REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Ameryka chce nas ratować przed europejską cenzurą. Można się już śmiać

Stany Zjednoczone chcą obejść europejskie blokady treści. Freedom.gov mógłby wywołać największą cyfrową awanturę dekady, gdyby nie fakt, że jest tak uroczo absurdalny.

Maciej Gajewski
freedom.gov europejska cenzura
REKLAMA

Według informacji Reutersa administracja Stanów Zjednoczonych pracuje nad portalem freedom.gov - rządowym narzędziem, które ma umożliwiać mieszkańcom innych państw dostęp do treści zablokowanych przez ich lokalne prawo. Tak, to nie żart. Amerykański rząd chce stworzyć oficjalny sposób na omijanie europejskich przepisów dotyczących moderacji treści.

REKLAMA

Rządowy VPN? Oficjalny bypass cenzury? Brzmi absurdalnie, ale projekt istnieje

Według źródeł Reutersa freedom.gov ma działać jak połączenie klasycznego portalu informacyjnego i narzędzia prywatnościowego. Użytkownik łączy się z serwisem, a ten przekierowuje ruch tak, jakby pochodził z terytorium Stanów Zjednoczonych. W praktyce oznacza to, że europejskie blokady treści przestają obowiązywać - bo z punktu widzenia algorytmów i filtrów użytkownik „jest” w Ameryce.

Czytaj też:

To nie jest techniczna rewolucja. Komercyjne VPN‑y robią to od lat. Rewolucyjny jest usługodawca. Gdy takie narzędzie oferuje prywatna firma, to jedno. Gdy robi to rząd największego mocarstwa świata - to zupełnie inna liga. I zupełnie inne konsekwencje.

Freedom.gov miał zostać ogłoszony podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa - miejsca, gdzie zwykle nie prezentuje się narzędzi do obchodzenia cudzych przepisów. Ostatecznie projekt nie został pokazany. Reuters nie podaje jednoznacznej przyczyny, ale z rozmów z urzędnikami wynika, że w Departamencie Stanu wybuchła burza.

Część prawników miała ostrzegać, że projekt może być dyplomatyczną bombą. Inni zwracali uwagę na ryzyko prawne: rząd Stanów Zjednoczonych mógłby zostać oskarżony o zachęcanie obywateli innych państw do łamania ich prawa. Wreszcie pojawił się problem wizerunkowy - trudno jednocześnie krytykować inne kraje za ingerencję w Internet, a samemu tworzyć narzędzie do obchodzenia cudzych regulacji.

Czy ich tam pogrzało? Poważnie pytam

Odpowiedź jest prosta: amerykańska definicja wolności słowa jest znacznie szersza niż europejska. W Stanach Zjednoczonych nawet skrajnie kontrowersyjne treści są chronione konstytucyjnie. W Europie - nie. Stąd napięcia wokół DSA, regulacji dotyczących dezinformacji czy mowy nienawiści.

Freedom.gov wpisuje się w narrację administracji Donalda Trumpa, która od dawna krytykuje europejskie podejście do moderacji treści. Z perspektywy Waszyngtonu Europa „cenzuruje”, a Stany Zjednoczone chcą tę cenzurę „neutralizować”.

Europejskie rządy mogą uznać freedom.gov za ingerencję w ich suwerenność regulacyjną

 Politycy będą mieli używanie - jedni oskarżą Stany Zjednoczone o cyfrowy kolonializm, inni będą krzyczeć o „amerykańskiej propagandzie”. W praktyce może to doprowadzić do prób blokowania samego freedom.gov, co z kolei otworzyłoby kolejny front sporu: czy Europa ma prawo blokować rządową stronę USA? A jeśli tak, to co z wolnością słowa, którą tak chętnie podkreśla Bruksela?

Feedom.gov na dziś

Domena freedom.gov została zarejestrowana w styczniu. Za projekt odpowiada National Design Studio - jednostka zajmująca się modernizacją rządowych serwisów. W prace zaangażowany jest m.in. Edward Coristine, wcześniej związany z Department of Government Efficiency. Obecnie na stronie widnieje jedynie grafika i hasło „Freedom is Coming”.

REKLAMA

Wygląda to bardziej jak teaser serialu niż poważny projekt rządowy, ale źródła Reutersa potwierdzają: to nie jest żart.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
20.02.2026 06:10
Tagi: PolitykaVPN
Najnowsze
6:05
Przewiercili pół kilometra lodu. Odkryli tajemnicę sprzed milionów lat
Aktualizacja: 2026-02-20T06:05:00+01:00
6:00
Kupiliśmy samoloty za 120 mln zł. Zamiast latać, stoją w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-20T06:00:00+01:00
22:24
Ranking darmowych VPN 2026. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-02-19T22:24:00+01:00
21:43
Microsoft sam stworzy ci wspomnienia z gier. Ej, ale nikt nie prosił
Aktualizacja: 2026-02-19T21:43:48+01:00
20:55
Nvidia obiecuje "chip, który zadziwi świat". Tylko co z tego dla nas
Aktualizacja: 2026-02-19T20:55:33+01:00
20:44
Zegarek Facebooka wejdzie na twój nadgarstek. Zaraz, czy to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-19T20:44:26+01:00
20:23
Windows 11 sprawdzi ci internet. Powie, dlaczego się zacina
Aktualizacja: 2026-02-19T20:23:58+01:00
19:37
Wiemy, co zmieni One UI 9.0. Wygląda znajomo, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-19T19:37:58+01:00
19:04
Cuda na nowych zdjęciach z teleskopu Webba. Pierwszy raz widzimy to miejsce
Aktualizacja: 2026-02-19T19:04:17+01:00
18:36
Dostałeś Blikiem przelew-niespodziankę? Rządowa instytucja ostrzega
Aktualizacja: 2026-02-19T18:36:01+01:00
18:11
Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło
Aktualizacja: 2026-02-19T18:11:52+01:00
17:51
iPhone 17 Pro Max jak niechciana zabawka. Pragną go, a potem masowo oddają
Aktualizacja: 2026-02-19T17:51:02+01:00
17:09
USA ściągają wojsko na środek Atlantyku. To wygląda jak przygotowanie
Aktualizacja: 2026-02-19T17:09:31+01:00
16:38
Tak wygląda Windows, który robi wszystko za ciebie. I to właśnie budzi niepokój
Aktualizacja: 2026-02-19T16:38:33+01:00
16:22
Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2026-02-19T16:22:04+01:00
15:49
Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć
Aktualizacja: 2026-02-19T15:49:18+01:00
15:19
mObywatel dostał cios od Unii. Za granicą to nie zadziała
Aktualizacja: 2026-02-19T15:19:34+01:00
14:54
Polskie dzieła w Samsung Art Store. W końcu doczekaliśmy się kogoś od nas
Aktualizacja: 2026-02-19T14:54:43+01:00
13:38
Mieszkańcy walczą z kodami QR."Karzecie wszystkich za kilku cwaniaków"
Aktualizacja: 2026-02-19T13:38:25+01:00
12:44
Mapy Google z dziwnym ograniczeniem. Bez konta ani rusz
Aktualizacja: 2026-02-19T12:44:12+01:00
11:30
Nie widzieli takich pociągów od 40 lat. PKP Intercity szykuje cacuszko
Aktualizacja: 2026-02-19T11:30:23+01:00
10:53
Tak wygląda cyfrowa nieśmiertelność. "Dysk, który przetrwa cywilizację"
Aktualizacja: 2026-02-19T10:53:18+01:00
9:31
Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów
Aktualizacja: 2026-02-19T09:31:16+01:00
9:01
Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-19T09:01:36+01:00
8:08
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt
Aktualizacja: 2026-02-19T08:08:52+01:00
8:00
Jestem panem życia i śmierci podczas epidemii zombie. Ależ jara mnie Quarantine Zone
Aktualizacja: 2026-02-19T08:00:11+01:00
7:00
Politycy słusznie biorą się za ceny gier. Szkoda, że poparcie widać dopiero pod mikroskopem
Aktualizacja: 2026-02-19T07:00:00+01:00
6:21
Android z Face ID. Pół świata na to czeka
Aktualizacja: 2026-02-19T06:21:27+01:00
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
6:12
Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów
Aktualizacja: 2026-02-19T06:12:00+01:00
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
6:00
Dzieje się na Bałtyku. Praca wre, żeby prąd z morza przypłynął na ląd
Aktualizacja: 2026-02-19T06:00:00+01:00
21:00
Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy
Aktualizacja: 2026-02-18T21:00:27+01:00
20:00
Kazałem Gemini stworzyć muzyczny hit. Efekt jest krępujący
Aktualizacja: 2026-02-18T20:00:05+01:00
19:00
Zatrzymał pociąg ze strategicznym transportem. Państwo z dykty uspokaja
Aktualizacja: 2026-02-18T19:00:34+01:00
18:03
Battlefield 6 z polską żołnierką. Milena Rogowska z WOT-u walczy przeciw NATO
Aktualizacja: 2026-02-18T18:03:29+01:00
17:29
Android 17 szybki jak struś pędziwiatr. Google chwali się ulepszeniem
Aktualizacja: 2026-02-18T17:29:44+01:00
17:01
Battlefield 6 plusuje niemiecką mapą, ale sezon 2 spala grę. EA nie kuma fanów
Aktualizacja: 2026-02-18T17:01:34+01:00
17:00
Jak karmić AI bez rujnowania planety? Big tech ma plan
Aktualizacja: 2026-02-18T17:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA