o ile twórca uruchomił automatyczne wyświetlanie reklam.

Drugim pomniejszym usprawnieniem jest to, że jeśli wyśle się wiadomość super chat lub supernaklejkę, platforma wyświetli osobne okno z reklamami, tak aby widz nie przegapił podziękowań od twórcy. Dotyczy to oczywiście osób, które nie korzystają z abonamentu YouTube Premium.

Mimo wszystko to usługa jest wciąż najlepszym sposobem na pozbycie się reklam na platformie. Cena abonamentu rozpoczyna się od 16,99 zł/mies. za wersję Lite, a podstawowy pakiet kosztuje 29,99 zł/mies.

Albert Żurek 16.04.2026 07:00

