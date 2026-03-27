Abonament komórkowy w cenie nie do przegapienia. Musisz podać tajne hasło

Jest nowa okazja, aby zaoszczędzić na rachunkach. Abonament komórkowy właśnie potaniał. Wystarczy tylko podać tajne hasło operatorowi.

Albert Żurek
Orange abonament
Orange wystartował z nową promocją zapewniającą tańszy abonament. Akcja jest o tyle ciekawa, że aby z niej skorzystać, operator wymaga podania hasła stylowe z Orange.

Podasz hasło, żeby mieć tańszy abonament

Promocja została skierowana w stronę nowych klientów, którzy nie są jeszcze w Orange. Rozwiązanie zachęca, aby przejść do tego właśnie operatora. Aby z niego skorzystać, trzeba będzie przenieść swój dotychczasowy numer do Orange. 

Oferta dotyczy jednego pakietu abonamentowego w planie M, standardowo kosztującego 80 zł/mies. Z tajnym hasłem można obniżyć cenę do 70 zł/mies. Aby to zrobić, należy:

  • wybrać się do salonu Orange lub zadzwonić na infolinię 801 234 567 i podczas rozmowy z pracownikiem wypowiedzieć hasło "stylowe z Orange" podczas zamawiania abonamentu M;
  • skorzystać ze strony internetowej promocji https://orange.pl/stylowe-zakupy i wybrać pakiet M.
Podczas zamawiania pakietu M online nie trzeba jednak podawać żadnego hasła czy wpisywać kodu rabatowego. Rabat 10 zł/mies. ma naliczyć się automatycznie. Tańszy abonament jest dostępny przez cały okres trwania umowy, czyli 24 mies. Dzięki promocji można więc zaoszczędzić 240 zł w skali całej umowy. 

Plan abonamentu M oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów domyślnie gwarantuje 400 GB internetu do wykorzystania w kraju. Kupując ofertę online możemy jednak liczyć na dodatkowe 100 GB każdego miesiąca - czyli do wykorzystania będzie aż 500 GB internetu w kraju. W roamingu UE mamy z koeli 27,49 GB danych każdego miesiąca.

Do ceny abonamentu należy też doliczyć jednorazową opłatę 60 zł za aktywację. Promocja potrwa tylko do 1 kwietnia. Macie zatem czas do następnej środy - warto się pospieszyć.

27.03.2026 19:39
