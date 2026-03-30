Awaria światłowodu. Co robić w takiej sytuacji?

Mimo że światłowody są uznawane za niezawodną technologię ze względu na odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, przerwy w dostawie internetu czasem się zdarzają. Trzeba mieć świadomość, że problem niekoniecznie musi wynikać z fizycznego uszkodzenia kabla światłowodowego przez warunki atmosferyczne, prace budowlane czy działalność zwierząt. Zdarzają się też awarie bezpośrednio u dostawcy, u operatora hurtowego lub usterki samego routera.

Co robić w takiej sytuacji? Na początku warto się upewnić, czy problem nie leży po stronie naszego urządzenia, sprawdzając dostęp do sieci na innym telefonie lub komputerze. W miarę możliwości można też zweryfikować połączenie przez kabel Ethernet. Jeśli nasz sprzęt działa poprawnie, należy podjąć kroki zależne od konkretnego operatora.

REKLAMA

Awaria światłowód Plus - co robić?

Jeśli korzystamy ze światłowodu Plusa i dojdzie do awarii, w pierwszej kolejności warto wykonać kilka czynności na własną rękę. Oto najskuteczniejsze metody postępowania:

Sprawdzenie diod na routerze: jeśli jedna lampka dedykowana połączeniu z internetem nie świeci lub świeci na inny kolor (w zależności od modelu), może to oznaczać brak dostępu do sieci.

Restart routera: wyłączyć go na lub odłączyć od zasilania na ok. 30 sekund i odczekać kilka minut.

Sprawdzenie, czy awaria jest globalna: warto odwiedzić serwis Downdetector.pl, aby zweryfikować, czy problem nie dotyczy szerszej infrastruktury.

Jeśli restart routera nie pomaga, może to oznaczać lokalne prace serwisowe lub fizyczne uszkodzenie kabla światłowodowego w naszej okolicy. W takiej sytuacji warto skontaktować się z operatorem poprzez:

Dział Obsługi Klienta pod numerem +48 601 102 601;

aplikację iPlus za pomocą czatu lub formularza zgłoszeniowego;

serwis internetowy bok.plus.pl z formularzem zgłoszeniowym.

Awaria światłowód Orange

Klienci światłowodu Orange w momencie awarii internetu domowego mogą podjąć działania, które często eliminują konieczność kontaktu z infolinią. Na początku należy:

Zrestartować router: wyłączyć go lub odłączyć od zasilania na ok. 30 sekund i odczekać kilka minut.

Sprawdzić diody: domyślnie powinny świecić się pomarańczowo - kolor biały lub brak podświetlenia oznacza brak dostępu do sieci.

Skorzystać z aplikacji Mój Orange: w zakładce Diagnostyka system sprawdzi połączenie i w razie potrzeby pozwoli zgłosić usterkę;

Wysłać SMS: o treści Diagnozuj na numer 1533 - w odpowiedzi otrzymasz informacje o awariach i zaplanowanych pracach technicznych.

Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z operatorem przez infolinię pod numerem 510 100 100 lub czat na stronie internetowej Orange.pl.

Awaria światłowodu Play - co robić?

Posiadacze światłowodu Play powinni zacząć od weryfikacji w serwisie Downdetector, czy awaria nie ma charakteru globalnego. Jeśli problem jest lokalny, należy:

Zrestartować router: odłączyć z gniazdka lub wcisnąć przycisk włącznika, odczekać chwilę (ok. 30 sekund) i uruchomić ponownie.

Sprawdzić kable: upewnić się, czy przewód światłowodowy jest poprawnie wpięty do gniazda.

Zweryfikować diody: migająca lub czerwona dioda sygnalizuje problem z sygnałem zewnętrznym.

Użyć aplikacji mobilnej Play24: w zakładce Ustawienia routera wybrać opcję Rozwiąż problem z internetem w celu zdiagnozowania usterki.

Jeśli problem nie ustępuje, a oprogramowanie potwierdzi, że jest problem po stronie lokalnego łącza, warto zgłosić to do operatora. Można to zrobić poprzez:

infolinię pod numerem 813 813 813 (dotyczy internetu i telewizji) lub 32 94 94 480;

aplikację Play24;

czat na stronie internetowej play.pl.

W przypadku awarii regionalnych warto zachować spokój i nie dokładać pracy konsultantom operatora. Technicy zazwyczaj już pracują nad ich usunięciem. Dotyczy to również awarii wynikających z fizycznych uszkodzeń infrastruktury światłowodowej.

Awaria światłowodu T-Mobile - co robić?

W T-Mobile procedura wygląda podobnie:

Kontrola routera: - brak światła lub czerwona dioda to jasny sygnał braku połączenia.

Restart urządzenia: - wyłączenie z prądu na 30 sekund i ponowne uruchomienie.

Sprawdzenie okablowania: czy kabel światłowodowy jest poprawnie podłączony do routera.

Jeśli to nie pomoże, odwiedź Downdetector.pl. Sprawdź też, czy nie trwają prace techniczne operatora lub innych firm. Mapę dostępności sprawdzisz na stronie internetowej T-Mobile - do weryfikacji potrzebny jest numer usługi internetu światłowodowego z umowy lub faktury.

Problem może leżeć w lokalnej infrastrukturze - np. jeśli dojdzie do zerwania kabla światłowodowego w naszej okolicy. Wtedy warto zgłosić awarię do T-Mobile poprzez:

przez infolinię (602 900 000 lub 22 413 69 96);

czat w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile.

REKLAMA

Awaria światłowodu lokalnego operatora

Poza największymi graczami na rynku działa wielu mniejszych dostawców. W przypadku problemów u lokalnego operatora schemat jest identyczny: zacznij od restartu routera i sprawdzenia kabli, a jeśli to nie zadziała - niezwłocznie skontaktuj się z biurem obsługi klienta danej firmy.

REKLAMA

Albert Żurek 30.03.2026 13:22

