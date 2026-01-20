Ryanair kpi z Elona Muska. Rusza promocja "dla wielkich idiotów"

Ładowanie...

W ubiegłym tygodniu zrobiło się głośno o internetowej przepychance Elona Muska wraz z Michaelem O’Learym - szefem Ryanaira. Poszło o instalację anten Starlinków na pokładach samolotów Boeing 737 irlandzkiej linii lotniczej, gdzie dyrektor SpaceX stwierdził, iż O’Leary "jest niedoinformowany". Ryanair ogłosił, że zamierza wyjaśnić Muska na nadchodzącej konferencji prasowej.

Ryanair zamierza odpowiedzieć na wpisy Elona Muska

Wszystko ma się sprowadzać do zwiększenia kosztów. Według szefa Ryanaira instalacja anten Starlinków oznaczałaby karę paliwową w wysokości 2 proc. wynikającej z dodatkowej masy i oporu aerodynamicznego. Średni lot irlandzkiego przewoźnika trwa ok. godziny, a bilety kosztują 15-20 euro, nawet minimalny wzrost kosztów operacyjnych może wpłynąć na model biznesowy firmy.

O’Leary podkreślał też, że klienci nie zapłacą za dostęp do WiFi na tak krótkich trasach. Elon Musk w odpowiedzi zaproponował pomysł kupna linii lotniczych. Zarządowi (i szefowi) Ryanair jednak to się nie spodobało i przewoźnik zaplanował konferencję prasową, aby odnieść się do ostatniej "Twitterowej histerii" Elona Muska.

Musk wie o zasadach własności linii lotniczych jeszcze mniej niż o aerodynamice statków powietrznych – powiedział Michael O'Leary.

Konferencja odbędzie się o godz. 10:00 czasu lokalnego w Dublinie. W oświadczeniu Ryanair dodaje również, że Musk najwyraźniej potrzebuje przerwy. Wobec czego linia lotnicza uruchomiła promocję "wielcy idioci" skierowaną "specjalnie dla Elona i wszystkich idiotów z X".

Promocja Ryanair - 100 tys. biletów w niskich cenach

Tanie linie lotnicze sprytnie wykorzystały konflikt z szefem SpaceX. Wystartowały bowiem z wyprzedażą sygnowaną Elonem Muskiem oraz prezesem Ryanaira. Zakłada 100 tys. biletów w obniżonej cenie 16,99 euro w jedną stronę w lutym, marcu i kwietniu. Aby skorzystać, należy zamówić swój bilet maksymalnie do 22 stycznia 2026 r. (czyli nadchodzącego czwartku).

Ryanair zachęca do zakupu biletu "zanim Musk kupi własny" Dedykowana strona wyprzedaży "wielcy idioci" jest dostępna m.in. na irlandzkiej wersji strony internetowej przewoźnika. U nas znajdziemy "błyskawiczną wyprzedaż", która zakłada ceny od 79 zł. W praktyce można znaleźć jeszcze niższe kwoty na popularne kierunki: Wielką Brytanię, Włochy, Austrię, Grecję i wiele innych.

Obrazek główny: Cristi Mitu / Shutterstock.com

Albert Żurek 20.01.2026 20:42

