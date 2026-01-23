REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

WiFi za darmo w znanej linii lotniczej. W Polsce też

Popularna linia lotnicza z Europy zdecydowała się na udostępnienie pasażerom darmowego WiFi. Łączność na pokładzie samolotu jest dostępna na połączeniach na naszym kontynencie. W Polsce również. 

Albert Żurek
WiFi za darmo w znanej linii lotniczej. W Polsce też
REKLAMA

Rozwiązanie zostało wprowadzone przez holenderskiego przewoźnika KLM. Należy spełniać tylko jeden warunek. To jedna z pierwszych europejskich linii lotniczych, która oferuje pełny dostęp do sieci bez dodatkowych opłat.

REKLAMA

KLM z darmowym WiFi dla pasażerów. Wystarczy spełnić jeden warunek

Od 22 stycznia 2026 r. KLM udostępnia darmowe WiFi w połowie samolotów wykorzystywanych na europejskich trasach. Przewoźnik twierdzi, że w nadchodzących latach darmowe połączenie z siecią ma być udostępniane w samolotach Airbus A321neo, Embraer 195-E2 oraz części Boeingów B737-800.

Co pasażerowie mogą robić z WiFi? Wysyłać maile, przeglądać internet, słuchać muzyki, grać w gry, a nawet oglądać filmy i seriale. Wcześniej darmowy dostęp do sieci u przewoźnika ograniczał użytkowników do korzystania z komunikatorów internetowych przez określony czas. Pełne korzystanie było możliwe za opłatą.

Linia lotnicza tłumaczy decyzję faktem, że europejska flota KLM nie jest wyposażona w ekrany rozrywki w fotelach. Dzięki udostępnieniu darmowego WiFi firma chce zwiększyć komfort podróżujących. 

Aby skorzystać z rozwiązania za darmo, wymagane jest zapisanie się do programu lojalnościowego Flying Blue. Po zalogowaniu lub zarejestrowaniu się pasażerowie mogą korzystać z internetu bez limitu.

Uważnie słuchamy, co cenią nasi pasażerowie, a darmowy internet od dawna znajduje się na ich liście życzeń. Dzięki temu krokowi podróżowanie po Europie staje się bardziej osobiste i komfortowe: każdy może zaplanować lot na swój własny sposób i pozostać w kontakcie. Cieszymy się, że możemy to teraz zrealizować dla naszych pasażerów - Stephanie Putzeist z KLM.

Czytaj też:

Polacy też skorzystają z darmowego WiFi

Z perspektywy nas, Polaków to również przydatna informacja. KLM oczywiście nie jest tak często wybierany, jak Ryanair czy Wizz Air (to tradycyjna, droższa linia lotnicza), ale przewoźnik oferuje mnóstwo połączeń z Polski. 

Opcja darmowego WiFi ma być dostępna m.in. w połączeniach z Warszawy, Krakowa lub Gdańska do Amsterdamu (i z powrotem). Przewoźnik na tych liniach korzysta z Embrearów E195-E2 oraz Boeingów B737-800. Niektórzy pasażerowie mogą skorzystać już teraz lub będą mogli zrobić to niebawem. 

REKLAMA

Dostępność rozwiązania można sprawdzić na stronie internetowej przewoźnika w momencie wykonywania rezerwacji - zobaczycie wtedy symbol sieci WiFi. W niektórych samolotach KLM wciąż w ogóle nie oferuje dostępu do pokładowej sieci.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
23.01.2026 17:41
Tagi: linie lotniczeSamolotywifi
Najnowsze
17:41
WiFi za darmo w znanej linii lotniczej. W Polsce też
Aktualizacja: 2026-01-23T17:41:56+01:00
17:39
Tutaj kryzysu nie będzie. NVIDIA uspokaja
Aktualizacja: 2026-01-23T17:39:22+01:00
17:02
Wielki powrót futurystycznego kolosa. USA wprowadza broń hipersoniczną na morza
Aktualizacja: 2026-01-23T17:02:24+01:00
16:44
iPhone Air poprawiony. Nadrobili spory brak
Aktualizacja: 2026-01-23T16:44:01+01:00
15:49
Wiatr i słońce pokonały kopalne. Węgiel schodzi na margines
Aktualizacja: 2026-01-23T15:49:49+01:00
15:47
Trump chce tarczy na Grenlandii. Przechwyci pociski w kosmosie
Aktualizacja: 2026-01-23T15:47:18+01:00
14:56
Nowy najlepszy procesor świata. AMD wprowadza potwora
Aktualizacja: 2026-01-23T14:56:58+01:00
14:52
Elon Musk obiecuje. "Robotów będzie więcej niż ludzi"
Aktualizacja: 2026-01-23T14:52:55+01:00
14:45
Polskie miasto rezygnuje z fajerwerków. Tej siły nie zatrzymacie
Aktualizacja: 2026-01-23T14:45:50+01:00
14:44
Kraków bastionem NATO. Powstała Krzemowa Dolina dla wojska
Aktualizacja: 2026-01-23T14:44:22+01:00
14:20
Coś mieszają z segregacją odpadów. Ty za to zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-23T14:20:23+01:00
13:54
Jak zarejestrować kartę SIM w T-Mobile, Plus, Play i Orange? Przez internet, nawet bez dowodu
Aktualizacja: 2026-01-23T13:54:08+01:00
13:29
Najlepsze smartwatche na walentynki. Te modele to pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-23T13:29:26+01:00
13:18
Lubię mojego Pixela, ale kolejna generacja nie ma sensu. Google, co ty robisz?
Aktualizacja: 2026-01-23T13:18:28+01:00
12:38
Twój zegarek Huawei właśnie stracił ważną funkcję. Polacy zawiedli
Aktualizacja: 2026-01-23T12:38:02+01:00
12:23
Ekran w Galaxy S26 Ultra dostanie ulepszenie. Zapomnij o ochronie
Aktualizacja: 2026-01-23T12:23:35+01:00
11:15
Nietypowy bagaż leci na Księżyc. NASA pakuje tam naszą historię
Aktualizacja: 2026-01-23T11:15:36+01:00
10:07
Dusimy się fatalnym powietrzem. "Ostrzegaliśmy przed kryzysem"
Aktualizacja: 2026-01-23T10:07:28+01:00
9:33
Mapy Google zmieniają zgłoszenia drogowe. Zrobili to bez sensu
Aktualizacja: 2026-01-23T09:33:16+01:00
8:47
Małe smartfony to jedyny słuszny wybór. Po co ci ta cegła?
Aktualizacja: 2026-01-23T08:47:52+01:00
8:19
Bank Pekao S.A. wzmacnia ochronę klientów w cyfrowym świecie
Aktualizacja: 2026-01-23T08:19:30+01:00
8:07
Samsung Galaxy S26 Ultra nie zniszczy portfela. Ale i tak oberwiesz
Aktualizacja: 2026-01-23T08:07:52+01:00
7:51
Wymiana dowodu w mObywatelu to złoto. Ale na jednym prawie poległem
Aktualizacja: 2026-01-23T07:51:07+01:00
6:33
Historia Europy drży przez młotek. Niezwykłe znalezisko
Aktualizacja: 2026-01-23T06:33:00+01:00
6:31
Zagadkowy odcisk w jaskini. Odkryli najstarszy podpis człowieka
Aktualizacja: 2026-01-23T06:31:00+01:00
6:12
Polska dosypuje Rakom pocisków. Zbroimy się na potęgę
Aktualizacja: 2026-01-23T06:12:00+01:00
5:57
Kosmos powstał inaczej, niż sądzono. Neutrina wracają do gry
Aktualizacja: 2026-01-23T05:57:00+01:00
5:35
Odkryli brakujące ogniwo w ewolucji Wszechświata. To było jedzenie bez trzymanki
Aktualizacja: 2026-01-23T05:35:00+01:00
22:05
Taki jest plan na Xboxa. Microsoft zmienia strategię
Aktualizacja: 2026-01-22T22:05:03+01:00
21:36
YouTube z masą nowości. Nie ucieszysz się
Aktualizacja: 2026-01-22T21:36:37+01:00
21:15
Unia Europejska chce nowego zakazu. Stare kable na złom
Aktualizacja: 2026-01-22T21:15:08+01:00
21:11
Huawei zachwyci. Tym razem smartfonami
Aktualizacja: 2026-01-22T21:11:34+01:00
20:14
Samsung szykuje nowy gadżet. Kupisz razem z Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-01-22T20:14:38+01:00
18:30
Orange daje ci 20 GB. Bierz, bo za darmo
Aktualizacja: 2026-01-22T18:30:12+01:00
18:10
Duńczycy wściekli na USA. Dają upust przez dwie aplikacje
Aktualizacja: 2026-01-22T18:10:09+01:00
18:06
Gmina: przez kaucję zapłacicie więcej. Ministerstwo: nie no, bez przesady
Aktualizacja: 2026-01-22T18:06:08+01:00
18:03
Lodowe tsunami w Mikoszewie. Bałtyk pokazał dziwną twarz
Aktualizacja: 2026-01-22T18:03:40+01:00
18:02
Tylu żołnierzy ma polskie wojsko. Są najnowsze dane
Aktualizacja: 2026-01-22T18:02:42+01:00
18:01
Gramofony wracają do łask. Sony ma coś dla tych, którzy lubią nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T18:01:00+01:00
17:34
Robot-śmigłowiec wytropi okręty podwodne. Już go testują
Aktualizacja: 2026-01-22T17:34:41+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA