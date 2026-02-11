Logo
WiFi w końcu w samolotach LOT. Pasażerowie skorzystają lada moment

Obietnica zostanie dotrzymana – WiFi najpierw pojawi się w jednym samolocie, a potem to już pójdzie z górki.

Adam Bednarek
LOT WiFi
Deklaracja padła w 2025 r. Latem dowiedzieliśmy się, że rodzimy przewoźnik zmodernizuje istniejące maszyny, korzystając z systemu marki Viasat. Zakładano, że WiFi pojawi się w 2026 r. Najwyraźniej po drodze nie napotkano żadnych większych przeszkód, bo jesteśmy bardzo blisko premiery WiFi w samolotach LOT.

Większych, bo drobne mogły wystąpić. Najpierw nieoficjalnie mówiło się o początku 2026 roku. Trudno jednak narzekać, skoro to kwestia tygodni, a nie miesięcy.

Jeszcze w marcu pierwszy Dreamliner LOT ma mieć zainstalowany internet, z którego będą mogli korzystać pasażerowie – wynika z informacji Fly4free.pl.

Samolot już przechodzi przegląd w Rzeszowie, w trakcie którego dojdzie do montażu odpowiedniego sprzętu.

Do końca roku internet pojawi się "we wszystkich 7 większych Boeingach 787-9". W 2027 r. WiFi dostępne będzie też w Boeingach 787-8 oraz w nowych Airbusach A220. Jak dodaje portal, "nie ma na razie ostatecznej decyzji w sprawie zainstalowania internetu we flocie Boeingów 737 MAX 8". A takich samolotów przybywa.

Internet w LOT. Ile to będzie kosztować?

Tego jeszcze nie wiemy. Portal fly4free.pl przypomina, że przewoźnik brał pod uwagę scenariusz, w którym pasażerowie za darmo mają ograniczony dostęp do sieci i mogą skorzystać np. z komunikatorów. Pełna prędkość odblokowana zostanie po opłacie. Dopiero po zapłaceniu będzie można oglądać filmy czy seriale.

WiFi w samolotach powoli staje się standardem. Od 22 stycznia 2026 r. KLM udostępnia darmowe WiFi w połowie samolotów wykorzystywanych na europejskich trasach. Przewoźnik twierdzi, że w nadchodzących latach darmowe połączenie z siecią ma być udostępniane w samolotach Airbus A321neo, Embraer 195-E2 oraz części Boeingów B737-800.

Opcja darmowego WiFi ma być dostępna m.in. w połączeniach z Warszawy, Krakowa lub Gdańska do Amsterdamu (i z powrotem). Przewoźnik na tych liniach korzysta z Embrearów E195-E2 oraz Boeingów B737-800. Niektórzy pasażerowie mogą skorzystać już teraz lub będą mogli zrobić to niebawem – pisał Albert Żurek na łamach Spider's Web.

Internet na pokładzie samolotów był powodem sporu pomiędzy Elonem Muskiem a szefem Ryanaira. Michael O’Leary w rozmowie z Reutersem poinformował, że Ryanair nie planuje montować anten Starlinka w swoich Boeingach 737 ze względu na koszty. I się zaczęło.

Takie czasy – miliaderzy wyzywają się, kłócąc o głupotki, a my mamy rozrywkę. Przerażającą, ale zawsze. Niedługo wszelkie takie spory będzie można bez przeszkód śledzić na żywo nawet w samolocie.

11.02.2026 10:04
