REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Polskie lotniska ze świetną zmianą. Dla pasażerów to skok w nadświetlną

Jeszcze chwilę, a świetna opcja przestanie być bonusem na lotnisku, a będzie czymś zupełnie normalnym.

Adam Bednarek
gdansk
REKLAMA

Teoretycznie sprawa jest prosta: odlatuje się z miejsca, które przede wszystkim oferuje dogodne połączenie i jest w miarę blisko. A jeśli przyciąga niską ceną, to jeszcze lepiej. Raczej nikt nie będzie dokładał sobie kilometrów tylko po to, żeby przespać się w kapsule, zjeść w nieco lepszej restauracji albo skorzystać z automatu paczkowego – dobrze mieć takie udogodnienia pod ręką, jeśli już czeka się na samolot, ale raczej nie jest czynnik decydujący o starcie podróży.

O ile opieszałość w takich sprawach można byłoby jeszcze zrozumieć, tak władze lotnisk raczej nie mają co liczyć na taryfę ulgową, gdy będą ociągać się z montażem nowych skanerów.

REKLAMA

To dzięki nowym skanerom przy kontroli nie trzeba wyciągać elektroniki, a na pokład można wnieść płyny do 2 l

Kraków i Poznań jako pierwsze lotniska w kraju zainwestowały w nowoczesne skanery, korzystając z nowych unijnych przepisów. I owszem: jeżeli cena biletu będzie lepsza z Katowic niż Krakowa, albo z Wrocławia niż z Poznania, to podróżny raczej będzie kierował się portfelem, a nie bardziej komfortową kontrolą. Ale zirytuje się, że tam już można wygodnie i bez przeszkód, a tu trzeba się ograniczać.

Lotniska w Polsce zdają sobie sprawę, że może to być powód do krytyki, dlatego zapowiadają inwestycje. Skanery będą w Warszawie, a nawet Rzeszowie. "I u nas też" – uspokaja Gdańsk.

Obietnice padły już wcześniej, ale teraz port lotniczy przechodzi od słów do czynów. Choć na efekty trzeba będzie trochę poczekać, bo kupno i montaż skanerów to nie takie hop-siup. Co ciekawe, Gdańsk najpierw kupi dwa urządzenia. Zostaną uruchomione w lipcu. Jak zapowiedziano, port lotniczy sukcesywnie będzie zamawiał i kupował kolejne.

Docelowo powinno być nawet 12 skanerów

Urządzenie uzyskuje obrazy 3D, dzięki czemu bagaż podręczny może zawierać komputery przenośne i inne duże urządzenia elektryczne oraz płyny, aerozole i żele (o pojemności pojedynczego opakowania max. do 2 litrów). Takie rozwiązanie technologiczne znacząco przyspieszy i ułatwi kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach, zwiększając jednocześnie wykrywalność zagrożeń – zapowiada Gdańsk.

- Wdrożenie pierwszych skanerów do kontroli bagażu kabinowego działających w technologii tomografii komputerowej to istotny element procesu modernizacji Portu Lotniczego Gdańsk. Nowoczesne urządzenia pozwolą na sprawniejszą i bardziej efektywną kontrolę bezpieczeństwa, a jednocześnie podniosą lotnisko na wyższy poziom rozwoju technologicznego. Jest to inwestycja, która wzmacnia standard obsługi pasażerów i potwierdza nasze konsekwentne działania na rzecz rozwoju infrastruktury lotniskowej – komentuje Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk.

Skoro inni mają, to my też chcemy – mogą mówić teraz pasażerowie, wywierając presję na swoje lotniska. A Gdańsk już wcześniej wdrożył rozwiązanie, które warto naśladować w pozostałych portach lotniczych. Mowa o ciekawej usłudze "Wróć do mnie". Pozwala na przechowanie przedmiotów, które nie przeszły przez kontrolę bezpieczeństwa. Rzeczy nie trafiają do kosza, tylko można odebrać je po powrocie.

REKLAMA

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Adam Bednarek
20.01.2026 06:34
Tagi: LotniskaLuki bezpieczeństwaSamoloty
Najnowsze
6:23
Europa kontratakuje w kosmosie. Zmieniamy układ sił na orbicie
Aktualizacja: 2026-01-20T06:23:00+01:00
6:12
"Populizm" mówi minister o odcięciu social mediów młodym. Ja mówię "cykor"
Aktualizacja: 2026-01-20T06:12:00+01:00
6:01
Mazury będą cmentarzem samolotów całej Europy. "Złom" na wagę złota
Aktualizacja: 2026-01-20T06:01:00+01:00
21:44
Chrome na iPhone z nowością, na którą czekano latami. W końcu się przeniosę
Aktualizacja: 2026-01-19T21:44:13+01:00
21:00
InPost Easy to paczkomaty na całą Europę. Rusza przełomowa usługa
Aktualizacja: 2026-01-19T21:00:33+01:00
20:41
Ile RAM żarłoczna AI zabierze nam z rynku? Policzyli i jest fatalnie
Aktualizacja: 2026-01-19T20:41:42+01:00
20:32
Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony
Aktualizacja: 2026-01-19T20:32:03+01:00
20:18
Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego
Aktualizacja: 2026-01-19T20:18:50+01:00
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
6:20
Gmail pożegnał beztroski internet. Zapamiętajmy tę datę 
Aktualizacja: 2026-01-19T06:20:00+01:00
6:00
2016 to krzyk rozpaczy. Nie umiemy stworzyć lepszej przyszłości, ale udoskonalamy przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-19T06:00:00+01:00
16:20
Znaleźli gorącą niespodziankę pod Podhalem. Mieszkańcy odczują zmianę
Aktualizacja: 2026-01-18T16:20:00+01:00
16:10
Gry na Xboxa za darmo coraz bliżej. Chyba podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-18T16:10:00+01:00
16:09
To może być przyszła polska superbroń. Młot na bunkry wszedł do służby
Aktualizacja: 2026-01-18T16:09:13+01:00
16:00
NASA za chwilę leci na Księżyc. Artemis II stoi już na wyrzutni
Aktualizacja: 2026-01-18T16:00:00+01:00
15:00
Odkryli tajemniczą kosmiczną nekropolię. Struktura z żelaza o niewyobrażalnej skali
Aktualizacja: 2026-01-18T15:00:36+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA