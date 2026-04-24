REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Dwa potężne rozbłyski. Słońce wybudziło się z drzemki

Na naszej dziennej gwieździe zrobiło się naprawdę gorąco. W ciągu zaledwie siedmiu godzin Słońce wyemitowało dwa silne rozbłyski klasy X2.5, jedne z najpotężniejszych w obecnym cyklu aktywności.

Bogdan Stech
REKLAMA

Pierwszy osiągnął maksimum 24 kwietnia o godzinie 03:07 czasu polskiego, drugi pojawił się tego samego dnia o 10:14. To najmocniejsze zjawiska tego typu od blisko trzech miesięcy i wyraźny sygnał, że Słońce wchodzi w bardziej dynamiczną fazę.

Źródłem obu eksplozji była aktywna grupa plam słonecznych oznaczona jako AR4419. Choć z naszej perspektywy schodzi już z widoku, zanim zniknie, zdążyła urządzić spektakl, który odczuliśmy także na Ziemi.

REKLAMA

Blackout radiowy nad Ziemią

Efekty były natychmiastowe. Promieniowanie elektromagnetyczne dotarło do Ziemi z prędkością światła i uderzyło w jej oświetloną półkulę. Pierwszy rozbłysk zakłócił łączność radiową nad częścią Pacyfiku i Australią, drugi wpłynął na regiony Azji Wschodniej. Mówimy tu o tzw. blackoutach radiowych, zjawiskach, które mogą sparaliżować komunikację używaną m.in. przez lotnictwo czy służby morskie.

Mechanizm jest prosty, choć skutki potrafią być poważne. Gdy dociera do nas fala promieniowania rentgenowskiego i ultrafioletowego, jonizuje ona jonosferę, czyli górne warstwy atmosfery. W normalnych warunkach fale radiowe odbijają się od niej i mogą pokonywać ogromne odległości. Jednak podczas silnego rozbłysku dolne warstwy atmosfery stają się tak silnie naładowane, że sygnały zaczynają się rozpraszać, słabnąć lub całkowicie zanikać.

Słoneczna rozgrzewka przed głównym pokazem

Te dwa potężne wybuchy nie wyskoczyły z pustki. Dzień wcześniej Słońce wysłało serię słabszych, ale licznych rozbłysków klasy M. Co więcej, zaobserwowano rzadkie zjawisko tzw. rozbłysku współczulnego, jednoczesnej aktywności w dwóch oddzielnych regionach plam słonecznych po przeciwnych stronach gwiazdy. To znak, że pole magnetyczne Słońca jest obecnie wyjątkowo niestabilne.

Takie epizody często poprzedzają jeszcze silniejsze wydarzenia. Obecny cykl słoneczny zbliża się do maksimum, które według prognoz przypadnie na lata 2025–2026. To oznacza więcej burz, więcej rozbłysków i więcej potencjalnych zakłóceń technologicznych.

Rozbłyski słoneczne klasyfikuje się w pięciostopniowej skali: A, B, C, M i X, gdzie każda kolejna litera oznacza dziesięciokrotny wzrost energii. Klasa X to czołówka. Są to zjawiska zdolne wpływać na infrastrukturę technologiczną na Ziemi. Globalna infrastruktura od GPS, przez satelity komunikacyjne, po sieci energetyczne jest wrażliwa na zmiany w pogodzie kosmicznej.

Więcej na Spider's Web:

Czy grozi nam burza geomagnetyczna?

Rozbłyskom towarzyszyły najprawdopodobniej koronalne wyrzuty masy, czyli gigantyczne chmury plazmy wyrzucane w przestrzeń kosmiczną. W tym przypadku ich kierunek nie jest dla nas szczególnie groźny, źródło znajduje się na krawędzi tarczy słonecznej, więc większość materii prawdopodobnie minie Ziemię.

Nie oznacza to jednak całkowitego spokoju. Modele wciąż analizują trajektorie tych wyrzutów i istnieje scenariusz muśnięcia, czyli sytuacji, w której część plazmy zahaczy o magnetosferę naszej planety. Jeśli tak się stanie, możemy spodziewać się burzy geomagnetycznej, a co za tym idzie, widowiskowych zórz polarnych, być może widocznych także w Polsce.

REKLAMA

Obecna aktywność Słońca to przypomnienie, że żyjemy w cieniu gwiazdy, która potrafi być nieprzewidywalna. Każdy kolejny silny rozbłysk to nie tylko spektakl dla naukowców, ale też test odporności technologii, na których opiera się współczesny świat.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
24.04.2026 14:48
Tagi: koronalny wyrzut masyplamy słonecznerozbłyski słoneczneSłońce
Najnowsze
13:46
17-letnia Polka pomagała planować atak w szkole. Podała przepis na bombę
Aktualizacja: 2026-04-24T13:46:19+02:00
13:36
Efekt systemu kaucyjnego. Poszli posprzątać, a tam niespodzianka
Aktualizacja: 2026-04-24T13:36:25+02:00
13:00
Robisz 130 km z pashaBiceps, potem grasz w CS-a. Efekt? PC z RTX 50 za mniej niż 4 tysie
Aktualizacja: 2026-04-24T13:00:00+02:00
11:57
Sześć totalnie nowych urządzeń. Apple nie chce już tylko odświeżać iPhone’ów
Aktualizacja: 2026-04-24T11:57:42+02:00
11:55
Surfshark rusza z potężną promocją. Prywatność za grosze
Aktualizacja: 2026-04-24T11:55:44+02:00
11:16
Latające talerze idą na emeryturę. NATO będzie miało nowe oko na niebie
Aktualizacja: 2026-04-24T11:16:21+02:00
10:50
Ekonomista ma pomysł na system kaucyjny. Zero kolejek, zero kodów
Aktualizacja: 2026-04-24T10:50:02+02:00
10:06
Deweloper chce przesunąć rzekę. Brzmi fatalnie, ale może mieć sens
Aktualizacja: 2026-04-24T10:06:28+02:00
9:30
Niedawno walczyli z węglem, ale właśnie odpuścili. Klimat znika z politycznej agendy
Aktualizacja: 2026-04-24T09:30:02+02:00
9:11
Rozmiar czy jakość? W telewizorach nie trzeba będzie wybierać
Aktualizacja: 2026-04-24T09:11:58+02:00
8:27
ChatGPT otrzymał aplikację Starbucksa. Gniot jak ich mało
Aktualizacja: 2026-04-24T08:27:32+02:00
7:50
Testowałem najlepszy odkurzacz poniżej 500 zł. Ta marka narobi szumu
Aktualizacja: 2026-04-24T07:50:49+02:00
7:42
Darmowy Xbox Game Pass w drodze. Dodadzą go wszędzie
Aktualizacja: 2026-04-24T07:42:42+02:00
7:00
Zbudujesz własne bagno. Shrek i Osioł trafiają na półki
Aktualizacja: 2026-04-24T07:00:00+02:00
6:22
Polskie Leopardy w akcji. Pokazały potężną siłę na zagranicznych piaskach
Aktualizacja: 2026-04-24T06:22:00+02:00
6:16
Koniec wielkiej zagadki fizyki. Rozwiali 60 lat wątpliwości
Aktualizacja: 2026-04-24T06:16:00+02:00
6:10
Rekordowa produkcja amunicji w Polsce. Bez niej działa to kupa złomu
Aktualizacja: 2026-04-24T06:10:00+02:00
6:05
Roje dronów zamiast żołnierzy. Era pilotów i czołgistów dobiega końca
Aktualizacja: 2026-04-24T06:05:00+02:00
6:00
Nowy król polowania. Czołg, który steruje dronami
Aktualizacja: 2026-04-24T06:00:00+02:00
5:47
Tańszy Xbox Game Pass to fatalne wieści. Odbije się czkawką
Aktualizacja: 2026-04-24T05:47:54+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA