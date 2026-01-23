WiFi za darmo w znanej linii lotniczej. W Polsce też

Ładowanie...

Rozwiązanie zostało wprowadzone przez holenderskiego przewoźnika KLM. Należy spełniać tylko jeden warunek. To jedna z pierwszych europejskich linii lotniczych, która oferuje pełny dostęp do sieci bez dodatkowych opłat.

REKLAMA

KLM z darmowym WiFi dla pasażerów. Wystarczy spełnić jeden warunek

Od 22 stycznia 2026 r. KLM udostępnia darmowe WiFi w połowie samolotów wykorzystywanych na europejskich trasach. Przewoźnik twierdzi, że w nadchodzących latach darmowe połączenie z siecią ma być udostępniane w samolotach Airbus A321neo, Embraer 195-E2 oraz części Boeingów B737-800.

Co pasażerowie mogą robić z WiFi? Wysyłać maile, przeglądać internet, słuchać muzyki, grać w gry, a nawet oglądać filmy i seriale. Wcześniej darmowy dostęp do sieci u przewoźnika ograniczał użytkowników do korzystania z komunikatorów internetowych przez określony czas. Pełne korzystanie było możliwe za opłatą.

Linia lotnicza tłumaczy decyzję faktem, że europejska flota KLM nie jest wyposażona w ekrany rozrywki w fotelach. Dzięki udostępnieniu darmowego WiFi firma chce zwiększyć komfort podróżujących.

Aby skorzystać z rozwiązania za darmo, wymagane jest zapisanie się do programu lojalnościowego Flying Blue. Po zalogowaniu lub zarejestrowaniu się pasażerowie mogą korzystać z internetu bez limitu.

Uważnie słuchamy, co cenią nasi pasażerowie, a darmowy internet od dawna znajduje się na ich liście życzeń. Dzięki temu krokowi podróżowanie po Europie staje się bardziej osobiste i komfortowe: każdy może zaplanować lot na swój własny sposób i pozostać w kontakcie. Cieszymy się, że możemy to teraz zrealizować dla naszych pasażerów - Stephanie Putzeist z KLM.

Czytaj też:

Polacy też skorzystają z darmowego WiFi

Z perspektywy nas, Polaków to również przydatna informacja. KLM oczywiście nie jest tak często wybierany, jak Ryanair czy Wizz Air (to tradycyjna, droższa linia lotnicza), ale przewoźnik oferuje mnóstwo połączeń z Polski.

Opcja darmowego WiFi ma być dostępna m.in. w połączeniach z Warszawy, Krakowa lub Gdańska do Amsterdamu (i z powrotem). Przewoźnik na tych liniach korzysta z Embrearów E195-E2 oraz Boeingów B737-800. Niektórzy pasażerowie mogą skorzystać już teraz lub będą mogli zrobić to niebawem.

REKLAMA

Dostępność rozwiązania można sprawdzić na stronie internetowej przewoźnika w momencie wykonywania rezerwacji - zobaczycie wtedy symbol sieci WiFi. W niektórych samolotach KLM wciąż w ogóle nie oferuje dostępu do pokładowej sieci.

REKLAMA

Albert Żurek 23.01.2026 17:41

Ładowanie...