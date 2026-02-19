Tak wygląda cyfrowa nieśmiertelność. "Dysk, który przetrwa cywilizację"

Ładowanie...

Zapotrzebowanie ludzkości na długoterminowe przechowywanie danych stale rośnie w zawrotnym tempie. Jako gatunek nieustannie generujemy ogromne ilości mniej lub bardziej wartościowych danych (nasze zdjęcia, dane medyczne, przemysłowe, naukowe itp.).

Tymczasem naprawdę długoterminowe przechowywanie informacji cyfrowych od dawna stanowi wyzwanie dla archiwistów i centrów danych, ponieważ na przestrzeni dziesiątek lat taśmy magnetyczne i dyski twarde ulegają degradacji. Istniejące rozwiązania do przechowywania danych archiwalnych mają ograniczoną żywotność.

A przecież jest oraz więcej informacji, które chcemy zachować dla przyszłych pokoleń. W większości są on kluczowe dla naszego długoterminowego przetrwania. I nie ma w tym nawet cienia przesady.

Dobra wiadomość jest taka, że Microsoft poinformował właśnie o znaczących postępach w projekcie Silica. Ich rozwiązanie opiera się na danych zakodowanych w szkle za pomocą laserów femtosekundowych, technologii, która może zachować informacje przez 10 000 lat. Szkło to trwały materiał do przechowywania danych, odporny na wodę, ciepło i kurz.

Gigant z Redmond ogłosił na łamach prestiżowego magazynu Nature absolutny przełom, który toruje tej technologii drogę do rynkowej komercjalizacji.

Technologia prosto z piekarnika

Do tej pory naukowcy eksperymentowali z zapisem w czystym szkle kwarcowym. Choć efekty same w sobie były imponujące, materiał ten był piekielnie drogi, trudny w produkcji i dostępny tylko u kilku dostawców na świecie.

Projekt Silica firmy Microsoft. Na zdjęciu szkło z kopią danych mapy Microsoft Flight Simulator. Fot. Microsoft/Project Silica

Najnowsze odkrycie całkowicie wywraca ten model do góry nogami. Badaczom udało się skutecznie przenieść technologię na zwykłe szkło borokrzemianowe. Jeśli ta nazwa brzmi dla ciebie znajomo, to dlatego, że dokładnie z tego samego stopu wykonane są drzwiczki twojego piekarnika, laboratoryjne probówki czy przezroczyste naczynia, w których pieczesz niedzielną zapiekankę.

To tani, powszechnie dostępny materiał, który z miejsca eliminuje dotychczasowe bariery finansowe i logistyczne, czyniąc szklane dyski projektem gotowym na masową skalę.

Lasery, sztuczna inteligencja i błyskawiczny zapis

Zapisywanie setek warstw i terabajtów danych wewnątrz zaledwie 2 mm tafli szkła to inżynieryjny majstersztyk. Microsoft wykorzystuje do tego ultraszybkie lasery femtosekundowe, ale w najnowszej iteracji projektu dokonano ogromnych cięć w stopniu skomplikowania sprzętu.

Badacze zrezygnowali z trudnych w kalibracji metod polaryzacji na rzecz tak zwanych wokseli fazowych. W praktyce oznacza to drastyczne uproszczenie i przyspieszenie całego procesu, bo do stworzenia pojedynczego punktu z danymi wystarczy teraz zaledwie jeden impuls lasera. Opracowano również sprytny system wielowiązkowy, który pozwala na równoległy zapis wielu wokseli jednocześnie.

Uproszczeniu uległ także sam odczyt. Kiedyś wymagał on nieporęcznego układu trzech lub czterech kamer, a dziś wystarczy do tego pojedynczy obiektyw wspierany przez zaawansowane modele uczenia maszynowego, które na bieżąco dekodują światło i korygują ewentualne błędy.

Cyfrowa nieśmiertelność na wyciągnięcie ręki

Zastosowanie taniego szkła borokrzemianowego w połączeniu z nowymi, zoptymalizowanymi technikami laserowymi tworzy nośnik o właściwościach niemal mitycznych.

Zespół z Microsoft Research opracował nowatorską, nieniszczącą metodę optyczną pozwalającą na przeprowadzenie testów przyspieszonego starzenia materiału. Ich wyniki nie pozostawiają złudzeń – zapisane w ten sposób cyfrowe archiwa mogą przetrwać w nienaruszonym stanie przez co najmniej dziesięć tysięcy lat.

Technologia, która jeszcze niedawno wydawała się pieśnią odległej przyszłości, właśnie stała się realną i opłacalną alternatywą. Wygląda na to, że najważniejsze dane ludzkości już niedługo wylądują w szkle, dając nam wreszcie pewność, że nasza cyfrowa historia nie wyparuje przy najbliższej awarii serwera.

19.02.2026

