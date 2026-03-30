Kupon do Żabki dostaniesz za darmo. Tak to ogarniesz

Za promocję odpowiada T-Mobile. Operator przygotował ją z myślą o klientach korzystających z programu lojalnościowego Magenta Moments. Kod rabatowy można wykorzystać na artykuły spożywczo-gastronomiczne. Ulubiona woda, napój czy przekąska będzie za darmo. Albo z niewielką dopłatą.

T-Mobile rozdaje kupony do Żabki. 10 zł na następne zakupy

W dzisiejszych czasach 10 zł na zakupy w sklepach takich jak Żabka pozwala na wykonanie naprawdę drobnych zakupów - nierzadko tyle kosztuje jedna paczka czipsów czy butelka słodkiego napoju. T-Mobile nie jest w stanie obniżyć cen, ale za to udostępnia przyjemny kupon o wartości 10 zł na jednorazowe zakupy. Promocja jest skierowana jednak tylko do szczególnych klientów, korzystających z oferty na kartę od co najmniej trzech miesięcy.

Jak odebrać bon na zakupy do Żabki o wartości 10 zł w T-Mobile? To bardzo proste:

być klientem T-Mobile na kartę przez co najmniej trzy miesiące;

uczestniczyć w programie lojalnościowym Magenta Moments;

zajrzeć do aplikacji Mój T-Mobile i uruchomić zakładkę Magenta Moments;

znaleźć kafelek dotyczący promocji kuponu 10 zł do Żabki i go odebrać.

Tym sposobem jesteśmy w stanie obniżyć koszt zakupów o 10 zł - jeśli wartość wszystkich produktów przekracza tę sumę - różnicę należy dopłacić z własnej kieszeni. Z kolei jeśli wartość zakupów będzie niższa niż 10 zł, reszta nie podlega zwrotowi, a pozostałe środki przepadną. Kod rabatowy jest jednorazowy i nie łączy się z innymi promocjami.

Aby móc odebrać kupon do Żabki, trzeba spełnić też inny warunek: oprócz korzystania z numeru T-Mobile na kartę w lutym 2026 r. korzystający musiał wydać min. 10 zł na dowolne usługi komunikacyjne. Czyli jeśli doładowujemy konto każdego miesiąca za np. 35 zł, automatycznie mamy możliwość skorzystania. Dotyczy to także osób, które wolą doładowania za wyższą kwotę, ale rzadziej - odnowienie pakietu na kartę także się liczy.

Kupon w formie zaproszenia można odebrać przez następny tydzień do 6 kwietnia 2026 r. (Poniedziałku Wielkanocnego). Kod będzie ważny nawet do 30 czerwca, a więc na skorzystanie mamy trzy miesiące. Bon rabatowy należy okazać kasjerowi lub skanując go w kasach samoobsługowych. Kod nie zadziała w Żabka Nano i sklepach mobilnych.

Albert Żurek 30.03.2026 15:03

