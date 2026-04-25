Komputer Artemis II kontra twój laptop. Pytamy eksperta, jak wysłać komputer w kosmos

Artemis II właśnie wróciła na Ziemię. Przez dziesięć dni, pomiędzy 1 a 11 kwietnia, czworo astronautów - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen - przemierzyło ponad 400 tys. kilometrów w kierunku Księżyca i z powrotem, bijąc przy okazji pięćdziesięcioletni rekord odległości od Ziemi ustanowiony przez załogę Apollo 13. W mediach roi się od relacji o ludzkim wymiarze tej misji: o emocjach, widokach i przełomowych symbolach. Ale w cieniu tych wzruszających obrazków kryje się pytanie, które powinno zainteresować każdego fana elektroniki: co właściwie siedziało w komputerach pokładowych Oriona i dlaczego nie można było po prostu wsadzić tam czegoś z półki sklepowej?

Odpowiedź jest jednocześnie prostsza i bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. I zaczyna się od promieniowania.

Kosmos nienawidzi twoich tranzystorów

Na Ziemi żyjemy w luksusowych warunkach. Pole magnetyczne planety i gruba warstwa atmosfery działają jak tarcza, absorbując lub odchylając znaczną część promieniowania kosmicznego, które nieustannie atakuje Układ Słoneczny. Wystarczy wzlecieć powyżej tej ochronnej kopuły żeby trafić w zupełnie inny świat - w dosłownym i elektronicznym sensie i kontekście.

W przestrzeni kosmicznej układy scalone muszą mierzyć się z czymś, czego żaden iPhone nie doświadczy nawet w najgorszym scenariuszu: ze strumieniem wysokoenergetycznych cząstek. Mowa tu o protonach, jonach ciężkich, elektronach i neutronach, które bez pardonu przenikają przez materiały i wchodzą w interakcję ze strukturą krzemową tranzystorów. Skutki bywają dramatyczne.

Najbardziej spektakularnym efektem są tzw. SEU, czyli Single-Event Upsets - zdarzenia jednocząstkowe, w których pojedynczy jon przelatujący przez układ scalony zmienia stan jednego bitu pamięci lub rejestru. Jeden bit. Z zera na jeden albo z jedynki na zero. A przecież ten jeden bit decyduje o tym, czy silnik ma się włączyć, czy nie. Albo czy korekcja kursu ma być o 0,1 stopnia, czy o 100 stopni. W 1972 r. satelita komunikacyjny firmy Hughes doświadczył SEU i przez 96 sekund zerwał łączność z naziemną stacją kontroli. Na szczęście udało się ją odzyskać. Na pokładzie statku kosmicznego w pobliżu Księżyca nie zawsze byłoby tak łatwo.

SEU to jednak dopiero początek katalogu kosmicznych problemów. Znacznie groźniejsze są Single-Event Latch-up (SEL) - przepięcia wywołane promieniowaniem, które mogą trwale uszkodzić układ przez stworzenie niekontrolowanego, krótkotrwałego zwarcia wewnątrz struktury krzemu. O ile SEU można porównać do przypadkowego kliknięcia myszką, o tyle SEL to jak zalanie klawiatury. I wreszcie, istnieje jeszcze TID - Total Ionizing Dose, czyli po prostu skumulowana dawka promieniowania jonizującego, która przez miesiące i lata stopniowo niszczy tranzystory: zwiększa prądy upływu, przesuwa napięcia progowe i ostatecznie sprawia, że chip przestaje działać tak, jak powinien.

Architekt Systemów Kosmicznych w AMD, Ken O'Neill, w rozmowie ze Spider's Web, tak opisuje problem: „Układy FPGA, które nie spełniają wymagań 'space-grade', są podatne na efekty wywołane promieniowaniem, które mogą zakłócać lub trwale uszkadzać ich działanie. Z biegiem czasu kumulujące się dawki promieniowania jonizującego powodują degradację tranzystorów, wzrost upływu prądu i ostatecznie obniżenie sprawności urządzenia.”

Architekt Systemów Kosmicznych w AMD, Ken O'Neill

Im nowszy chip, tym większy problem

Jest w tym pewna gorzka ironia: postęp technologiczny, który sprawił, że procesory stały się tak potężne jednocześnie uczynił je bardziej podatnymi na promieniowanie. Każda kolejna generacja chipów operuje na mniejszych tranzystorach, a im mniejszy tranzystor tym mniejszy ładunek elektryczny jest potrzebny, żeby zmienić jego stan. Innymi słowy, mniejszy tranzystor oznacza niższy próg krytyczny dla SEU.

Badacze już w połowie lat 90. zwracali uwagę, że zmniejszanie tranzystorów sprawia, iż statki kosmiczne mogą spędzać więcej czasu na odzyskiwaniu sprawności po SEU niż na wykonywaniu kodu oprogramowania. Właśnie dlatego komputery pokładowe Oriona, które zabrały astronautów wokół Księżyca, opierają się na procesorach IBM PowerPC 750X - architekturze z początku lat 2000. Świadomie. Sprawdzonej. Certyfikowanej. Mniej wydajnej, ale za to odpornej na to, z czym chip napotka za atmosferą. Cztery komputery Honeywell z tymi procesorami działają równolegle, a nowoczesne telefony są - dosłownie - miliony razy wydajniejsze.

Czym jest FPGA i dlaczego to właśnie ono jedzie w kosmos

FPGA to skrót od Field-Programmable Gate Array - układu logicznego, który można programować po wyprodukowaniu. W odróżnieniu od typowego procesora, który ma stałą architekturę wykonawczą, FPGA to w uproszczeniu matryca bramek logicznych, którą można skonfigurować pod niemal dowolne zadanie. Chcesz przetworzyć strumień danych radarowych? FPGA. Chcesz zaimplementować algorytm kompresji? FPGA. Chcesz, żeby ten sam sprzęt obsłużył zupełnie inne zadanie po pół roku misji? Też FPGA.

Ta rekonfigurowalność jest w kosmosie na wagę złota. O'Neill wprost wskazuje na nią jako na jedną z kluczowych cech układów klasy space-grade: „Układy te mogą być przeprogramowywane po wdrożeniu, co pozwala operatorom misji dostosowywać algorytmy, optymalizować wydajność i reagować na nowe wymagania.” W praktyce oznacza to, że jeśli po starcie okaże się, że jeden z instrumentów generuje dane w innym formacie niż zakładano, albo że potrzeba nowego algorytmu, można przeprogramować FPGA z Ziemi - bez dotykania hardware'u.

AMD od wielu lat specjalizuje się w kosmicznych FPGA. Najnowsza generacja ich układów klasy space-grade to linia Versal - konkretnie modele XQRVC1902 i XQRVE2302, wyprodukowane w procesie 7 nm FinFET. Łączą one w sobie programowalną logikę, rdzenie ARM oraz silniki AI, tworząc tzw. adaptacyjny SoC (System-on-Chip). Możliwość uruchamiania modeli uczenia maszynowego bezpośrednio na pokładzie statku kosmicznego jest coraz bardziej realnym wymogiem operacyjnym, a nie dodatkiem.

Jak chip zdobywa kosmiczne papiery

Certyfikacja kosmiczna to jeden z najbardziej żmudnych i kosztownych procesów w branży półprzewodnikowej. Nie chodzi tu o wysłanie partii chipów do zewnętrznego laboratorium z prośbą o szybkie testy - to wielomiesięczny, a często wieloletni maraton weryfikacyjny, który zakłada, że każda wyprodukowana sztuka spełnia ekstremalne wymagania.

O'Neill opisuje to szczegółowo: „Obejmuje to rozbudowane cykle naświetlania z użyciem protonów, jonów ciężkich i promieniowania gamma, które pomagają ustalić zachowanie tych układów w różnych warunkach oraz zapewnić ich odporność zarówno na efekty chwilowe, jak i skumulowane.” Każdy z tych trzech rodzajów naświetlania testuje inny aspekt odporności układu. Protony symulują promieniowanie słoneczne i cząstek uwięzionych w pasach Van Allena. Jony ciężkie - galaktyczne promieniowanie kosmiczne, czyli te najbardziej przenikliwe i energetyczne cząstki, które docierają spoza Układu Słonecznego. Promieniowanie gamma natomiast służy do oceny skumulowanej dawki TID.

Ale testy radiacyjne to dopiero część historii. Chipom funduje się także symulacje ekstremalnych temperatur, testy w próżni i cykle obciążeń mechanicznych imitujące wibracje podczas startu. Odbywa się to zgodnie z normą MIL-PRF-38535 - wojskową specyfikacją dla układów scalonych, która definiuje wymagania dotyczące niezawodności, jakości produkcji i certyfikacji. O'Neill podkreśla: „Każda wyprodukowana sztuka jest w ten sposób testowana, aby zweryfikować jej działanie w tych warunkach i zarazem upewnić się, że okres życia tego produktu odpowiada okresowi trwania misji kosmicznych.” Nie pobiera się próbek z partii - każdy egzemplarz przechodzi pełen screening.

Trzy kopie lepsze niż jedna, czyli filozofia odporności

Samo wyprodukowanie odpornego chipa to za mało. Kosmiczna inżynieria niezawodności sięga znacznie głębiej - aż do poziomu architektury systemu. Jedną z kluczowych technik jest TMR, czyli Triple Modular Redundancy - potrójna redundancja modularna.

Zasada jest prosta: zamiast jednego układu logicznego, który wykonuje obliczenie, masz trzy - działające równolegle. Jeśli wyniki dwóch z nich są identyczne, a trzeciego różne, system automatycznie „głosuje” i przyjmuje wynik większości. Jeden bit może zostać przekłamany przez promieniowanie, ale żeby SEU zmienił wyniki w dwóch niezależnych blokach jednocześnie w ten sam sposób - to jest statystycznie wyjątkowo mało prawdopodobne.

O'Neill potwierdza: „TMR, czyli potrójna redundancja modularna, umożliwia poprawne funkcjonowanie systemu nawet wtedy, gdy część układu nie działa prawidłowo z powodu promieniowania.” Komputery pokładowe Oriona poszły jeszcze dalej. Cztery komputery Honeywell działają równolegle, a każdy z nich może w każdej chwili „zamknąć się w ciszy” - przerwać transmisję - jeśli wykryje niespójność w swoich obliczeniach.

Nie tylko promieniowanie: próżnia, temperatura i start

Promieniowanie jest najczęściej omawianym tematem w kontekście kosmicznej elektroniki, ale O'Neill przypomina, że to nie jedyne wyzwanie: „Długotrwała ekspozycja na próżnię i ekstremalne zmiany temperatur obciążają strukturę materiałową oraz połączenia, co dodatkowo przyczynia się do obniżania parametrów lub awarii.”

Próżnia to wróg materiałów, które w normalnych warunkach są nasycone powietrzem. Niektóre substancje, w szczególności smary i tworzywa sztuczne, sublimują w kosmosie - odparowują bezpośrednio w próżnię i mogą osadzić się na czujnikach i połączeniach elektrycznych. Stąd kosmiczne układy scalone zamknięte są w hermetycznych obudowach ceramicznych lub metalicznych, a nie w plastikowych jak większość elektroniki konsumenckiej. Wahania temperatury potrafią być drastyczne: w cieniu statku kosmicznego temperatura może spaść do -150°C, w bezpośrednim nasłonecznieniu wzrosnąć powyżej +120°C -i to wielokrotnie, bo podczas każdego okrążenia orbity statek wchodzi w ziemski cień i z niego wychodzi. Te cykle termiczne to test dla lutowia i materiałów, które mają różne współczynniki rozszerzalności termicznej.

A sam start? Rakieta SLS generuje podczas odpalania niewyobrażalne wibracje mechaniczne i fale uderzeniowe. Elektronika pokładowa musi przeżyć kilka minut absolutnego chaosu zanim w ogóle znajdzie się na orbicie - to kolejna warstwa testów certyfikacyjnych, którym poddawane są układy space-grade.

Sztuczna inteligencja na pokładzie: nowy wymiar kosmicznych chipów

Misja Artemis II trwała dziesięć dni. Ale kosmos się rozrasta - NASA planuje stałą obecność w okolicach Księżyca, a misje na Marsa mogą trwać lata. Im dalej od Ziemi, tym większy problem z komunikacją: sygnał radiowy między Marsem a Ziemią potrzebuje od 3 do 22 minut w jedną stronę, w zależności od wzajemnej pozycji planet. Zdalne sterowanie sondą w czasie rzeczywistym jest wtedy po prostu niemożliwe. Stąd rosnące zapotrzebowanie na autonomię obliczeniową - czyli na to, żeby statek kosmiczny sam analizował dane i podejmował decyzje.

O'Neill wskazuje na to jako na jeden z najważniejszych trendów: „Adaptacyjne procesory AMD 'klasy kosmicznej' pozwalają na wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji, np. do wykrywania anomalii telemetrycznych, rozpoznawania i klasyfikowania obrazów oraz sygnałów radiowych. Dzięki przeniesieniu obliczeń bliżej źródła danych systemy kosmiczne mogą analizować dane czujników w czasie rzeczywistym, z mniejszym opóźnieniem i mniejszą zależnością od ograniczonej przepustowości łączy.”

Dobrym przykładem jest misja NISAR - wspólne przedsięwzięcie NASA i Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych (ISRO), które korzysta z radarów syntetycznej apertury (SAR) generujących ogromne ilości danych o powierzchni Ziemi. Transmisja wszystkich surowych danych na Ziemię byłaby logistycznie niemożliwa. Rozwiązaniem jest przetwarzanie danych na orbicie: chip filtruje, kompresuje i analizuje dane, a na Ziemię trafia tylko to, co jest naprawdę wartościowe. Blue Origin z kolei już teraz wykorzystuje AMD Versal AI Edge Gen 2 w komputerach pokładowych swojego testowego pojazdu, który ma docelowo zasilić lądownik Mark 2 - ten, z którym astronauci mają wylądować na Księżycu już w 2028 r.

Taktowanie układów kontra zegar misji

Jest jeszcze jeden aspekt kosmicznej elektroniki, który rzadko pojawia się w popularnych artykułach, a jest absolutnie kluczowy: cykl życia produktu. Komercyjne układy scalone są produkowane przez kilka lat, potem zastępowane nowszymi generacjami. Wsparcie inżynierskie wygasa, zapasy produkcyjne się kończą. To nie jest problem, kiedy produkujesz telefony wymieniane co dwa lata.

Problem zaczyna się, kiedy projektujesz misję kosmiczną. Od koncepcji do startu mija często 10-15 lat, a potem misja może trwać kolejne dekady. Producent chipa, który wybrałeś w 2010 r., może już nie istnieć albo nie produkować danego modelu w 2030 r., kiedy satelita będzie potrzebował wsparcia inżynierskiego. O'Neill zaznacza to wprost: „Misje kosmiczne wymagają długiego czasu pracy. Choć misja Artemis II trwała około 10 dni, inne misje mogą trwać dekady. Wymaga to bardzo długiego wsparcia, wykraczającego poza typowy cykl życia produktów komercyjnych.”

AMD deklaruje długoterminowe wsparcie dla swoich układów klasy space-grade, co jest równie ważne jak odporność radiacyjna. Astronautyka nie lubi niespodzianek związanych z dyskontynuacją produktów.

Różnica między twoim biurem a Artemis II - ot takie kilka drobiazgów

Twój telefon ma prawdopodobnie chip produkowany w procesie 3 nm lub mniejszym, z miliardami tranzystorów, taktowany z częstotliwością kilku gigaherców. Jest niesamowity. Ale nie przeżyłby nawet krótkiej wizyty poza magnetosferą Ziemi. Nie dlatego, że byłoby mu zimno - ale dlatego, że pierwsze jony ciężkie galaktycznego promieniowania kosmicznego, jakie by spotkał, błyskawicznie zaczęłyby siać spustoszenie w jego miliardach maleńkich tranzystorów.

Układy klasy space-grade, takie jak AMD Versal XQRVC1902, są produkowane w procesie 7 nm i mają wbudowane architektury odporne na promieniowanie już na poziomie projektu krzemu. Są testowane przez setki godzin w strumieniu protonów, ciężkich jonów i promieni gamma. Każdy egzemplarz z osobna. Zamknięte w hermetycznych obudowach ceramicznych. Obsługują algorytmy korekcji błędów i potrójną redundancję. Są certyfikowane według norm wojskowych, w tym MIL-PRF-38535. I są wspierane przez producenta przez dekady.

Są też - żeby nie owijać w bawełnę - nieporównywalnie droższe od komercyjnych odpowiedników i znacznie mniej wydajne niż to, co znajdziesz w laptopie za kilka tysięcy złotych. Ale kiedy twój statek kosmiczny jest 400 tys. kilometrów od Ziemi i musi sam zdecydować czy włączyć silniki korekcyjne to wydajność obliczeniowa schodzi na drugi plan. Liczy się to, że chip w ogóle działa - i że będzie działał jutro, za miesiąc i za rok. Bez wyjątków. Artemis II wróciła. Elektronika spełniła swoje zadanie. I choć ta misja trwała zaledwie dziesięć dni to nie zapominajmy, że kosmos stanie się miejscem stałej obecności człowieka - co oznacza, że te mało sexy, certyfikowane, „przestarzałe” chipy będą stawały się coraz ważniejszą częścią naszej technologicznej codzienności. Nawet jeśli nigdy o tym nie usłyszysz.

Maciej Gajewski 25.04.2026 16:00

