Coraz skuteczniej odbierają Windowsowi użytkowników. Kolej na twojego laptopa?

W świecie systemów operacyjnych rzadko pojawia się coś, co realnie może poruszyć wyobraźnię użytkowników Windowsa. Nie dlatego, że Microsoft robi wszystko idealnie, ale dlatego, że alternatywy zwykle są… alternatywami tylko z nazwy. Zorin OS od lat próbuje to zmienić - i robi to w sposób, który zasługuje na uwagę nie tylko linuksiarzy, ale też zwykłych użytkowników, którzy chcieliby po prostu użyć komputera, a nie z nim walczyć.

Dlatego właśnie Spider’s Web zajmuje się tematem. Bo Zorin OS to jedna z nielicznych dystrybucji, które nie próbują udowodnić swojej wyższości filozoficznej, tylko rozwiązują bardzo konkretne problemy ludzi zmęczonych Windowsami. A premiera Zorin OS 18.1 to świetny moment, by przyjrzeć się temu bliżej.

Dlaczego Zorin OS jest tak ciekawy?

Zorin OS 18.1

Zorin OS od początku miał jeden cel: być systemem, który wygląda znajomo dla użytkownika Windowsa, ale działa jak nowoczesny Linux - szybciej, stabilniej, ciszej i bez niechcianych „niespodzianek”. Twórcy nie ukrywają, że ich targetem są osoby, które chcą uciec z ekosystemu Microsoftu ale boją się, że po drugiej stronie czeka ich terminal, kompilowanie sterowników i życie w trybie „zrób to sam”.

Tymczasem Zorin OS jest jednym z najbardziej dopracowanych, przyjaznych i konsekwentnych systemów linuksowych na rynku. I to nie jest opinia z niszowego forum - to wniosek na podstawie twardych danych. Zorin OS 18, wydany zaledwie pół roku temu, został pobrany już ponad 3,3 mln razy. Jak na dystrybucję Linuxa, która nie stoi za gigantem pokroju Red Hata czy Canonicala, to wynik imponujący.

System przyciąga ludzi prostotą, wyglądem który nie odstrasza, oraz świetnym wsparciem dla aplikacji. I właśnie ten ostatni element w wersji 18.1 urósł do rangi głównej gwiazdy.

Zorin OS 18.1 to imponująca aktualizacja

Nowa wersja nie jest rewolucją, ale to jedna z tych aktualizacji, które sprawiają, że system po prostu staje się lepszy w każdym aspekcie. Najważniejsza nowość? Rozbudowana baza wykrywania instalatorów aplikacji Windows.

Zorin OS od dawna potrafił rozpoznać, że użytkownik próbuje uruchomić plik EXE i zasugerować lepszą drogę - np. natywną wersję programu lub alternatywę. W wersji 18.1 ta baza została powiększona o ponad 40 proc. i obejmuje teraz ponad 240 aplikacji. To ułatwienie dla osób, które migrują z Windowsa i nie chcą spędzać godzin na szukaniu odpowiedników. Przykład? Uruchamiasz instalator Plexa - system grzecznie informuje, że lepiej zainstalować natywną wersję z repozytorium. Próbujesz odpalić instalator Outlooka? Zorin OS podpowiada Evolution Mail.

Zorin OS pomoże w przesiadce z twoich ulubionych windowsowych aplikacji

Zorin OS 18.1 przynosi też sporo zmian w samym środowisku graficznym. System działa szybciej i płynniej - to efekt wielu mniejszych optymalizacji, które trudno opisać pojedynczo, ale łatwo zauważyć w praktyce. Pojawiły się też nowe możliwości zaawansowanego kafelkowania okien. Można teraz m.in. przenosić wszystkie okna danego układu na wierzch jednym kliknięciem czy reorganizować układy w bardziej intuicyjny sposób. Dla osób pracujących na wielu aplikacjach jednocześnie to realne usprawnienie.

Zmieniono również sposób działania panelu w językach pisanych od prawej do lewej, dodano opcje zarządzania ikonami w trayu, a całość po prostu działa bardziej spójnie i przewidywalnie. Jest też pakiet biurowy od razu na pokładzie. Zorin OS 18.1 dostarcza najnowszą wersję LibreOffice - 26.2 - która poprawia kompatybilność z dokumentami Microsoft Office, dodaje obsługę Markdown, nowe obiekty w Calc i Writerze oraz kolejne optymalizacje wydajności.

LibreOffice na Zorin OS 18.1

Nowe jądro, lepsze sterowniki, większe bezpieczeństwo

Zorin OS 18.1 działa na jądrze Linux 6.17 - tym samym, które znajdziemy w Ubuntu 25.10. To oznacza lepszą obsługę nowego sprzętu, w tym kart graficznych Nvidii, Intel Xe3, hybrydowych GPU AMD, laptopów Lenovo ThinkPad i Samsung Galaxy Book - a nawet urządzeń Apple’a, takich jak Magic Mouse 2 czy Touch Bar w starszych MacBookach Pro.

System obsługuje też kontrolery PS5 DualSense, handheldy pokroju ROG Ally czy Lenovo Legion Go, a także wiele innych urządzeń, które jeszcze kilka lat temu były dla Linuxa problematyczne. Do tego dochodzą najnowsze poprawki bezpieczeństwa i gwarancja serwisowania aż do czerwca 2029 r. - co czyni Zorin OS 18.1 sensownym wyborem nie tylko dla domowych użytkowników, ale też dla szkół, firm i instytucji.

Czy warto się zainteresować?

Jeśli ktoś szuka alternatywy dla Windowsa, ale nie chce rezygnować z wygody to Zorin OS 18.1 jest jednym z najciekawszych wyborów na rynku. To system, który nie próbuje być „Linuxem dla geeków”, tylko „systemem dla ludzi”. Działa szybko, wygląda znajomo, ma świetne wsparcie dla aplikacji i sprzętu. Czy to moment, w którym Windows powinien zacząć się bać? Nie. Ale warto już przestać traktować Linuxa jak ciekawostkę. Zorin OS pokazuje, że alternatywa może być nie tylko realna, ale też wygodna, dopracowana i zwyczajnie przyjemna w użyciu.

Maciej Gajewski 16.04.2026 18:37

