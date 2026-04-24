Komputer do Assassins's Creed Black Flag: Resynced. To, co masz, nie wystarczy

Assassin's Creed Black Flag: Resynced to pełnoprawny, ogromny remake popularnej części z serii gier o skrytobójcach wydanej w 2013 r. Po 13 latach Ubisoft powraca z piracką odsłoną Assassin’s Creed. Nie jest to odświeżenie rodem z Assassin’s Creed III Remastered z 2019 r., a wykorzystanie zupełnie nowych tekstur, modeli oraz silnika gry. Wymagania sprzętowe nowej wersji nie mają nic wspólnego z oryginałem, więc stare maszyny tutaj nie wystarczą.

REKLAMA

Wymagania sprzętowe Assassin’s Creed Black Flag: Resynced

Wymagania odświeżonej pirackiej części Assassin’s Creeda nie różnią się od innych współczesnych tytułów. Do uruchomienia gry potrzebujemy współczesnej jednostki. Minimalne wymagania do gry 1080p przy 30 kl/s. z niskimi ustawieniami wyglądają tak:

system: Windows 10 (64-bit), Windows 11;

procesor: AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3,7 GHz lub lepszy

pamięć operacyjna: 16 GB (w trybie dwukanałowym);

karta graficzna: AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB), Intel ARC A580 (8 GB), NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) lub lepsza;

dysk: 65 GB wolnego miejsca (wymagany dysk SSD);

DirectX 12.

Zalecana konfiguracja do rozdzielczości 1080p przy 60 kl./s, średnich ustawieniach to:

system: Windows 10 (wersje 64-bitowe), Windows 11;

procesor: AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz, Intel Core i5-10600K @ 4,1 GHz lub lepszy;

RAM: 16 GB (w trybie dwukanałowym);

arta graficzna AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB), Intel ARC B580 (12 GB), NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB) lub lepsza;

dysk 65 GB wolnego miejsca (wymagany dysk SSD);

DirectX 12.

Jeśli chcemy zagrać w rozdzielczości 2K przy 1440p przy 60 kl./s z wysokimi ustawieniami z ray tracingiem potrzebujemy procesora Ryzen 5 5600X lub i5-11600K, karty graficznej RX 6800 XT lub RTX 3080 w wersji 10 GB. Z kolei do 4K przy ustawieniach ultra, ray tracingu w trybie rozszerzonym zaleca się procesora AMD Ryzen 7 5700X3D lub Intel Core i5-12700K oraz kartę graficzną Radeon RX 7900 XTX 24 GB bądź RTX 4090 24 GB.

Wymagania nijak mają się do oryginalnego Black Flaga, gdzie potrzebowaliśmy procesor i5 i kartę graficzną GTX 460 lub lepszą, a minimalnie GTX 260.

Czytaj też:

Jaki komputer do Assassin’s Creed Black Flag: Resynced?

Wybierzmy dwie konfiguracji komputerów stacjonarnych: pierwsza do gry w rozdzielczości 1080p i wysokich/ultra ustawieniach, a druga do 1440p i ultra. W przypadku mniej zaawansowanej jednostki moim zdaniem dobrym wyborem będzie konfiguracja, która obejmuje:

Taki zestaw będzie kosztował ok. 4900 zł i powinien bez problemu poradzić sobie z grą w 1080p. Ewentualnie można rozważyć dopłatę ok. 350 zł do wyższej wersji Radeona RX 9060 XT z 16 GB pamięci wideo.

Co natomiast do gry w rozdzielczości 1440p? Tutaj postawimy na droższą i lepszą jednostkę:

REKLAMA

Taki zestaw będzie kosztował nieco ponad 6300 zł. To optymalna (w erze drogiego RAM-u) do gry w rozdzielczości 1440p. Tanio nie jest, ale niestety takie mamy realia. Zawsze można postawić na konsolę PlayStation 5, która powinna poradzić sobie z Assassin's Creed Black Flag: Resynced.

REKLAMA

Albert Żurek 24.04.2026 21:44

