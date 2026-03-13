Disney+ z dużą nowością. Będziesz przesuwać i szukać

Disney+ będzie już nie tylko platformą do oglądania treści VOD. Twórcy zamienią aplikację w TikToka i YouTube Shorts. Wreszcie łatwiej zdecydujesz, co oglądać.

Albert Żurek
Disney+ Verts
Disney+ udostępnia w aplikacji mobilnej funkcję nazwaną Verts. To pierwszy etap wprowadzenia na platformę wideo w orientacji pionowej. Rozwiązanie wygląda na przydatne - to taki TikTok i YouTube Shorts stworzony z myślą o treściach dostępnych w ramach abonamentu Disney+.

Disney+ zamienia się w TikToka

Czym są Verts i jak mają działać? To właściwie nowa zakładka w aplikacji mobilnej Disney+. Na szczęście twórcy nie zdecydowali się tu na osobną apkę. Verts obejmują krótkie, kilkunasto- lub kilkudziesięciosekundowe klipy w formacie pionowym, które stanowią wycinki z treści dostępnych na Disney+.

Jest to swojego rodzaju odpowiedź na odwieczne pytanie: co dziś chcę oglądać. Platformy VOD oferują ogromny wybór treści - zarówno seriali, jak i filmów. Jeśli nie chcemy oglądać tego samego tytułu po raz kolejny, musimy zdecydować się na nowości. Problem stanowi jednak zdecydowanie się na konkretny film - nierzadko z opisów czy miniaturek mało wynika.

Z kolei włączanie materiału na 10-15 pierwszych minut, aby zdecydować, że nam się nie podoba, również nie jest najlepszym rozwiązaniem. Stąd pomysł Disney+ Verts. Twórcy wybierają najlepsze i najciekawsze fragmenty danych filmów i robią z nich krótkie wycinki, które mają zachęcić widza pionowych treści do obejrzenia klasycznego, poziomego materiału w pełnej wersji.

Oprogramowanie pozwala zapisać film lub serial na później oraz od razu do niego przejść. Jeśli nam się nie spodoba, nic straconego. Wystarczy wykonać charakterystyczne przesunięcie palcem w dół do kolejnego filmiku i tak w kółko, dopóki nie znajdziemy czegoś interesującego. Mechanizm polega na znanym formacie z TikToka czy YouTube Shorts. Nie znajdziemy tu jednak innych treści.

Pomysł jest genialny. To rozwiązanie na problem znalezienia filmu i serialu

Każdy z nas chyba co najmniej raz miał taką sytuację, że przebywając z rodziną czy znajomymi szukał czegoś do obejrzenia. Mimo że mamy dostęp do mnóstwa platform VOD: Netflixa, Disney+, HBO Max, YouTube, ogromny wybór wcale nie pomaga w wyborze. Disney+ wprowadza rozwiązanie, dzięki któremu dosłownie w chwilę możemy znaleźć inspirację.

Można stwierdzić, że media społecznościowe: TikTok czy YouTube Shorts są pełne treści polecających filmy. Prawda jest jednak taka, że ogólny algorytm rozwiązań nie do końca sprzyja szukaniu inspiracji dla określonych platform VOD. Disney+ Verts filtruje tylko treści dostępne w jednym serwisie. Funkcja na początku jest udostępniania w USA, lecz mam nadzieję, że z czasem trafi także do nas - do Europy i Polski. Na takie rozwiązanie czekałem. 

13.03.2026 16:35
Tagi: AplikacjeDisney PlusTikTokYouTube
