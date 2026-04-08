Jaki router do światłowodu kupić? 5 propozycji na każdą kieszeń

Ładowanie...

Stałe łącze internetowe jest usługą, która może być świadczona z użyciem wielu różnych technologii. Z początku korzystaliśmy z modemów podłączanych do linii telefonicznej, a potem przeszliśmy na technologię ADSL wykorzystującą kable miedziane. Potem przyszła jednak rewolucja w postaci światłowodu, który zapewnia znacznie lepsze parametry połączenia - i to nie tylko w kwestii przepustowości, ale również stabilności i długowieczności, bo kable nie są podane na korozję.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone łączom światłowodowym:

REKLAMA

Wykupując usługę internetu stacjonarnego dostajemy zwykle od operatora sprzęt, który będzie zwykle w pełni wystarczający dla zwykłego użytkownika, ale osoby o nieco wyższych wymaganiach w stosunku do łącza (w tym np. gracze) lub mieszkańcy piętrowych domów mogą rozważyć zakup lepszego routera we własnym zakresie, aby poprawić parametry domowej sieci. Wybierając router do światłowodu musimy zaś ustalić sobie budżet. Dobry sprzęt sieciowy można kupić już za kilkaset złotych, ale niektóre modele potrafią kosztować i kilka tysięcy.

Przed zakupem musimy również sobie odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebujemy routera do gier - bo modele gamingowe mają dodatkowe funkcje dla graczy. Inne pytanie dotyczy tego, czy wystarczy nam jedno urządzenie (zwykle decydują się na to właściciele mieszkań), czy też potrzebujemy kilku łączących się ze sobą routerów w ramach tzw. Mesha (to dobre rozwiązanie do domów jednorodzinnych). A jakie modele są faktycznie warte uwagi? Sprawdźmy.

Do niedzielnego gamingu: MSI RadiX AX6600

Ten router przypadnie do gustu fanom gier wideo, którzy nie chcą wydawać na sprzęt sieciowy majątku. MSI RadiX AX6600 za niecałe 700 zł to trzyzakresowy router gamingowy. Urządzenie wyposażono w moduł Wi-Fi 6, a za osiąganie prędkości sieci domowej na poziomie 6600 Mb/s odpowiada to, że urządzenie łączyć się podwójnie na paśmie 5 GHz oraz na paśmie 2,4 GHz jednocześnie.

W obudowie routera znalazło się też miejsce na złącze Ethernet WAN/LAN 2.5G i 4x Ethernet 1 Gbe. Za wydajność odpowiada czterordzeniowy procesor, któremu producent zapewnił wydajny mechanizm chłodzący. Oprogramowanie routera MSI RadiX AX6600, wykorzystujące sztuczną inteligencję, dba o nadawanie odpowiednich priorytetów wybranym pakietom danych, aby rozgrywka była maksymalnie płynna.

SPRAWDŹ OFERTĘ MSI RadiX AX6600 Amazon

Tani mesh do dużych domów: TP-Link Deco X50

TP-Link Deco X50 z Wi-Fi 6 to coś więcej niż pojedynczy router. W zestawie otrzymujemy trzy urządzenia, które łączą się ze sobą w ramach sieci Mesh. Tylko jedno z nich musi być podłączone bezpośrednio do routera z modemem od operatora albo bezpośrednio do gniazdka w ścianie. Pozostałe dwa mogą łączyć się z tym głównym, przekazując sygnał dalej, poprawiając zasięg sieci domowej.

Dzięki sieci typu Mesh możemy objąć zasięgiem tej samej głównej sieci Wi-Fi znacznie większy obszar niż w przypadku pojedynczego urządzenia - jak dobre by nie było. Tego typu rozwiązania, takie jak TP-Link Deco X50 za 729 zł, przydadzą się przede wszystkim osobom mieszkającym w dużych piętrowych domach z ogrodem. Pozwoli to cieszyć się szybkim internetem dosłownie wszędzie na terenie posesji.

SPRAWDŹ OFERTĘ TP-Link Deco X50 Media Markt

Wi-Fi 7 za małą kasę: Tenda TE6L Pro

Wi-Fi 7 to nowy i przyszłościowy standard, ale mało osób ma jak na razie sprzęty (telefony, laptopy, konsole itd.), które go obsługują. Kupując dzisiaj router możemy zaoszczędzić, decydując się na taki, który obsługuje starszy standard taki jak np. Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 6e. Jeśli jednak zależy nam na zakupie na lata, to warto na router z jeszcze nowszym Wi-Fi postawić już dziś.

Dobrym przykładem takiego routera jest Tenda TE6L Pro za nieco ponad 300 zł, do którego mogą podpiąć się najróżniejsze sprzęty z Wi-Fi 7, takie jak np. konsola PlayStation 5 Pro osiągając wysoką przepustowość transferu danych. Urządzenie wygląda przy tym nieźle - ma wystające anteny, ale nie jest przynajmniej smutną szarą skrzynką. Do tego ma wbudowany port Ethernet 2.5G i 3x Ethernet 1 Gbe.

SPRAWDŹ OFERTĘ Tenda TE6L Pro Media Expert

Screenshot

Dla wymagających graczy: ASUS ROG Rapture GT-BE19000

Jesteś graczem i nie chcesz iść na żadne kompromisy? No to w takim razie postaw na ten sprzęt marki Asus. ROG Rapture GT-BE19000 to topowy router z najwyżej półki, który wyposażono w moduł Wi-Fi 7 oraz masę zaawansowanych technologii takich jak modulacja 4096-QAM. Operuje na kanałach o szerokości aż 320 MHz i może działać trójzakresowo, co zapewnia przepustowość rzędu do 19 Gb/s.

ASUS ROG Rapture GT-BE19000 podczas łączenia się ze sprzętami wyposażonymi w moduły Wi-Fi 7 może komunikować się z użyciem pasm 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz jednocześnie dzięki technologii MLO. A co z łącznością przewodową? W obudowie znalazł się dedykowany grom port 10 G, a maksymalną wydajność i niskie opóźnienia w grach wideo zapewnia tryb Game Boost. Cena? Niecałe 2000 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ ASUS ROG Rapture GT-BE19000 Media Markt

Mesh z wyższej półki: TP-LINK Deco BE85

Jeśli wiesz, że potrzebujesz szybkiej sieci na terenie całego domu i ogrodu, a do tego możesz pozwolić sobie na zakup sprzętu z wyższej półki, to dobrym wyborem będzie TP-LINK Deco BE85. To zestaw dwóch atrakcyjnie wyglądających urządzeń sieciowych łączących się w ramach sieci Mesh upchanych najnowszymi technologiami, z modułami Wi-Fi 7 na czele o przepustowości do 19 Gb/s.

Routery mogą przesyłać dane za pomocą 12 równoległych strumieni, a do tego w ich obudowach znalazło się miejsce na dwa szybkie porty WAN/LAN o przepustowości 10 Gb/s oraz dwa dodatkowe 2,5 Gb/s. Nie zabrakło oczywiście obsługi trybu MLO do łączenia trzech pasm w ramach Wi-Fi 7 oraz dodatkowej ochrony danych za sprawą TP-Link HomeShield. Cena? Dwupak to koszt 3249 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ TP-LINK Deco BE85 Media Markt

A jaki światłowód wybrać?

Jeśli szukasz łącza o zadowalających parametrach w dobrej cenie, to warto przyjrzeć się ofercie Plusa, który brylował w naszym rankingu światłowodów do gier, serwisów VOD i wideokonferencji. Zapewnia on w ramach pakietu Plus Oferta S łącze o przepustowości do 300 Mb/s za jedyne 40 zł miesięcznie po uwzględnieniu rabatów za e-fakturę i zgody marketingowe (w niektórych wypadkach trzeba dopłacić 20 zł/mies., co zależy od typu infrastruktury i zabudowy).. Usługi świadczone są w oparciu o łącza PON, HFC lub ETTH.

REKLAMA

Umowę z Plusem podpisujemy na dwa lata, a ceny po przejściu na czas nieokreślony rzecz jasna rosną, ale jedynie o 5 zł/mies. Opłata aktywacyjna jest z kolei jednorazowa i wynosi w tym przypadku 60 zł. Warto jednak pamiętać, że dokupując inne usługi, obniża się koszt aktywacji o połowę oraz… obniża sumaryczny koszt. Dodatkowym profitem, na jaki możemy liczyć w przypadku oferty Plusa jest wliczony w cenę internet mobilny 5G. Na karcie SIM idealnej np. do tabletu mamy pakiet 5 GB odnawiany co miesiąc.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Piotr Grabiec 08.04.2026 14:00

Ładowanie...