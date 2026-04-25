Nie musisz już aktualizować Windowsa. Tak to teraz działa

Windows 11 wreszcie zaczyna traktować użytkowników poważnie: więcej kontroli nad aktualizacjami, mniej przymusu i mniej irytacji.

Maciej Gajewski
Microsoft ogłosił pakiet zmian, które - kiedy faktycznie trafią do stabilnego Windowsa 11 - mogą realnie poprawić codzienne życie osób korzystających z PC. Chodzi o coś, o co społeczność prosiła od lat: większą kontrolę nad aktualizacjami systemu, mniejszą liczbę wymuszonych restartów i realną możliwość odłożenia instalacji na później.

Więcej władzy nad aktualizacjami. W końcu

Odrzucanie aktualizacji przy instalacji/aktywacji Windowsa

Ważną nowością jest możliwość pomijania aktualizacji podczas konfiguracji nowego urządzenia. Do tej pory świeżo uruchomiony komputer potrafił utknąć na długim etapie instalowania łatek, zanim użytkownik w ogóle zobaczył Pulpit. Teraz - jak opisuje Microsoft – będzie można przejść prosto do pracy, a aktualizacje pobrać później, kiedy faktycznie będzie na to czas.

Aktualizacje można przeciągać w nieskończoność

Druga zmiana to wydłużona możliwość pauzowania aktualizacji. Dotychczas Windows pozwalał na krótkie przerwy, po których system i tak zaczynał ponaglać użytkownika. Nowe zasady mają być bardziej elastyczne, co oznacza, że osoby pracujące na krytycznych projektach lub często podróżujące nie będą musiały obawiać się nagłego restartu w najmniej odpowiednim momencie.

Pełna kontrola nad procesem aktualizacji

Microsoft zapowiada również mniej automatycznych restartów i mniej powiadomień, co ma ograniczyć „szum aktualizacyjny”. To szczególnie ważne dla osób, które pracują w trybie pełnoekranowym, grają lub prowadzą prezentacje - czyli dla większości entuzjastów elektroniki użytkowej.  

To nie wszystko: Windows Update staje się bardziej przewidywalny

Nowy Windows Update

Zmiany w Windows Update wpisują się w szerszą strategię Microsoftu, która ma uczynić system bardziej przewidywalnym i mniej irytującym. Firma podkreśla, że aktualizacje mają być „łatwiejsze do zaplanowania”, a użytkownik ma mieć jasność, kiedy i dlaczego system chce się zrestartować. 

Zmiany są już testowane w kanałach Insider, a Microsoft zapowiada ich stopniowe wdrażanie w kolejnych tygodniach i miesiącach. Nie ma jeszcze konkretnej daty premiery w stabilnym Windowsie 11, ale biorąc pod uwagę sugestie w zapowiedziach można zakładać, że trafią do jednej z nadchodzących aktualizacji 24H2 lub 25H2. 

Maciej Gajewski
25.04.2026 16:20
Tagi: MicrosoftSystemy operacyjneWindowsWindows 11
Najnowsze
16:10
Logowanie do Facebooka i Instagrama na nowo. Zmieni się wszystko
Aktualizacja: 2026-04-25T16:10:00+02:00
16:00
Komputer Artemis II kontra twój laptop. Pytamy eksperta, jak wysłać komputer w kosmos
Aktualizacja: 2026-04-25T16:00:00+02:00
10:30
Polacy krzyczą: zróbcie coś z tymi telefonami. To może nie wystarczyć
Aktualizacja: 2026-04-25T10:30:02+02:00
9:45
Zbudują gigantyczny pancernik klasy Trump. Z laserami na pokładzie
Aktualizacja: 2026-04-25T09:45:00+02:00
9:32
Wyglądają zdrowo, a umierają. Odkryli mechanizm podmorskiej makabry
Aktualizacja: 2026-04-25T09:32:00+02:00
9:16
Mają sposób na zmiany klimatu. Trawa uratuje nas przed zagładą
Aktualizacja: 2026-04-25T09:16:00+02:00
9:00
Nieznany minerał w meteorycie sprzed 5000 lat. Polacy odkryli kopernikit
Aktualizacja: 2026-04-25T09:00:00+02:00
8:47
Znalazłem telefon, który mnie nie irytuje. Smutno mi
Aktualizacja: 2026-04-25T08:47:00+02:00
8:30
Program do rozliczania PIT - co wybrać. To już ostatni moment
Aktualizacja: 2026-04-25T08:30:00+02:00
8:15
Tajemnicze zjawisko na wodzie. Napędza pogodowe ekstrema
Aktualizacja: 2026-04-25T08:15:00+02:00
8:01
Sensacja w polskiej jaskini. Zęby zmieniają wszystko, co wiedzieliśmy o neandertalczykach
Aktualizacja: 2026-04-25T08:01:00+02:00
7:45
Wojsko odbiera potężny sprzęt. Czołgi nie będą miały już barier
Aktualizacja: 2026-04-25T07:45:00+02:00
7:29
Największa góra lodowa się rozpadła. Przerażający widok z satelitów
Aktualizacja: 2026-04-25T07:29:00+02:00
7:14
Rosjanie wzięli się za produkcję dronów. Efekt: latające śmieci
Aktualizacja: 2026-04-25T07:14:00+02:00
7:00
Moja ulubiona kamera kosztuje grosze. Nie zawiodła mnie nigdy
Aktualizacja: 2026-04-25T07:00:00+02:00
21:44
Komputer do Assassins's Creed Black Flag: Resynced. To, co masz, nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-04-24T21:44:36+02:00
21:42
Z branży gier na front technologicznej wojny. Polacy chcą zrewolucjonizować obronność
Aktualizacja: 2026-04-24T21:42:27+02:00
20:42
Test GIGABYTE AERO X16 – smukła hybryda maszyny dla twórcy i laptopa do gier
Aktualizacja: 2026-04-24T20:42:04+02:00
20:22
Drogie paliwo na majówkę. Pokazali alternatywę i tną ceny
Aktualizacja: 2026-04-24T20:22:54+02:00
20:09
Zrobili myszkę z ekranem. Możliwości są gigantyczne
Aktualizacja: 2026-04-24T20:09:07+02:00
