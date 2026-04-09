Obejrzysz filmy szybciej bez naciskania. Nowa funkcja

YouTube wprowadził nowe narzędzie, które pozwoli oszczędzać czas podczas oglądania filmów. Automatycznie zwiększy prędkość odtwarzania w taki sposób, że i tak wszystko zrozumiesz.

Albert Żurek
Google odpowiadający za najpopularniejszy serwis VOD na świecie postanowił ułatwić życie zabieganym, którzy często korzystają z funkcji przyspieszania filmów (m.in. gestem przytrzymania ekranu). Teraz nie będą musieli tego robić, ponieważ YouTube udostępnia funkcję automatycznej prędkości, która ułatwi oglądanie z większymi prędkościami. Ale trzeba będzie zapłacić. 

YouTube oszczędzi twój czas, ale tylko jeśli płacisz

Najważniejszą funkcją YouTube Premium jest pozbycie się reklam wyświetlanych w trakcie oglądania filmów. Abonament przynosi też mnóstwo innych udogodnień takich jak odtwarzanie w tle, zapisywanie treści do oglądania offline i wiele innych. Od czasu do czasu twórcy eksperymentują też nad nowymi funkcjami, które finalnie trafiają do wszystkich użytkowników pakietu Premium.

Google dla użytkowników YouTube Premium dodał kolejną eksperymentalną funkcję: automatyczna szybkość. To rozwiązanie, które dynamicznie dostosowuje szybkość odtwarzania w trakcie oglądania filmu. Funkcja dopasowuje mnożnik prędkości w zależności od tego, co wyświetla się na ekranie, nie wpływając na zrozumienie treści. 

Aby z niej skorzystać, należy w pierwszej kolejności zajrzeć do ustawień filmu i ustawić na sztywno prędkość odtwarzania - np. 1,5x. Opcja będzie dodawać lub odejmować mnożnik, tak aby film pozostał zrozumiały. W momentach filmu, gdzie będzie można zwiększyć prędkość (np. przebitkach bez głosu) zwiększy ją maksymalnie nawet do 2x. 

Tym sposobem rozwiązanie ma oszczędzić trochę czasu użytkownikowi. Automatyczna szybkość ma działać przez całą sesję oglądania, a w nieobsługiwanych filmach zostanie automatycznie wyłączona. Rozwiązanie początkowo ma być dostępne w j. angielskim na obu platformach: Android oraz iOS, lecz z czasem powinno zostać rozszerzone do większej liczby języków. Opcja będzie dostępna tylko dla tych, którzy płacą za abonament YouTube Premium kosztujący 29,99 zł/mies.

Jest też druga opcja eksperymentalna: tryb mobilny

YouTube Premium daje dostęp do innej funkcji: trybu mobilnego. To ustawienia ułatwiające słuchanie podczas pracy lub wykonywaniu wielu zadań. Rozwiązanie aktywuje się w momencie słuchania lub oglądania filmu na odblokowanym telefonie całkowicie automatycznie, o ile wykryje ruch przez co najmniej 60 sekund. Można też włączyć je ręcznie na stronie odtwarzania filmu, wybierając Tryb mobilny. Opcja ma być dostępna wyłącznie na Androidzie, a przynajmniej na początku. 

09.04.2026 13:47
