40 GB internetu co miesiąc za darmo. Operator ulepszył ofertę

Operator poinformował o zmianach warunków umów w ofertach Plus i Plush na kartę. Dotyczy to użytkowników pakietów, którzy mogli liczyć na model zero rating. Czyli takich, gdzie korzystanie z określonych usług czy aplikacji takich jak: Messenger, WhatsApp Facebook, YouTube czy TikTok nie wpływało na użycie miesięcznych paczek danych. Operator niebawem wyłączy tego typu plany, ale w zamian daje coś lepszego.

40 GB internetu każdego miesiąca w gratisie. Plus dopieszcza pakiety na kartę

Plus i Plush w przeszłości oferował wiele ofert, w których użytkownicy mogli liczyć na nielimitowane korzystanie z określonych aplikacji. Było to szczególnie przydatne w czasach, kiedy to miesięczne paczki internetu takie jak 3 GB czy 6 GB były standardem. Dziś operatorzy zapewniają ogromne zasoby danych nierzadko przekraczające 100 GB, które są trudne do wykorzystania przez miesiąc.

Od 10 maja 2026 r. operator jednak zmienia warunki umów, usuwając nielimitowane dane w aplikacjach takich jak: Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube, czy TikTok.

W miejsce tego operator zapewnia znacznie lepszy bonus: bezpłatną paczkę internetu 40 GB przyznawaną cykliczne każdego miesiąca. Dotyczy to klientów ofert Plus na kartę oraz Plus na kartę, którzy aktywowali usługi dostępne przez wiele lat aż do 2024 r.:

01.03.2016 - 28.06.2024r. - pakiet Ja + Rozmowy, SMSy na komórkowe i 3 GB;

29.03.2017 - 28.06.2024r. - pakiet Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB;

14.03.2017 - 28.06.2024r. - pakiety: Internet, rozmowy, SMS, MMS bez limitu, Internet, rozmowy bez limitu, Internet, SMS, MMS bez limitu.

Dodatkowy pakiet 40 GB dostępny od 10 maja będzie aktywował się automatycznie co 30 dni. Najlepsze jest w tym, że użytkownicy dotychczasowych ofert z mniejszymi paczkami internetu typu 3 czy 6 GB będą mogli skorzystać z dodatkowych danych w dowolnych aplikacjach i stronach internetowych. Nie tylko w określonych usługach społecznościowych.

Prawda jest jednak taka, że ogólny pakiet 40 GB dla wielu osób w zupełności wystarcza do codziennego korzystania z internetu poza mieszkaniem czy domem z dostępem do WiFi. Taka paczka danych przyda się nie tylko do komunikowania się przez Messengera czy WhatsAppa, ale też do oglądania filmów na innych platformach niż YouTube czy TikTok takich jak Disney+ czy Netflix.

Nowy pakiet 40 GB jest wykorzystywany w drugiej kolejności, jeśli zużyjemy inną paczkę danych wynikającą z głównej usługi. Niewykorzystane dane jednak nie przechodzą na kolejne miesiące.

Zmiana dotyczy też abonamentu Plush

Jeśli wcześniej korzystaliśmy z pakietów Plush abonament (umowy zawarte między kwietniem 2017 r. a czerwcem 2024 r.), również możemy liczyć na darmową paczkę internetu. Zamiast 40 GB dostaniemy 50 GB. Zmiany zdecydowanie można ocenić na pozytywne. Operator ulepszył znane i lubiane pakiety.

Albert Żurek 08.04.2026 17:52

