Apple TV za darmo do odebrania. Możesz śmiało wywalić Netflixa

Apple TV to serwis VOD podobny do Netflixa czy Disney+, ale z treściami dostarczanymi przez Apple. Domyślnie usługa jest dostępna przez pierwsze 7 dni bez opłat (dla nowych użytkowników) lub 34,99 zł/mies. Teraz jednak amerykańska liga piłki nożnej MLS podjęła współpracę z Apple TV, dzięki czemu można odebrać dostęp do serwisu za darmo na cały miesiąc.

REKLAMA

Apple TV na miesiąc za darmo. Jak odebrać dostęp?

Z darmowego miesiąca Apple TV może skorzystać niemalże każdy. W tym celu potrzebne będzie jednak konto Apple. Jeśli korzystacie z Androida i Windowsa, wciąż możecie odebrać dostęp na miesiąc za darmo. Będziecie musieli tylko założyć konto na stronie Apple’a: pod tym linkiem.

Jeśli macie już konto, należy wykonać kilka prostych kroków:

wejść na stronę internetową promocji Apple TV oraz MLS;

kliknąć przycisk Skorzystaj teraz;

zalogować się do konta Apple;

kliknąć Kontynuuj;

w razie potrzeby dodać kartę płatniczą - może być tymczasowa np. z Revolut;

potwierdzić subskrypcję;

Dzięki temu możemy odebrać miesiąc usługi całkowicie za darmo. Oferta dotyczy zarówno nowych, jak i powracających użytkowników (kwalifikujących się do promocji). Czyli jeśli założycie nowe konto, macie możliwość skorzystania z usługi bez płacenia. Z naszych obserwacji wynika, że osoby, które stosunkowo niedawno miały wykupiony abonament Apple TV (wcześniej znany jako Apple TV+) również mogą skorzystać.

Dotyczy to również osób, które mogą odebrać pakiet na 3 lub 6 mies. za sprawą zakupu urządzenia Apple (firma daje dostęp za kupno iPhone’ów czy innych sprzętów). To czy wasze konto kwalifikuje się do promocji, sprawdzicie wchodząc na stronę promocji i logując się do serwisu.

Mam świetną wiadomość dla tych, którzy boją się podpinać kartę w subskrypcjach. Apple pozwala anulować usługę natychmiast po jej aktywacji. Co ważne, dostęp nie wygaśnie od razu - wciąż masz pełny darmowy miesiąc na oglądanie. To idealny układ dla zapominalskich: bierzesz co dają, odcinasz płatność i nie martwiesz się, że za 30 dni z konta zniknie 34,99 zł.

REKLAMA

Nie trzeba spieszyć się z aktywacją usługi. Promocja potrwa do 31 grudnia 2026 r.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 20.04.2026 16:32

