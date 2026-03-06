REKLAMA
Ochroni cię zanim odbierzesz telefon od krętacza. Nowa funkcja NordVPN

NordVPN wprowadził świetną usługą na nasze smartfony. To rozwiązanie, które ochroni cię przed niechcianymi połączeniami. Przed odebraniem telefonu będziesz wiedzieć z kim masz do czynienia.

Albert Żurek
NordVPN ochrona telefonu
Problem spamowych połączeń - w tym botów, telemarketerów czy oszustw jest realny.  To zasadniczy kłopot np. gdy czekamy na kuriera lub inne ważne połączenie, a po odebraniu słyszymy bota. Dlatego NordVPN - popularny dostawca usług VPN uruchomił ochronę połączeń.

Ochrona połączeń w NordVPN ostrzeże cię przed odebraniem telefonu

Ochrona połączeń to nowa funkcja w aplikacji NordVPN. Działa na zasadzie ostrzeżeń w związku z połączeniami przychodzącymi z nieznanych numerów. Rozwiązanie analizuje różne dane dotyczące reputacji numeru telefonu. Jeśli wykryje, że za połączeniem stoi numer znany z oszustw czy spamu, oprogramowanie nas o tym poinformuje.

W jaki sposób ma to się odbywać? W momencie przychodzącego połączenia użytkownik zobaczy komunikat ostrzegawczy z oznaczeniami takimi jak: potencjalny oszustwo, prawdopodobny telemarketer czy przedstawiciel usług finansowych. Każda informacja zawiera też ikonę - czerwona oznacza oszustwo, żółta spam, a zielona bezpieczne połączenie. 

Nowe rozwiązanie w pełni bazuje na aplikacji NordVPN na Androida potrzebnej do skorzystania z usług VPN na telefonie. Opcja działa też dla użytkowników pochodzących z kluczowych rynków - także w Polsce i wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. Opcja ma działać w tle. Nawet w momencie, gdy nie mamy aktywowanego połączenia z serwerem VPN.

Aby z niej skorzystać, oczywiście trzeba być klientem Nord VPN. Rozwiązanie nie jest dostępne w niższych planach takich jak NordVPN Basic czy Plus. Dostawca wymaga co najmniej planu NordVPN Complete kosztującego od 16,59 zł/mies. + VAT. Użytkownicy pakietu NordVPN Ultra też mogą skorzystać.

Czytaj też:

Obecnie tylko na Androida, wkrótce na iOS

Rozwiązanie obecnie jest dostępne tylko dla użytkowników smartfonów z systemem Android. NordVPN twierdzi, że nowość wkrótce pojawi się także na systemie iOS. Konfiguracja i aktywacja zabezpieczeń jest wyjątkowo prosta.

W tym celu należy uruchomić aplikację mobilną NordVPN, kliknąć ikonę czterech kwadratów na dolnej części ekranu i przejść do sekcji Produkty. Tam natomiast znajdziemy opcję Ochrona połączeń, którą należy aktywować. Oprogramowanie poprowadzi nas za rączkę - w proces konfiguracji wchodzi również obowiązek wyrażenia zgód wymaganych przez Androida. Na końcu w aplikacji dostaniemy potwierdzenie konfiguracji.  

