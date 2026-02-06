Od dziś gorsza jakość Disney+. Gigant zapomniał opłacić patenty

Ładowanie...

Disney+ zaczął po cichu obniżać jakość obrazu w ogromnej części swojej biblioteki. Początkowo u niemieckich klientów, ale rosnąca liczba użytkowników z innych krajów Europy - w tym z Polski - informuje o problemie Zniknęła obsługa Dolby Vision i HDR10+, a wraz z tym - treści 3D dostępne na Apple Vision Pro. Disney nie poinformował o tym ani w komunikatach prasowych, ani w aplikacji, ani nawet w materiałach pomocy technicznej.

Efekt? Użytkownicy płacący za najdroższy pakiet Premium nagle oglądają filmy i seriale w statycznym HDR10 lub wręcz w SDR. To realny regres jakościowy, szczególnie widoczny na telewizorach o niższej jasności szczytowej.

Skąd ten chaos? W tle wielopoziomowy spór patentowy

Źródłem problemu nie jest awaria, lecz konflikt prawny między The Walt Disney Company a InterDigital - amerykańską firmą, która od dekad zajmuje się badaniami i rozwojem technologii komunikacyjnych, wideo i AI. InterDigital ma ponad 32 tys. patentów i zgłoszeń patentowych, w tym ogromne portfolio dotyczące HEVC, VVC, AV1, VP9 oraz technologii HDR.

W lutym ubiegłego roku firma uruchomiła przeciwko Disneyowi ofensywę prawną w czterech jurysdykcjach jednocześnie: Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Niemczech i przed Jednolitym Sądem Patentowym w Europie. Jak podkreśla dyrektor prawny InterDigital, Josh Schmidt, ich technologie są fundamentalne dla efektywnego streamingu wideo, a firma oczekuje sprawiedliwego wynagrodzenia za przełomowe badania.

Sąd Krajowy w Monachium wydał dwa kluczowe orzeczenia, oba korzystne dla InterDigital. Nakaz z 3 listopada 2025 r. - patent EP 1 905 233 - dotyczy technologii nakładania jednego strumienia wideo na drugi. To fundament m.in. dla napisów, grafik, interaktywnych elementów czy dynamicznych overlayów. Sąd uznał, że Disney korzysta z tej technologii bez licencji.

Drugie orzeczenie uderza w samo serce współczesnego streamingu: dynamiczne metadane HDR. Według sądu Disney narusza patenty InterDigital dotyczące przetwarzania i dystrybucji metadanych HDR - czyli technologii niezbędnych dla Dolby Vision i HDR10+.

To właśnie ten nakaz wymusił wyłączenie dynamicznych formatów HDR w Niemczech i reszcie Unii Europejskiej.

Kim właściwie jest InterDigital?

Niektórzy nazywają firmę trollem patentowym, ale to stanowczo zbyt duże uproszczenie. InterDigital istnieje od 1972 r., prowadzi realne prace badawczo‑rozwojowe i ma znaczący wkład w standaryzację technologii komunikacyjnych i multimedialnych. W 2018 r. przejęła działalność licencyjną Technicoloru, co dodatkowo wzmocniło jej portfolio.

Disney+

Współpracuje też z Philipsem i Technicolorem przy projekcie Advanced HDR by Technicolor. InterDigital prowadzi działania prawne nie tylko przeciwko Disneyowi, lecz także przeciwko Amazonowi.

A użytkownik? Użytkownik zostaje z tym wszystkim sam - często bez informacji, bez rekompensaty i bez możliwości wyboru.

Maciej Gajewski 06.02.2026 17:06

