Zajrzyj do szuflady i poszukaj starych telefonów. Teraz to się opłaca

Orange uruchomił bowiem akcję odkupu telefonów. Ta jest realizowana w salonach operatora do końca maja lub wyczerpania puli bonów. Oddając stare urządzenia, można liczyć na bon do wykorzystania na zakupy w Orange. To dobra okazja, aby pozbyć się elektrośmieci.

Orange odkupi twój stary telefon lub smartfon. Nawet jeśli nie działa

Nowa odsłona akcji odkupu telefonów w Orange zakłada, że klient może sprzedać dowolny telefon. Nie ma tu konkretnych ograniczeń co do marki, stanu czy roku wydania urządzenia. Jeśli telefon się włącza, możemy uzyskać za niego rabat na zakupy (w postaci elektronicznego bonu) o wartości co najmniej 40 zł.

Zasada jest jednak taka, że im bardziej zaawansowane urządzenie - był to np. model z wyższej półki - i w lepszym stanie, możemy liczyć na wyższą kwotę odkupu. 40 zł otrzymamy za bazowe urządzenia, ale jeśli telefon lub smartfon będzie mniej zniszczony, powinniśmy spodziewać się wyższych wartości. Wszystko zależy od samego telefonu, no i oczywiście od decyzji pracowników.

Z kolei za urządzenie, które się nie włącza (niezależnie od stanu i wartości w czasie premiery) Orange jest w stanie zaoferować 20 zł. Ale bądźmy szczerzy, taki sprzęt to po prostu elektrośmieć, więc fakt, że możemy dostać za niego cokolwiek, robi wrażenie.

Środki są przekazywane w formie bonu płatniczego, który jest ważny przez 60 dni. Można go wykorzystać w salonach Orange, w sklepie internetowym, w aplikacji Mój Orange czy poprzez telefoniczne kanały sprzedaży.

Każdego miesiąca kalendarzowego można sprzedać maksymalnie 10 urządzeń za 20 lub 40 zł. Zakładając, że oddalibyśmy 10 niewłączających się telefonów, odzyskalibyśmy 200 zł. Jeśli sprzęty będą działać wartość bonu wzrasta do co najmniej 400 zł. Oddając telefony w lepszym stanie, możemy liczyć na jeszcze większe rabaty.

Aby oddać telefon do sprzedaży, musi być możliwe odczytania numeru IMEI. Operator nie skupuje też egzemplarzy ze spuchniętym akumulatorem. Promocja potrwa do 31 maja 2026 r., więc przez ten czas teoretycznie można oddać nawet 30 telefonów. Skorzystamy z niej wyłącznie w salonach Orange.

Albert Żurek 26.03.2026 18:07

