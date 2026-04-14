Play wyłączy ci 3G w telefonie. To ważniejsze niż myślisz
Play jest w trakcie wyłączania sieci 3G w Polsce. Operator udostępnił harmonogram prac. W kwietniu i maju operator pozbędzie się zasięgu starej generacji w kilku województwach. Do końca roku wyłączy 3G w całym kraju.
Play jest kolejnym operatorem, który ma zamiar zrezygnować z łączności sieci komórkowej w technologii 3G. Firma rozpoczęła ten proces już w 2025 r. i przez ten czas zdążyła wygasić starą wersję sieci w ogromnej części kraju. Następne miesiące będą jednak kluczowe. Dla klientów to bardzo istotna informacja, ponieważ 3G jest zastępowana znacznie szybszą technologią LTE.
Play kontynuuje wyłączanie 3G. Oto plany na kwiecień i maj
Sieć 3G w Play działa obecnie już tylko na jednym paśmie - 900 MHz. Proces wygaszania tej technologii opiera się na tzw. refarmingu, czyli przekazaniu częstotliwości na poczet nowocześniejszej sieci - 4G LTE. W wielu regionach Polski Play już całkowicie pozbył się 3G. Dotyczy to m.in. województw: podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego.
Z kolei w pozostałych częściach kraju 3G od Play jest dostępne jedynie szczątkowo - sygnał został już wyłączony w Warszawie oraz na znacznych obszarach Małopolski, Podlasia, Świętokrzyskiego i Wielkopolski. Harmonogram operatora na 2026 r. jednak jest bezwzględny. Z obecnych danych wynika, że w kwietniu i maju tego roku operator wygasi 3G w kolejnych województwach.
Prace zostały podzielne według powiatów. Zdecydowanie największą rewolucję odczują mieszkańcy Dolnego Śląska. Przez te dwa miesiące właściwie większość tego regionu zrezygnuje z 3G na rzecz LTE. Wyjątkiem jest wschodnia część województwa wraz z Wrocławiem, gdzie 3G zostanie wyłączone dopiero w drugiej połowie roku.
Proces wygaszenia sieci 3G zakończy się też na Podlasiu, gdzie ostatnie cztery powiaty wreszcie otrzymają ulepszenie do LTE. W kwietniu i maju niektóre części innych województw zrezygnują z 3G na rzecz 4G:
- woj. lubuskie: powiaty żegański i żarski;
- woj. zachodniopomorskie: powiat Koszalin, koszaliński, sławieński;
- woj. pomorskie: powiat chojnicki, człuchowski, Gdynia, kartuski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, wejherowski;
- woj. warmińsko-mazurskie: powiat ełcki, nidzicki, olecki, piski, szczycieński;
- woj. świętokrzyskie: powiat włoszczowski, konecki;
- woj. mazowieckie: powiat kozienicki, makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, białobrzeski, grójecki, legionowski, nowodworski, przasnyski, przysuski, pułtuski, sochaczewski, warszawski zachodni.
W 2. kwartale 2026 r. oraz 2. połowie roku również zaplanowano mnóstwo prac.
Szczegółowy harmonogram Play jest dostępny pod tym linkiem.
Co to oznacza dla klientów sieci Play?
To, że wreszcie nie będą musieli korzystać ze starej i wolnej sieci 3G, na której łączność z szybkim internetem jest niemożliwa. Wygaszenie 3G również pozwoli ulepszyć łączność LTE. W praktyce możemy liczyć na lepszy zasięg sieci komórkowej i mniej sytuacji, że tracimy łączność z internetem. Użytkownicy tak naprawdę nie muszą nic robić. Pozostaje nam tylko czekać, aż fioletowy operator sfinalizuje proces do końca 2026 r.