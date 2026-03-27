Abonament komórkowy w cenie nie do przegapienia. Musisz podać tajne hasło

Ładowanie...

Orange wystartował z nową promocją zapewniającą tańszy abonament. Akcja jest o tyle ciekawa, że aby z niej skorzystać, operator wymaga podania hasła stylowe z Orange.

REKLAMA

Podasz hasło, żeby mieć tańszy abonament

Promocja została skierowana w stronę nowych klientów, którzy nie są jeszcze w Orange. Rozwiązanie zachęca, aby przejść do tego właśnie operatora. Aby z niego skorzystać, trzeba będzie przenieść swój dotychczasowy numer do Orange.

Oferta dotyczy jednego pakietu abonamentowego w planie M, standardowo kosztującego 80 zł/mies. Z tajnym hasłem można obniżyć cenę do 70 zł/mies. Aby to zrobić, należy:

wybrać się do salonu Orange lub zadzwonić na infolinię 801 234 567 i podczas rozmowy z pracownikiem wypowiedzieć hasło "stylowe z Orange" podczas zamawiania abonamentu M;

skorzystać ze strony internetowej promocji https://orange.pl/stylowe-zakupy i wybrać pakiet M.

Podczas zamawiania pakietu M online nie trzeba jednak podawać żadnego hasła czy wpisywać kodu rabatowego. Rabat 10 zł/mies. ma naliczyć się automatycznie. Tańszy abonament jest dostępny przez cały okres trwania umowy, czyli 24 mies. Dzięki promocji można więc zaoszczędzić 240 zł w skali całej umowy.

Plan abonamentu M oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów domyślnie gwarantuje 400 GB internetu do wykorzystania w kraju. Kupując ofertę online możemy jednak liczyć na dodatkowe 100 GB każdego miesiąca - czyli do wykorzystania będzie aż 500 GB internetu w kraju. W roamingu UE mamy z koeli 27,49 GB danych każdego miesiąca.

REKLAMA

Do ceny abonamentu należy też doliczyć jednorazową opłatę 60 zł za aktywację. Promocja potrwa tylko do 1 kwietnia. Macie zatem czas do następnej środy - warto się pospieszyć.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 27.03.2026 19:39

Ładowanie...