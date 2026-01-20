Polskie lotniska ze świetną zmianą. Dla pasażerów to skok w nadświetlną

Ładowanie...

Teoretycznie sprawa jest prosta: odlatuje się z miejsca, które przede wszystkim oferuje dogodne połączenie i jest w miarę blisko. A jeśli przyciąga niską ceną, to jeszcze lepiej. Raczej nikt nie będzie dokładał sobie kilometrów tylko po to, żeby przespać się w kapsule, zjeść w nieco lepszej restauracji albo skorzystać z automatu paczkowego – dobrze mieć takie udogodnienia pod ręką, jeśli już czeka się na samolot, ale raczej nie jest czynnik decydujący o starcie podróży.

O ile opieszałość w takich sprawach można byłoby jeszcze zrozumieć, tak władze lotnisk raczej nie mają co liczyć na taryfę ulgową, gdy będą ociągać się z montażem nowych skanerów.

To dzięki nowym skanerom przy kontroli nie trzeba wyciągać elektroniki, a na pokład można wnieść płyny do 2 l

Kraków i Poznań jako pierwsze lotniska w kraju zainwestowały w nowoczesne skanery, korzystając z nowych unijnych przepisów. I owszem: jeżeli cena biletu będzie lepsza z Katowic niż Krakowa, albo z Wrocławia niż z Poznania, to podróżny raczej będzie kierował się portfelem, a nie bardziej komfortową kontrolą. Ale zirytuje się, że tam już można wygodnie i bez przeszkód, a tu trzeba się ograniczać.

Lotniska w Polsce zdają sobie sprawę, że może to być powód do krytyki, dlatego zapowiadają inwestycje. Skanery będą w Warszawie, a nawet Rzeszowie. "I u nas też" – uspokaja Gdańsk.

Obietnice padły już wcześniej, ale teraz port lotniczy przechodzi od słów do czynów. Choć na efekty trzeba będzie trochę poczekać, bo kupno i montaż skanerów to nie takie hop-siup. Co ciekawe, Gdańsk najpierw kupi dwa urządzenia. Zostaną uruchomione w lipcu. Jak zapowiedziano, port lotniczy sukcesywnie będzie zamawiał i kupował kolejne.

Docelowo powinno być nawet 12 skanerów

Urządzenie uzyskuje obrazy 3D, dzięki czemu bagaż podręczny może zawierać komputery przenośne i inne duże urządzenia elektryczne oraz płyny, aerozole i żele (o pojemności pojedynczego opakowania max. do 2 litrów). Takie rozwiązanie technologiczne znacząco przyspieszy i ułatwi kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach, zwiększając jednocześnie wykrywalność zagrożeń – zapowiada Gdańsk.

- Wdrożenie pierwszych skanerów do kontroli bagażu kabinowego działających w technologii tomografii komputerowej to istotny element procesu modernizacji Portu Lotniczego Gdańsk. Nowoczesne urządzenia pozwolą na sprawniejszą i bardziej efektywną kontrolę bezpieczeństwa, a jednocześnie podniosą lotnisko na wyższy poziom rozwoju technologicznego. Jest to inwestycja, która wzmacnia standard obsługi pasażerów i potwierdza nasze konsekwentne działania na rzecz rozwoju infrastruktury lotniskowej – komentuje Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk.

Skoro inni mają, to my też chcemy – mogą mówić teraz pasażerowie, wywierając presję na swoje lotniska. A Gdańsk już wcześniej wdrożył rozwiązanie, które warto naśladować w pozostałych portach lotniczych. Mowa o ciekawej usłudze "Wróć do mnie". Pozwala na przechowanie przedmiotów, które nie przeszły przez kontrolę bezpieczeństwa. Rzeczy nie trafiają do kosza, tylko można odebrać je po powrocie.

Jest tego więcej

