Operator pokazał, jak opustoszały polskie miasta w święta. Potężna skala

Miasta wojewódzkie pustoszeją na Wielkanoc. Z analizy Orange Polska wynika, że w okresie świąt stolica Polski traci nawet co trzeciego mieszkańca.

Malwina Kuśmierek
W okresie świąt Wielkanocnych wyjeżdżamy - to fakt. Ale skąd i dokąd? O taką analizę pokusił się pomarańczowy operator, który sprawdził, jak zmienia się rozmieszczenie mieszkańców Polski na podstawie danych z logowań telefonów komórkowych do sieci.

Największy tymczasowy spadek ludności notuje stolica

Z danych Orange Polska wynika, że w Niedzielę Wielkanocną stolica traci ponad 30 proc. mieszkańców względem typowego dnia. Około godziny 15:00 w Warszawie przebywało ok. 1,37 mln osób, podczas gdy w okresie referencyjnym było to niemal 2 mln. To największy spadek spośród analizowanych dużych miast. Na drugim i trzecim podium Wielkanocnego exodusu znalazły się Poznań (-29,3 proc.) i Kraków (-28 proc.).

Zmiana w ruchu sieciowym w okresie Wielkanocnym w największych miastach Polski. Źródło: Orange Polska

Analiza opiera się na wskaźniku gęstości zaludnienia, czyli średniej liczbie osób przebywających na danym obszarze w określonym czasie. Orange wykorzystał dane z ruchu w sieci, które następnie przypisano do powiatów i przeliczono na populację całego kraju przy użyciu modeli statystycznych.

Wyjazdy rozpoczynają się już w czwartek poprzedzający święta i rozkładają się na kolejne dni. Powroty koncentrują się w lany poniedziałek, ale pełna normalizacja ruchu następuje dopiero we wtorek wieczorem. To schemat zbliżony do obserwowanego wcześniej w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Nie wszystkie miasta tracą jednak mieszkańców w takim samym stopniu. Trójmiasto wyróżnia się relatywnie niewielkimi spadkami - Gdańsk odnotował około -17 proc., a Sopot i Gdynia około -10 proc. Powód jest prosty: region przyciąga turystów, co częściowo kompensuje odpływ mieszkańców

Dobra, ale gdzie oni wszyscy się rozjeżdżają?

W pierwszej kolejności do najbliższych powiatów. To efekt migracji do metropolii na co dzień - w święta część osób wraca do rodzinnych miejscowości. Mapy przedstawione w analizie pokazują wyraźne Wielkanocne zagęszczenie populacji w powiatach sąsiadujących z największymi miastami Polski.

Gdzie przebywali mieszkańcy wybranych miast w Wielkanoc? Źródło: Orange Polska

Drugim kierunkiem są regiony turystyczne. Największe wzrosty liczby ludności odnotowano we wschodniej Polsce, na Mazurach, w górach oraz nad morzem. W powiecie karkonoskim liczba przebywających osób wzrosła o ponad 40 proc., a w kilku innych regionach przekroczyła 30 proc. Widać też wyraźne preferencje: mieszkańcy Wrocławia wybierają Karkonosze, Poznania zachodnie wybrzeże, a Krakowa Tatry.

Zmiana w ruchu sieciowym w okresie Wielkanocnym w powiatach znanych z turystyki. Źródło: Orange Polska

Zmiana lokalizacji użytkowników odbija się na ruchu w sieci. W aglomeracjach wolumen danych spada o kilkanaście procent, natomiast w regionach turystycznych rośnie. Największy przyrost - sięgający około 50 proc. - odnotowano w powiecie nowodworskim nad morzem. Wysokie wzrosty pojawiły się również w województwie zachodniopomorskim oraz w Bieszczadach

Sam przebieg świąt widać także w sposobie korzystania z sieci. W Niedzielę Wielkanocną rano i w południe ruch jest niższy niż zwykle, co odpowiada godzinom świątecznych spotkań. Z kolei w lany poniedziałek aktywność rośnie i jest o około 10 proc. wyższa niż w standardowy dzień roboczy

Z danych operatora wynika również, że Wielkanoc sprzyja raczej powrotom do kraju niż wyjazdom zagranicznym. W analizowanym okresie odnotowano napływ użytkowników do Polski, co wskazuje na liczne powroty Polaków na święta.

Czytaj też:

Zdjęcie główne: Anton Kustsinski / Shutterstock

10.04.2026 11:15
Najnowsze
13:34
YouTube nie ogarnia kuwety. Dziwny błąd przerywa filmy
Aktualizacja: 2026-04-10T13:34:19+02:00
13:04
Apple ma problem z rozmiarem. Jak ja się cieszę z tego powodu
Aktualizacja: 2026-04-10T13:04:36+02:00
12:53
Microsoft potwierdza. Aktualizacja Windows 11 psuje resetowanie komputera
Aktualizacja: 2026-04-10T12:53:29+02:00
12:42
Artemis II pędzi ku Ziemi. Polacy pokazali zdjęcia
Aktualizacja: 2026-04-10T12:42:36+02:00
11:15
Operator pokazał, jak opustoszały polskie miasta w święta. Potężna skala
Aktualizacja: 2026-04-10T11:15:30+02:00
10:45
Pilny alarm nad Bałtykiem. Wojsko przechwyciło samolot widmo
Aktualizacja: 2026-04-10T10:45:51+02:00
9:45
Rząd szykuje własny komunikator. WhatsApp i Messenger wylatują
Aktualizacja: 2026-04-10T09:45:32+02:00
9:10
Poczta Polska będzie jak dyskont. Szykujcie się na kasy samoobsługowe
Aktualizacja: 2026-04-10T09:10:03+02:00
8:45
Apple musi dowieść, że przesiadka na Androida jest łatwa. Pomóc ma śmiertelny wróg
Aktualizacja: 2026-04-10T08:45:08+02:00
8:13
Telefon z dobrym aparatem - ranking 2026. Jaki model wybrać?
Aktualizacja: 2026-04-10T08:13:15+02:00
8:00
Jaka drukarka do firmy? Ta do czerni i bieli, tamta do koloru
Aktualizacja: 2026-04-10T08:00:00+02:00
7:24
Wystarczy jeden SMS. Polskie miasto genialnie rozwiązało problem śmieci
Aktualizacja: 2026-04-10T07:24:28+02:00
7:00
Action ma nowy hit. Kosztuje 30 zł i usuwa największą wadę poprzednika
Aktualizacja: 2026-04-10T07:00:00+02:00
6:44
Legendarna funkcja Xboxa idzie do liftingu. PlayStation znowu skopiuje?
Aktualizacja: 2026-04-10T06:44:27+02:00
6:41
Samsung ma takie OLED-y, że LG chce je od niego kupić. Co za mezalians
Aktualizacja: 2026-04-10T06:41:00+02:00
6:31
Zrobili dzwonek na ludzi w słuchawkach. Nie ma przed nim ucieczki
Aktualizacja: 2026-04-10T06:31:00+02:00
6:21
Koniec prawdziwej nocy. Dane z satelitów dosłownie przerażają
Aktualizacja: 2026-04-10T06:21:00+02:00
6:11
Myśliwce dostaną nową zabawkę. Prawdziwy bat na drony
Aktualizacja: 2026-04-10T06:11:00+02:00
21:48
Ograłem Forza Horizon 6 i mam problem. Zamiast Tokio Drift jest wesoła wycieczka
Aktualizacja: 2026-04-09T21:48:27+02:00
21:22
Był Copilot, nie ma Copilota. Nie poznasz swojego laptopa
Aktualizacja: 2026-04-09T21:22:06+02:00
