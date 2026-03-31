Trzy VoD w cenie jednego. Operator właśnie rozwalił system

Netflix jest obecnie najpopularniejszym płatnym serwisem VOD w Polsce, ale za dostęp do platformy trzeba wydawać 49 zł/mies. W niższej cenie można mieć dostęp do trzech serwisów, dzięki nowej promocji.

Albert Żurek
Netflix anulowanie Plus
Plus i Polsat Box uruchomili nową promocję, która rozkłada regularną ofertę Netflixa na łopatki. Za 40 zł/mies. Dostajemy bowiem dostęp do aż trzech usług VOD. Trudno o bardziej opłacalne oglądanie treści na żądanie.

Operator daje dostęp do trzech serwisów za 40 zł

Plus oraz Polsat Box wprowadzili do oferty dla swoich klientów nowy pakiet streamingowy. Kosztuje 40 zł/mies. (w skali roku jest to 480 zł) i obejmuje dostęp do trzech serwisów VOD jednocześnie:

  • Amazon Prime Video;
  • Apple TV;
  • SkyShowtime.

Siłą nowego rozwiązania jest cena i opłacalność. Wszystkie te abonamenty osobno kosztują znacznie więcej niż w pakiecie trzy w jednym. Ich regularne ceny wyglądają następująco:

  • Amazon Prime Video - część pakietu Amazon Prime za 15,50 zł/mies. lub 69 zł rocznie (5,75 zł na miesiąc);
  • Apple TV - 34,99 zł/mies;
  • SkyShowtime - z reklamami 24,99 zł/mies., bez reklam 34,99 zł/mies. 

Plus w pakiecie dodaje wyższy plan SkyShowtime bez reklam z dostępem do dwóch urządzeń kosztujący 34,99 zł/mies. Zakładając, że kupowalibyśmy wszystkie pakiety osobno z uwzględnieniem Amazon Prime na rok, każdego miesiąca musielibyśmy płacić 75,73 zł. Czyli nowy pakiet Plusa i Polsat Box obniża cenę niemal dwukrotnie - oszczędzamy dokładnie 35,73 zł. W skali roku jest to niemal 429 zł. 

Tymczasem najtańszy Netflix w jakości 720p i jednym urządzeniem kosztuje 33 zł wersja 1080p z dwoma ekranami 49 zł, a wariant 4K z czterema wyświetlaczami to już 67 zł/mies. Tu mamy dostęp do trzech serwisów, a więc znacznie bogatszej biblioteki filmów i seriali. Opłaca się zrezygnować z Netflixa.

Są też pojedyncze serwisy VOD za 25 zł i pakiet pięciu usług za 80 zł/mies. 

Plus dotychczas oferował kilka innych pakietów obejmujących serwisy VOD w dobrych cenach. W ofercie znajdziemy dwie opłacalne opcje:

  • 5 serwisów za 80 zł/mies. - np. Amazon Prime, Apple TV, SkyShowtime, Disney+ i HBO Max;
  • 1 VOD za 25 zł/mies. - do wyboru spośród oferty największych dostawców. 
Promocja jest dostępna dla obecnych i nowych klientów. Zasada jest taka, że pakiety z serwisami VOD należy dobrać do abonamentu komórkowego, światłowodu, internetu mobilnego czy telewizji Polsat Box. 

31.03.2026 17:29
Tagi: NetflixPlusPolsatVOD
