Mecz z Albanią bez rwania sieci. Narodowy dostał potężne 5G
W czwartek 26 marca 2026 r. odbędzie się mecz Polska - Albania. Z tej okazji operatorzy mobilni postanowili ulepszyć zasięg sieci komórkowej działającej na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie.
PGE Narodowy w Warszawie podczas meczów piłkarskich jest w stanie pomieścić ponad 58 tys. widzów. Tak ogromne zagęszczenie ludzi w jednym miejscu wiąże się z ogromnym wyzywaniem dla sieci komórkowej. W obiekcie nie tylko polega się na pobliskich stacjach bazowych, ale przede wszystkim na infrastrukturze sieci komórkowej znajdującej się w środku. Ta właśnie została ulepszona przez dwóch operatorów: Orange oraz Play.
Orange i Play startują z siecią 5G w paśmie C na Stadionie Narodowym w Warszawie
Play oraz Orange pochwalili się, że z okazji czwartkowego meczu Polska - Albania uruchomiono konfigurację stacji bazowych w technologii 5G w paśmie C. To rozwiązanie, które umożliwia połączenie się z siecią komórkową piątej generacji i gwarantuje możliwie najwyższą przepustowość oraz prędkości transmisji danych dla klientów.
5G w paśmie C jest wykorzystywana w całej Polsce przez kluczowych operatorów. Rozwiązanie charakteryzuje się nie tylko najwyższymi prędkościami transmisji - użytkownicy dzięki niemu doświadczają pobieranie rzędu 1 Gb/s - ale też najwyższą pojemnością sieci. Oznacza, że do takiej sieci może jednocześnie połączyć się znacznie więcej urządzeń w porównaniu ze starszymi technologiami, takimi jak LTE.
W przypadku obiektów takich jak PGE Narodowy, które są w stanie przyjąć dziesiątki tysięcy osób, pojemność sieci jest kluczowa. Play uważa, że zastosowanie konfiguracji nadajników opartych na 5G w paśmie C oferuje pojemność porównywalną z działaniem kilku stacji bazowych na raz w jednym miejscu.
Co to oznacza dla nas, klientów sieci? To, że zasiadając na koronie stadionu będziemy mogli połączyć się z możliwie najlepszą i najszybszą siecią oraz uzyskamy dostęp do szybkiego internetu w telefonie. Będzie można łatwiej, szybciej i bez problemu wysyłać nagrania i zdjęcia do rodziny czy znajomych, a także łączyć się telefonicznie lub rozmową na kamerce.
W przyszłości zasięg na PGE Narodowym będzie jeszcze lepszy
Jak twierdzi Play, nowa infrastruktura powstała na bazie technologii aktywnego systemu antenowego, która zwiększa zasięg i przepustowość sieci w obiektach takich jak stadiony. Jednocześnie operator zapowiada, że jest to tylko pierwszy z wielu etapów modernizacji infrastruktury sieciowej na Stadionie Narodowym.
W niedalekiej przyszłości firma chce zwiększyć pojemność na płycie stadionu, aby ulepszyć jakość połączenia podczas koncertów i innych niepiłkarskich wydarzeń. Jeśli wykorzystuje się też powierzchnię boiska obiekt może pomieścić nawet ponad 80 tys. gości. To dodatkowe 22 tys. względem meczów. Dlatego tym większa pojemność jest wymagana.