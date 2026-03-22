Ile kosztuje światłowód? Musisz wiedzieć o wszystkich opłatach

Ładowanie...

Wybierając ofertę światłowodową, zwracamy uwagę głównie na miesięczny abonament. Warto mieć na uwadze także inne potencjalne opłaty związane z doprowadzeniem światłowodu do domu lub mieszkania, kosztem routera, instalacją oraz aktywacją.

Ile kosztuje abonament światłowodowy?

Abonament światłowodowy to comiesięczna opłata uiszczana operatorowi. Ostateczna cena zależy od kilku czynników, m.in. od operatora oraz przepustowości pakietu, określanej prędkością pobierania. W Polsce typowe przedziały cenowe to:

pakiety o prędkości do 300 Mb/s, które kosztują od 39 do 65 zł/mies.;

pakiety do 500 - 600 Mb/s, dostępne za ok. 60-80 zł/mies.;

pakiety do 1 Gb/s oraz 2 Gb/s - w granicach 80 - 100 zł/mies.;

najwyższe pakiety do 8 Gb/s - dostępne w wybranych lokalizacjach, które kosztują nawet ponad 150 zł/mies.

Dostępność określonej prędkości zależy w dużej mierze od infrastruktury dostępnej w naszym domu lub mieszkaniu. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że najpopularniejsza jest infrastruktura do 1 Gb/s.

Na cenę abonamentu wpływają również inne czynniki:

Typu umowy: umowa terminowa (zazwyczaj na 24 mies.) jest tańsza niż bezterminowa, za którą często dopłaca się ok.10 zł/mies.;

Typu zabudowy: podłączenie domów jednorodzinnych wiąże się z dodatkową opłatą (ok. 20 zł/mies.), której nie ma w budynkach wielorodzinnych;

Rabat za e-faktury oraz zgody marketingowe: często pozwalają uzyskać cenę niższą o 10 zł/mies.

Na finalną cenę wpływają także promocje operatorów, np. skierowane do nowych klientów lub przy łączeniu usług. Przykładowo, Plus umożliwia połączenia światłowodu np. z telewizją, dzięki czemu internet z prędkością do 600 Mb/s kosztujący osobno od 60 zł/mies. z rabatami jest dostępny za 40 zł/mies. po rabatach. W niektórych przypadkach będzie wymagana dopłata 20 zł/mies. w zależności od typu zabudowy i dostępnej infrastruktury.

Ile kosztuje podciągnięcie światłowodu do bloku lub domu?

Poza abonamentem, jedną z możliwych opłat jest koszt doprowadzania światłowodu do budynku (bloku, kamienicy lub domu). Istotny jest tu typ zabudowy. W niektórych domach jednorodzinnych samo podłączenie - przeciągnięcie kabla z najbliższej skrzynki - może być darmowe, np. jeśli operator wybudował daną sieć w ramach programów rządowych.

Operatorzy chętniej pokrywają koszty podłączenia, gdy istnieje już infrastruktura, np. skrzynka na słupie telefonicznym. Podobnie jest w blokach i budynkach wielorodzinnych. W nowoczesnym budownictwie infrastruktura światłowodowa jest istotną standardem, o którym deweloperzy myślą już na etapie budowy, dlatego w takich budynkach również nie obowiązuje koszt podciągnięcia internetu.

Starsze budynki są często remontowane z myślą o zapewnieniu dostępu do światłowodu, dzięki czemu mieszkańcy zazwyczaj nie ponoszą kosztów podłączenia światłowodu do mieszkania.

Może się jednak zdarzyć, że budynek (jednorodzinny lub wielorodzinny) nie ma podłączenia, a skrzynka światłowodowa znajduje się w znacznej odległości. Wówczas operator może naliczyć opłatę za doprowadzenie światłowodu. Koszt zależy od:

odległości - im dalej, tym większy koszt - od kilkuset do nawet kilku tysięcy zł;

sposobu instalacji - instalacja napowietrzna jest tańsza (ok. 50 - 200 zł za metr), ponieważ wykorzystuje wyłącznie kabel między skrzynką a budynkiem. Podziemna jest droższa, często wymaga kopania, więc może kosztować nawet 200 - 500 zł za metr.

Od lutego 2026 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które wymagają wyposażania w światłowód każdego nowego lub remontowanego budynku.

Czytaj też:

Ile kosztuje światłowód? Router też się liczy

W kosztach światłowodu może pojawić się także opłata za wypożyczenie routera. Niektórzy operatorzy, jak np. Plus, zapewniają niezbędne urządzenie w cenie abonamentu. Jednak najczęściej wiąże się to z dodatkową, miesięczną opłatą w wysokości od 5 zł do 15 zł/mies. doliczaną do rachunków.

Większość operatorów wymaga zwrotu routera. W przypadku zatrzymania sprzętu trzeba liczyć się z karą umowną, która może sięgać nawet kilkuset złotych.

Podłączenie i opłata aktywacyjna

W koszty związane ze światłowodem często wlicza się także jednorazową opłatę za instalację i aktywację. Tę jednorazową usługę musimy opłacić po zawarciu umowy z operatorem. Cena waha się od ok. 60 zł do nawet 250 zł, w zależności od zabudowy budynku.

W niektórych przypadkach instalacja może być jednak zupełnie darmowa, szczególnie w ramach promocji.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Albert Żurek 22.03.2026 08:30

Ładowanie...