Apple TV za darmo do odebrania. Możesz śmiało wywalić Netflixa
Apple rozdaje dostęp do usługi Apple TV całkowicie za darmo. Nie trzeba mieć nawet iPhone’a czy innego urządzenia Apple’a. Wystarczy konto Apple.
Apple TV to serwis VOD podobny do Netflixa czy Disney+, ale z treściami dostarczanymi przez Apple. Domyślnie usługa jest dostępna przez pierwsze 7 dni bez opłat (dla nowych użytkowników) lub 34,99 zł/mies. Teraz jednak amerykańska liga piłki nożnej MLS podjęła współpracę z Apple TV, dzięki czemu można odebrać dostęp do serwisu za darmo na cały miesiąc.
Apple TV na miesiąc za darmo. Jak odebrać dostęp?
Z darmowego miesiąca Apple TV może skorzystać niemalże każdy. W tym celu potrzebne będzie jednak konto Apple. Jeśli korzystacie z Androida i Windowsa, wciąż możecie odebrać dostęp na miesiąc za darmo. Będziecie musieli tylko założyć konto na stronie Apple’a: pod tym linkiem.
Jeśli macie już konto, należy wykonać kilka prostych kroków:
- wejść na stronę internetową promocji Apple TV oraz MLS;
- kliknąć przycisk Skorzystaj teraz;
- zalogować się do konta Apple;
- kliknąć Kontynuuj;
- w razie potrzeby dodać kartę płatniczą - może być tymczasowa np. z Revolut;
- potwierdzić subskrypcję;
Dzięki temu możemy odebrać miesiąc usługi całkowicie za darmo. Oferta dotyczy zarówno nowych, jak i powracających użytkowników (kwalifikujących się do promocji). Czyli jeśli założycie nowe konto, macie możliwość skorzystania z usługi bez płacenia. Z naszych obserwacji wynika, że osoby, które stosunkowo niedawno miały wykupiony abonament Apple TV (wcześniej znany jako Apple TV+) również mogą skorzystać.
Czytaj też:
Dotyczy to również osób, które mogą odebrać pakiet na 3 lub 6 mies. za sprawą zakupu urządzenia Apple (firma daje dostęp za kupno iPhone’ów czy innych sprzętów). To czy wasze konto kwalifikuje się do promocji, sprawdzicie wchodząc na stronę promocji i logując się do serwisu.
Mam świetną wiadomość dla tych, którzy boją się podpinać kartę w subskrypcjach. Apple pozwala anulować usługę natychmiast po jej aktywacji. Co ważne, dostęp nie wygaśnie od razu - wciąż masz pełny darmowy miesiąc na oglądanie. To idealny układ dla zapominalskich: bierzesz co dają, odcinasz płatność i nie martwiesz się, że za 30 dni z konta zniknie 34,99 zł.
Nie trzeba spieszyć się z aktywacją usługi. Promocja potrwa do 31 grudnia 2026 r.