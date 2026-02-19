REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bankowość

Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć

Banki działające w Polsce zapewniają klientów, że wciąż można korzystać z wypłat gotówki BLIK bez absurdalnych limitów. Wystarczy użyć bankomatów z logo banków.

Albert Żurek
Banki odpowiadają na limity Euronet
REKLAMA

Od 19 lutego sieć bankomatów Euronet, licząca ponad 13 tys. maszyn w Polsce, postanowiła zmniejszyć jednorazowy limit wypłaty BLIK do 200 zł. Zmiana ta nie ma jednak związku z działaniem usługi wypłacania gotówki 6-cyfrowym kodem. Dotyczy ona wyłącznie jednego operatora. 

REKLAMA

Banki uspokajają - wypłaty gotówki BLIK bez absurdalnych limitów wciąż możliwe

Kilka popularnych banków w Polsce, takich jak PKO, mBank czy ING, wydało komunikaty w sprawie zmniejszania limitu wypłaty gotówki w bankomatach Euronet do 200 zł. Wszystkie banki jednak wskazują, że to niezależna decyzja firmy, na którą nie mają wpływu.

Klienci banków korzystający z maszyn Euronet mogą skorzystać z kilku opcji:

  • wykonać kilka transakcji BLIK, w których można wypłacić jednorazowo 200 zł;
  • skorzystać z wypłaty plastikową kartą płatniczą lub zbliżeniową - wtedy obowiązuje 800 zł;
  • wypłacić z pieniądze w sieci PlanetCash - drugiej najpopularniejszej sieci z ponad 5 tys. bankomatów, w których limit wynosi 4000 zł;
  • użyć bankomatu z logo wybranego banku.

Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z bankomatu banku, w którym posiadamy konto. Wtedy mamy pewność, że nie zapłacimy prowizji oraz nie spotkamy się z tak niskimi limitami. Wysokość jednorazowej wypłaty zależy od banku lub operatora. W PKO BP można wypłacać pieniądze kodem BLIK bez jednorazowego limitu, w ING oraz mBanku jest to 4000 zł.

Limity mogą też zależeć od indywidualnych ustawień konta ustalanych w aplikacji mobilnej. Co do zasady BLIK pozwala domyślnie wybrać 10 tys. zł dziennie. Jeśli chcemy wykonać większe wypłaty najlepiej skorzystać z karty płatniczej, która w większości przypadków pozwala na ustawienie większych jednorazowych oraz dziennych limitów.

Czytaj też:

Wypłaty BLIK na dotychczasowych zasadach również możliwe w sklepach

Wypłata gotówki BLIK jest również możliwa w wielu sklepach stacjonarnych. Z rozwiązania skorzystamy np. w Żabce, Biedronce, Dino czy Lidlu. Wystarczy tylko poinformować sprzedawcę, że chcemy wypłacić gotówkę.

REKLAMA

W przypadku sklepów limity zależą od sieci oraz samego punktu. Najczęściej można wybrać tylko kilkaset złotych, ale limity są zazwyczaj znacznie wyższe niż 200 zł. Sklepy nierzadko mają też dzienną pulę gotówki do wypłaty. Sam kilka razy w Żabce z tego powodu nie mogłem skorzystać z tej opcji.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
19.02.2026 15:49
Tagi: bankomatyBLIKgotówka
Najnowsze
15:19
mObywatel dostał cios od Unii. Za granicą to nie zadziała
Aktualizacja: 2026-02-19T15:19:34+01:00
14:54
Polskie dzieła w Samsung Art Store. W końcu doczekaliśmy się kogoś od nas
Aktualizacja: 2026-02-19T14:54:43+01:00
13:38
Mieszkańcy walczą z kodami QR."Karzecie wszystkich za kilku cwaniaków"
Aktualizacja: 2026-02-19T13:38:25+01:00
12:44
Mapy Google z dziwnym ograniczeniem. Bez konta ani rusz
Aktualizacja: 2026-02-19T12:44:12+01:00
11:30
Nie widzieli takich pociągów od 40 lat. PKP Intercity szykuje cacuszko
Aktualizacja: 2026-02-19T11:30:23+01:00
10:53
Tak wygląda cyfrowa nieśmiertelność. "Dysk, który przetrwa cywilizację"
Aktualizacja: 2026-02-19T10:53:18+01:00
9:31
Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów
Aktualizacja: 2026-02-19T09:31:16+01:00
9:01
Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-19T09:01:36+01:00
8:08
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt
Aktualizacja: 2026-02-19T08:08:52+01:00
8:00
Jestem panem życia i śmierci podczas epidemii zombie. Ależ jara mnie Quarantine Zone
Aktualizacja: 2026-02-19T08:00:11+01:00
7:00
Politycy słusznie biorą się za ceny gier. Szkoda, że poparcie widać dopiero pod mikroskopem
Aktualizacja: 2026-02-19T07:00:00+01:00
6:21
Android z Face ID. Pół świata na to czeka
Aktualizacja: 2026-02-19T06:21:27+01:00
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
6:12
Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów
Aktualizacja: 2026-02-19T06:12:00+01:00
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
6:00
Dzieje się na Bałtyku. Praca wre, żeby prąd z morza przypłynął na ląd
Aktualizacja: 2026-02-19T06:00:00+01:00
21:00
Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy
Aktualizacja: 2026-02-18T21:00:27+01:00
20:00
Kazałem Gemini stworzyć muzyczny hit. Efekt jest krępujący
Aktualizacja: 2026-02-18T20:00:05+01:00
19:00
Zatrzymał pociąg ze strategicznym transportem. Państwo z dykty uspokaja
Aktualizacja: 2026-02-18T19:00:34+01:00
18:03
Battlefield 6 z polską żołnierką. Milena Rogowska z WOT-u walczy przeciw NATO
Aktualizacja: 2026-02-18T18:03:29+01:00
17:29
Android 17 szybki jak struś pędziwiatr. Google chwali się ulepszeniem
Aktualizacja: 2026-02-18T17:29:44+01:00
17:01
Battlefield 6 plusuje niemiecką mapą, ale sezon 2 spala grę. EA nie kuma fanów
Aktualizacja: 2026-02-18T17:01:34+01:00
17:00
Jak karmić AI bez rujnowania planety? Big tech ma plan
Aktualizacja: 2026-02-18T17:00:00+01:00
16:32
Samsung Galaxy S26 to złoto. Najlepsza funkcja wgniata w fotel
Aktualizacja: 2026-02-18T16:32:03+01:00
16:00
Google Pixel 10a. Jest płaski oraz tani i to mi się podoba
Aktualizacja: 2026-02-18T16:00:00+01:00
15:58
Jadę na snowboard. Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:58:03+01:00
15:25
Nikt nie dostanie aktualizacji do nowego Windowsa. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:25:39+01:00
15:07
Samsung zapowiada One UI 8.5. Mówi, kiedy skorzystasz
Aktualizacja: 2026-02-18T15:07:49+01:00
14:56
ZUS padł w najgorszym momencie. Zobaczysz tylko biały ekran
Aktualizacja: 2026-02-18T14:56:25+01:00
14:43
Na potęgę budują broń jądrową. Satelity obnażyły sekret
Aktualizacja: 2026-02-18T14:43:09+01:00
13:39
Reklamy w ChatGPT to fatalny pomysł. Konkurencja już sprawdziła i ucieka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:39:48+01:00
13:16
Pamięć RAM to nowa dubajska czekolada. Producent musiał zmienić pudełka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:16:23+01:00
12:35
Orange stoi światłowodem i 5G. Ilu Polaków jest w zasięgu?
Aktualizacja: 2026-02-18T12:35:44+01:00
12:07
Lotnisko w Krakowie czeka na decyzję, a urząd śpi. Zapomnieli o prostej formalności
Aktualizacja: 2026-02-18T12:07:25+01:00
11:15
Kometa trzy razy większa niż 3I/Atlas mija Ziemię. Odkrył ją Polak
Aktualizacja: 2026-02-18T11:15:47+01:00
10:11
Pociągiem z Polski prosto do Paryża. To połączenie wygryzie samoloty
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:29+01:00
9:56
Wojsko pogoniło chińskie auta. Armia boi się jeżdżących szpiegów
Aktualizacja: 2026-02-18T09:56:58+01:00
9:05
Zburzą wieżowiec, żeby zaraz postawić nowy. Ta "zabawa klockami" to obłęd
Aktualizacja: 2026-02-18T09:05:26+01:00
8:51
Zabójcy miast krążą nad naszymi głowami. NASA: "Jesteśmy całkowicie bezbronni"
Aktualizacja: 2026-02-18T08:51:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA