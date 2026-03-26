Mecz z Albanią bez rwania sieci. Narodowy dostał potężne 5G

W czwartek 26 marca 2026 r. odbędzie się mecz Polska - Albania. Z tej okazji operatorzy mobilni postanowili ulepszyć zasięg sieci komórkowej działającej na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie. 

Albert Żurek
5G PGE Narodowy
PGE Narodowy w Warszawie podczas meczów piłkarskich jest w stanie pomieścić ponad 58 tys. widzów. Tak ogromne zagęszczenie ludzi w jednym miejscu wiąże się z ogromnym wyzywaniem dla sieci komórkowej. W obiekcie nie tylko polega się na pobliskich stacjach bazowych, ale przede wszystkim na infrastrukturze sieci komórkowej znajdującej się w środku. Ta właśnie została ulepszona przez dwóch operatorów: Orange oraz Play. 

Orange i Play startują z siecią 5G w paśmie C na Stadionie Narodowym w Warszawie

Play oraz Orange pochwalili się, że z okazji czwartkowego meczu Polska - Albania uruchomiono konfigurację stacji bazowych w technologii 5G w paśmie C. To rozwiązanie, które umożliwia połączenie się z siecią komórkową piątej generacji i gwarantuje możliwie najwyższą przepustowość oraz prędkości transmisji danych dla klientów.

5G w paśmie C jest wykorzystywana w całej Polsce przez kluczowych operatorów. Rozwiązanie charakteryzuje się nie tylko najwyższymi prędkościami transmisji - użytkownicy dzięki niemu doświadczają pobieranie rzędu 1 Gb/s - ale też najwyższą pojemnością sieci. Oznacza, że do takiej sieci może jednocześnie połączyć się znacznie więcej urządzeń w porównaniu ze starszymi technologiami, takimi jak LTE. 

W przypadku obiektów takich jak PGE Narodowy, które są w stanie przyjąć dziesiątki tysięcy osób, pojemność sieci jest kluczowa. Play uważa, że zastosowanie konfiguracji nadajników opartych na 5G w paśmie C oferuje pojemność porównywalną z działaniem kilku stacji bazowych na raz w jednym miejscu.

Co to oznacza dla nas, klientów sieci? To, że zasiadając na koronie stadionu będziemy mogli połączyć się z możliwie najlepszą i najszybszą siecią oraz uzyskamy dostęp do szybkiego internetu w telefonie. Będzie można łatwiej, szybciej i bez problemu wysyłać nagrania i zdjęcia do rodziny czy znajomych, a także łączyć się telefonicznie lub rozmową na kamerce. 

W przyszłości zasięg na PGE Narodowym będzie jeszcze lepszy

Jak twierdzi Play, nowa infrastruktura powstała na bazie technologii aktywnego systemu antenowego, która zwiększa zasięg i przepustowość sieci w obiektach takich jak stadiony. Jednocześnie operator zapowiada, że jest to tylko pierwszy z wielu etapów modernizacji infrastruktury sieciowej na Stadionie Narodowym. 

W niedalekiej przyszłości firma chce zwiększyć pojemność na płycie stadionu, aby ulepszyć jakość połączenia podczas koncertów i innych niepiłkarskich wydarzeń. Jeśli wykorzystuje się też powierzchnię boiska obiekt może pomieścić nawet ponad 80 tys. gości. To dodatkowe 22 tys. względem meczów. Dlatego tym większa pojemność jest wymagana.

26.03.2026 17:42
Tagi: 5GOrangePlaySieci komórkowestadion narodowywarszawa
Mecz z Albanią bez rwania sieci. Narodowy dostał potężne 5G
