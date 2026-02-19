Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć

Ładowanie...

Od 19 lutego sieć bankomatów Euronet, licząca ponad 13 tys. maszyn w Polsce, postanowiła zmniejszyć jednorazowy limit wypłaty BLIK do 200 zł. Zmiana ta nie ma jednak związku z działaniem usługi wypłacania gotówki 6-cyfrowym kodem. Dotyczy ona wyłącznie jednego operatora.

Banki uspokajają - wypłaty gotówki BLIK bez absurdalnych limitów wciąż możliwe

Kilka popularnych banków w Polsce, takich jak PKO, mBank czy ING, wydało komunikaty w sprawie zmniejszania limitu wypłaty gotówki w bankomatach Euronet do 200 zł. Wszystkie banki jednak wskazują, że to niezależna decyzja firmy, na którą nie mają wpływu.

Klienci banków korzystający z maszyn Euronet mogą skorzystać z kilku opcji:

wykonać kilka transakcji BLIK, w których można wypłacić jednorazowo 200 zł;

skorzystać z wypłaty plastikową kartą płatniczą lub zbliżeniową - wtedy obowiązuje 800 zł;

wypłacić z pieniądze w sieci PlanetCash - drugiej najpopularniejszej sieci z ponad 5 tys. bankomatów, w których limit wynosi 4000 zł;

użyć bankomatu z logo wybranego banku.

Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z bankomatu banku, w którym posiadamy konto. Wtedy mamy pewność, że nie zapłacimy prowizji oraz nie spotkamy się z tak niskimi limitami. Wysokość jednorazowej wypłaty zależy od banku lub operatora. W PKO BP można wypłacać pieniądze kodem BLIK bez jednorazowego limitu, w ING oraz mBanku jest to 4000 zł.

Limity mogą też zależeć od indywidualnych ustawień konta ustalanych w aplikacji mobilnej. Co do zasady BLIK pozwala domyślnie wybrać 10 tys. zł dziennie. Jeśli chcemy wykonać większe wypłaty najlepiej skorzystać z karty płatniczej, która w większości przypadków pozwala na ustawienie większych jednorazowych oraz dziennych limitów.

Wypłaty BLIK na dotychczasowych zasadach również możliwe w sklepach

Wypłata gotówki BLIK jest również możliwa w wielu sklepach stacjonarnych. Z rozwiązania skorzystamy np. w Żabce, Biedronce, Dino czy Lidlu. Wystarczy tylko poinformować sprzedawcę, że chcemy wypłacić gotówkę.

W przypadku sklepów limity zależą od sieci oraz samego punktu. Najczęściej można wybrać tylko kilkaset złotych, ale limity są zazwyczaj znacznie wyższe niż 200 zł. Sklepy nierzadko mają też dzienną pulę gotówki do wypłaty. Sam kilka razy w Żabce z tego powodu nie mogłem skorzystać z tej opcji.

Albert Żurek 19.02.2026 15:49

