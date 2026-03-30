REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

6 miesięcy internetu i telewizji bez płacenia. Jest nowy sposób

Operator opracował nowy sposób na to, aby klienci nie płacili za internet i telewizję przez cztery miesiące. Można oszczędzić sporo pieniędzy na rachunkach, które i tak musisz zapłacić. 

Albert Żurek
REKLAMA

Play zwiększył opłacalność swoich usług za sprawą nowych promocji. Tym razem lepsze warunki dotyczą ofert domowych - internetu światłowodowego oraz telewizji. Najlepsze rabaty zostały przygotowane dla tych, którzy wolą mieć wszystko od jednego operatora.

REKLAMA

Play daje nawet 6 miesięcy internetu i telewizji w gratisie

Cztery miesiące bez opłaty za rachunki to promocja, która pozwala zaoszczędzić całkiem sensowne kwoty. W ofertach mobilnych często zdarzają się nawet dłuższe darmowe okresy, natomiast usługi stacjonarne z zasady bywają droższe. Szczęśliwie pakiety mogą być teraz tańsze - Play uruchomił bowiem promocję zakładającą nawet sześć miesięcy bez opłat za połączenie internetu z telewizją.

Do dyspozycji są łącznie cztery pakiety z różnymi konfiguracjami kanałów telewizji Max i prędkości:

  • internet 300 Mb/s + 217 kanałów - pierwsze 6 mies. za darmo, potem 100 zł/mies.;
  • 600 Mb/s + 217 kanałów - pierwsze 4 mies. za darmo, potem 110 zł/mies.;
  • 1 Gb/s + 229 kanałów - pierwsze 4 mies. za darmo, potem 140 zł/mies.;
  • 8 Gb/s + 229 kanałów - pierwsze 4 mies. za darmo, potem 160 zł/mies.

Średnia cena pakietu 300 Mb/s wynosi 75 zł/mies, a 600 Mb/s - 91,67 zł/mies. przez okres całej umowy - czyli dwa lata. Oba są zatem bardzo opłacalne.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dla pakietu 1 Gb/s średnia cena wynosi 116,67 zł/mies., a dla 8 Gb/s - 133,33 zł/mies. przez okres trwania umowy. Z prostej matematyki wynika, że dzięki nowej promocji można oszczędzić od 440 do 640 zł w ciągu dwóch lat. Promocja dotyczy też telewizji nowej generacji, która jest 20 zł/mies. droższa w każdym pakiecie (od 120 do 180 zł) i która gwarantuje dostęp do serwisów streamingowych typu Netflix czy HBO MAX.

Jest jedna zasadnicza różnica - podstawowy pakiet będzie dostępny tylko przez dwa pierwsze miesiące za darmo zamiast sześciu. Czyli będzie mniej opłacalnie.

Z kolei jeśli skorzysta się z usług światłowodu lub telewizji osobno, można liczyć na tylko dwa pierwsze miesiące usług za darmo. Dotyczy to pakietów od 600 Mb/s wzwyż:

  • 600 Mb/s - pierwsze 2 mies. potem 75 zł/mies. (średnio 68,75 zł/mies.);
  • 1 Gb/s - pierwsze 2 mies. potem 85 zł/mies. (średnio 77,92 zł/mies.);
  • 8 Gb/s - pierwsze 2 mies. potem 75 zł/mies. (średnio 96,25 zł/mies.).
SPRAWDŹ OFERTĘ
REKLAMA

W wyższych planach od 1 Gb/s Play dorzuca Amazon Prime oraz HBO Max w pakiecie podstawowym za darmo - aby skorzystać, trzeba będzie zamówić internet online. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
30.03.2026 14:58
Tagi: InternetPlaypromocjeŚwiatłowód
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA