Ochroni cię zanim odbierzesz telefon od krętacza. Nowa funkcja NordVPN

Problem spamowych połączeń - w tym botów, telemarketerów czy oszustw jest realny. To zasadniczy kłopot np. gdy czekamy na kuriera lub inne ważne połączenie, a po odebraniu słyszymy bota. Dlatego NordVPN - popularny dostawca usług VPN uruchomił ochronę połączeń.

Ochrona połączeń w NordVPN ostrzeże cię przed odebraniem telefonu

Ochrona połączeń to nowa funkcja w aplikacji NordVPN. Działa na zasadzie ostrzeżeń w związku z połączeniami przychodzącymi z nieznanych numerów. Rozwiązanie analizuje różne dane dotyczące reputacji numeru telefonu. Jeśli wykryje, że za połączeniem stoi numer znany z oszustw czy spamu, oprogramowanie nas o tym poinformuje.

W jaki sposób ma to się odbywać? W momencie przychodzącego połączenia użytkownik zobaczy komunikat ostrzegawczy z oznaczeniami takimi jak: potencjalny oszustwo, prawdopodobny telemarketer czy przedstawiciel usług finansowych. Każda informacja zawiera też ikonę - czerwona oznacza oszustwo, żółta spam, a zielona bezpieczne połączenie.

Nowe rozwiązanie w pełni bazuje na aplikacji NordVPN na Androida potrzebnej do skorzystania z usług VPN na telefonie. Opcja działa też dla użytkowników pochodzących z kluczowych rynków - także w Polsce i wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. Opcja ma działać w tle. Nawet w momencie, gdy nie mamy aktywowanego połączenia z serwerem VPN.

Aby z niej skorzystać, oczywiście trzeba być klientem Nord VPN. Rozwiązanie nie jest dostępne w niższych planach takich jak NordVPN Basic czy Plus. Dostawca wymaga co najmniej planu NordVPN Complete kosztującego od 16,59 zł/mies. + VAT. Użytkownicy pakietu NordVPN Ultra też mogą skorzystać.

Obecnie tylko na Androida, wkrótce na iOS

Rozwiązanie obecnie jest dostępne tylko dla użytkowników smartfonów z systemem Android. NordVPN twierdzi, że nowość wkrótce pojawi się także na systemie iOS. Konfiguracja i aktywacja zabezpieczeń jest wyjątkowo prosta.

W tym celu należy uruchomić aplikację mobilną NordVPN, kliknąć ikonę czterech kwadratów na dolnej części ekranu i przejść do sekcji Produkty. Tam natomiast znajdziemy opcję Ochrona połączeń, którą należy aktywować. Oprogramowanie poprowadzi nas za rączkę - w proces konfiguracji wchodzi również obowiązek wyrażenia zgód wymaganych przez Androida. Na końcu w aplikacji dostaniemy potwierdzenie konfiguracji.

Albert Żurek 06.03.2026 13:43

