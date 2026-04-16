REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

YouTube wyłączy ci reklamy bez płacenia. To chyba jakieś święto

YouTube podjął nietypowy krok i postanowił zrezygnować z wyświetlania reklam na platformie w szczególnych momentach. W tym celu nie trzeba będzie płacić za Premium. 

Albert Żurek
YouTube reklamy na żywo
REKLAMA

YouTube jest znany z agresywnej polityki reklamowej. Wyświetla przerywniki w różnych momentach filmu: na początku, na końcu, a czasami w środku. Ostatnio pojawił się też dziwny błąd z 90-sekundowymi reklamami wyświetlanymi na telewizorach. Teraz jednak YouTube postanowił nieco ułatwić życie korzystającym z platformy, którzy oglądają transmisje na żywo. Podczas ich trwania nie wyświetli reklam.

REKLAMA

YouTube wyłączy reklamy podczas transmisji na żywo. W określonych momentach

Reklamy na YouTube podczas oglądania zwykłych filmów mogą być denerwujące, ale nie wpływają na odbiór materiału. Wyświetlenie przerywników nie pomija treści, tylko ją zatrzymuje. Inaczej to wygląda w transmisjach na żywo, gdzie reklamy są pokazywane losowo dla każdego widza. 

Problem jest jednak taki, że przerywnik może zostać wyświetlony w ważnym momencie transmisji i negatywnie wpłynąć na odbiór. Użytkownik czasami jest zmuszony do przewijania live’a, aby nadrobić, to co zostało przegapione ze względu na reklamę.

YouTube jednak teraz wprowadza rozwiązanie, które znacząco poprawi tę kwestię. Od teraz platforma ma monitorować i analizować czat na transmisji. Jeśli wykryje, że zaangażowanie jest wyższe niż zawsze, wstrzyma odtwarzanie reklam dla wszystkich użytkowników. Nawet tych, którzy nie korzystają z płatnego abonamentu Premium. 

Są takie momenty, gdy cały czat eksploduje energią. Aby chronić tę zbiorową atmosferę, nasz system rozpoznaje teraz, kiedy zaangażowanie w czacie na żywo jest największe i automatycznie wstrzymuje reklamy dla wszystkich – podaje YouTube.

Gigant nie wyjaśnia, jakie warunki są potrzebne do spełniania, aby na danej transmisji reklamy zostały czasowo wstrzymane. Algorytmy najprawdopodobniej będą działać w taki sposób, że powinniśmy oczekiwać znacznie mniejszej liczby reklam w najważniejszych momentach. Z nowego rozwiązania skorzystamy, o ile twórca uruchomił automatyczne wyświetlanie reklam. 

Czytaj też:

Drugim pomniejszym usprawnieniem jest to, że jeśli wyśle się wiadomość super chat lub supernaklejkę, platforma wyświetli osobne okno z reklamami, tak aby widz nie przegapił podziękowań od twórcy. Dotyczy to oczywiście osób, które nie korzystają z abonamentu YouTube Premium. 

REKLAMA

Mimo wszystko to usługa jest wciąż najlepszym sposobem na pozbycie się reklam na platformie. Cena abonamentu rozpoczyna się od 16,99 zł/mies. za wersję Lite, a podstawowy pakiet kosztuje 29,99 zł/mies.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
16.04.2026 07:00
Tagi: na żywoSteamTelewizoryVODYouTubeYouTube Premium
Najnowsze
6:20
Epicka wyprawa z Polski. Nasz żaglowiec pokona tysiące mil
Aktualizacja: 2026-04-16T06:20:00+02:00
6:15
Pod europejską ziemią tyka gigantyczna bomba. Badacze mówią, czy jest się czego bać
Aktualizacja: 2026-04-16T06:15:00+02:00
6:10
Kosmiczny kataklizm wywoła zamieszki. Przerażająca prognoza
Aktualizacja: 2026-04-16T06:10:00+02:00
6:06
Polacy budują bazę na końcu świata. Walczą mrozem i z wiatrem 150 km/h
Aktualizacja: 2026-04-16T06:06:00+02:00
6:00
Polskie miasto kupiło sobie las. Tanio nie było, ale i tak warto
Aktualizacja: 2026-04-16T06:00:00+02:00
5:55
Wreszcie jest program lojalnościowy PKP Intercity. Zbierasz punkty, jedziesz za darmo
Aktualizacja: 2026-04-16T05:55:00+02:00
21:21
Telefony z nowym typem pamięci. Genialny sposób na oszczędzanie RAM-u
Aktualizacja: 2026-04-15T21:21:35+02:00
20:06
Gry Xboxa na PlayStation i Steamie? W Microsofcie trwa walka o przyszłość
Aktualizacja: 2026-04-15T20:06:20+02:00
19:18
Apple grozi Elonowi Muskowi. "X na wylocie z App Store"
Aktualizacja: 2026-04-15T19:18:33+02:00
18:42
Messenger nie działa. Trwa bardzo dziwna awaria
Aktualizacja: 2026-04-15T18:42:06+02:00
18:26
Intel rzuca wyzwanie tanim Radeonom i GeForce'om. I może to wygrać
Aktualizacja: 2026-04-15T18:26:42+02:00
17:58
To koniec abonamentu RTV. Od nowej opłaty nikt nie ucieknie 
Aktualizacja: 2026-04-15T17:58:55+02:00
17:14
Giganci uciekają przed kaucją. Rząd szykuje potężny cios
Aktualizacja: 2026-04-15T17:14:04+02:00
17:05
Tanie komputery z ogromnym ulepszeniem. Nvidia zrobi coś niesamowitego
Aktualizacja: 2026-04-15T17:05:15+02:00
16:23
Wartościowe dane są na wyciągnięcie ręki. Tak je znajdziesz
Aktualizacja: 2026-04-15T16:23:43+02:00
16:16
Za 299 zł Hama 7020 to sztos. Potrafi więcej od rywali i nie wygląda tandetnie - test
Aktualizacja: 2026-04-15T16:16:47+02:00
15:55
Apple znokautuje Androida. Nowy iPhone zmieni wszystko
Aktualizacja: 2026-04-15T15:55:07+02:00
15:32
Wiceprezes Microsoftu siadł i napisał apkę. Od razu ją pokochasz
Aktualizacja: 2026-04-15T15:32:16+02:00
15:08
Płatności kartą bez internetu. Gotówka w czasie wojny nie będzie potrzebna
Aktualizacja: 2026-04-15T15:08:14+02:00
14:33
W Krakowie ruszył projekt NATO. "Jasny cel: wyprzedzić wroga"
Aktualizacja: 2026-04-15T14:33:31+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA