Komputer do Assassins's Creed Black Flag: Resynced. To, co masz, nie wystarczy

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced wreszcie został ogłoszony i trafił do przedsprzedaży. Producent ujawnił też wymagania sprzętowe na komputery. Dlatego wybieramy komputer potrzebny do uruchomienia tego tytułu.

Albert Żurek
Assassin's Creed Black Flag: Resynced to pełnoprawny, ogromny remake popularnej części z serii gier o skrytobójcach wydanej w 2013 r. Po 13 latach Ubisoft powraca z piracką odsłoną Assassin’s Creed. Nie jest to odświeżenie rodem z Assassin’s Creed III Remastered z 2019 r., a wykorzystanie zupełnie nowych tekstur, modeli oraz silnika gry. Wymagania sprzętowe nowej wersji nie mają nic wspólnego z oryginałem, więc stare maszyny tutaj nie wystarczą.

Wymagania sprzętowe Assassin’s Creed Black Flag: Resynced

Wymagania odświeżonej pirackiej części Assassin’s Creeda nie różnią się od innych współczesnych tytułów. Do uruchomienia gry potrzebujemy współczesnej jednostki. Minimalne wymagania do gry 1080p przy 30 kl/s. z niskimi ustawieniami wyglądają tak:

  • system: Windows 10 (64-bit), Windows 11;
  • procesor: AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3,7 GHz lub lepszy
  • pamięć operacyjna: 16 GB (w trybie dwukanałowym);
  • karta graficzna: AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB), Intel ARC A580 (8 GB), NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) lub lepsza;
  • dysk: 65 GB wolnego miejsca (wymagany dysk SSD);
  • DirectX 12.

Zalecana konfiguracja do rozdzielczości 1080p przy 60 kl./s, średnich ustawieniach to:

  • system: Windows 10 (wersje 64-bitowe), Windows 11;
  • procesor: AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz, Intel Core i5-10600K @ 4,1 GHz lub lepszy;
  • RAM: 16 GB (w trybie dwukanałowym);
  • arta graficzna AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB), Intel ARC B580 (12 GB), NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB) lub lepsza;
  • dysk 65 GB wolnego miejsca (wymagany dysk SSD);
  • DirectX 12.

Jeśli chcemy zagrać w rozdzielczości 2K przy 1440p przy 60 kl./s z wysokimi ustawieniami z ray tracingiem potrzebujemy procesora Ryzen 5 5600X lub i5-11600K, karty graficznej RX 6800 XT lub RTX 3080 w wersji 10 GB. Z kolei do 4K przy ustawieniach ultra, ray tracingu w trybie rozszerzonym zaleca się procesora  AMD Ryzen 7 5700X3D lub Intel Core i5-12700K oraz kartę graficzną Radeon RX 7900 XTX 24 GB bądź RTX 4090 24 GB. 

Wymagania nijak mają się do oryginalnego Black Flaga, gdzie potrzebowaliśmy procesor i5 i kartę graficzną GTX 460 lub lepszą, a minimalnie GTX 260. 

Jaki komputer do Assassin’s Creed Black Flag: Resynced?

Wybierzmy dwie konfiguracji komputerów stacjonarnych: pierwsza do gry w rozdzielczości 1080p i wysokich/ultra ustawieniach, a druga do 1440p i ultra. W przypadku mniej zaawansowanej jednostki moim zdaniem dobrym wyborem będzie konfiguracja, która obejmuje:

Taki zestaw będzie kosztował ok. 4900 zł i powinien bez problemu poradzić sobie z grą w 1080p. Ewentualnie można rozważyć dopłatę ok. 350 zł do wyższej wersji Radeona RX 9060 XT z 16 GB pamięci wideo.

Co natomiast do gry w rozdzielczości 1440p? Tutaj postawimy na droższą i lepszą jednostkę:

Taki zestaw będzie kosztował nieco ponad 6300 zł. To optymalna (w erze drogiego RAM-u) do gry w rozdzielczości 1440p. Tanio nie jest, ale niestety takie mamy realia. Zawsze można postawić na konsolę PlayStation 5, która powinna poradzić sobie z Assassin's Creed Black Flag: Resynced.

24.04.2026 21:44
Najnowsze
20:42
Test GIGABYTE AERO X16 – smukła hybryda maszyny dla twórcy i laptopa do gier
Aktualizacja: 2026-04-24T20:42:04+02:00
20:22
Drogie paliwo na majówkę. Pokazali alternatywę i tną ceny
Aktualizacja: 2026-04-24T20:22:54+02:00
20:09
Zrobili myszkę z ekranem. Możliwości są gigantyczne
Aktualizacja: 2026-04-24T20:09:07+02:00
19:53
Operator daje 20 zł rabatu do Żabki. Tłumaczymy, jak odebrać
Aktualizacja: 2026-04-24T19:53:39+02:00
19:51
Polska kupuje superpociągi. Osiem potęg walczy o miliardy
Aktualizacja: 2026-04-24T19:51:59+02:00
19:49
Intel stracił 4 mld dol. Inwestorzy zachwyceni
Aktualizacja: 2026-04-24T19:49:57+02:00
19:07
Groźna flota naciera. Te potwory zajmują nowe plaże
Aktualizacja: 2026-04-24T19:07:15+02:00
19:05
Polska legenda idzie na wojnę. Niewiadów uzbroi drony
Aktualizacja: 2026-04-24T19:05:50+02:00
18:26
Claude depcze po piętach ChatGPT. Chce zaplanować ci weekend
Aktualizacja: 2026-04-24T18:26:29+02:00
18:26
Koniec bezkarności nad morzem. Ten dron to latająca śmierć
Aktualizacja: 2026-04-24T18:26:00+02:00
17:44
Znaleźliśmy rybie łuski na Marsie. Co u licha
Aktualizacja: 2026-04-24T17:44:21+02:00
17:42
Polska szykuje superżaglowiec. Następca Daru Młodzieży
Aktualizacja: 2026-04-24T17:42:15+02:00
17:21
Xbox zaczyna się od nowa. Jest jasny plan
Aktualizacja: 2026-04-24T17:21:06+02:00
16:51
Postawili składanego iPhone’a obok zwykłego. Jest dziwnie
Aktualizacja: 2026-04-24T16:51:09+02:00
16:38
Twój ulubiony czatbot stał się lepszy. To nie są kosmetyczne różnice
Aktualizacja: 2026-04-24T16:38:33+02:00
16:18
Instagram z nową aplikacją. To się nie może udać
Aktualizacja: 2026-04-24T16:18:33+02:00
16:16
BWP Borsuk szykuje się do masowej produkcji. Polski hit zbrojeniowy rusza w świat
Aktualizacja: 2026-04-24T16:16:22+02:00
16:03
Allegro ułatwia odbieranie paczek. Koniec ze staniem przy automacie
Aktualizacja: 2026-04-24T16:03:51+02:00
16:02
Szukali lodowca, znaleźli błoto. Polska nauka bezsilna
Aktualizacja: 2026-04-24T16:02:14+02:00
16:01
Gwiazda Barcelony nową twarzą realme. Piłkarz promuje smartfony
Aktualizacja: 2026-04-24T16:01:44+02:00
