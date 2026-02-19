REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów

O inwestycjach związanych z budową metra mówi się ostatnio w kontekście Krakowa – i trochę Łodzi za sprawą mini-metra – ale Warszawa nie powiedziała przecież ostatniego słowa. Już ma podziemne trasy, a będzie mieć więcej.

Adam Bednarek
metro
REKLAMA

"Każda wielka inwestycja zaczyna się od mniejszych kroków. Zanim wejdzie ciężki sprzęt, nawet budowa metra wygląda dość skromnie" – napisał w mediach społecznościowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, pokazując początek prac związanych z budową czwartej linii metra w Warszawie.

Na razie to tylko odwierty geologiczne. Tylko, albo i aż, bo przecież od takich działań zależy powodzenie przyszłych robót.

REKLAMA

Takich "punktów" w najbliższych miesiącach zobaczycie w przestrzeni miejskiej więcej - w sumie przeprowadzimy około 1450 odwiertów i sondowań. Zbadamy grunt pod powierzchnią terenu, żeby dobrać rozwiązania technologiczne. Wszystko po to, by później bezpiecznie prowadzić budowę – zapowiedział Rafał Trzaskowski.

IV linia metra w Warszawie dopiero jest na początkowym etapie budowy, ale sporo o niej wiemy. Połączy 9 dzielnic i "pokona bariery komunikacyjne przecinające miasto", jak zapowiadają władze stolicy.

Linia M4 połączy dzielnice: Białołęka, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wola, Ochota, Mokotów, Włochy i Wilanów. Według wstępnych założeń będzie mieć długość 26 km i 23 stacje, w tym 2 wspólne dla linii M4/M2 i M4/M3.

W samej Warszawie przyznają, że rozpoczęcie budowy IV linii metra uzależnione jest od wielu czynników

W listopadzie 2027 r. powinien zostać ukończony projekt koncepcyjny. To on będzie podstawą do przygotowania projektu budowlanego.

Pod koniec listopada 2025 r. Rafał Trzaskowski potwierdził, że linia M4 będzie pierwszą w pełni autonomiczną linią warszawskiego metra. Pociągi będą jeździć bez maszynistów.

Jak czytamy na stronie warszawskiego metra, obecnie Metro Warszawskie prowadzi przewozy w systemie GoA2. To oznacza, że maszynista jest wspomagany przez automatyczne systemy i "jego rola ogranicza się np. do uruchomienia pojazdu, rozruchu i hamowania oraz zamykania drzwi". Może oczywiście ingerować w sytuacjach awaryjnych i prowadzić pojazd z ograniczeniem systemu SOP (System Ograniczenia Prędkości) – zaznaczono.

Dla linii M4 przewiduje się już system GoA4. Będzie sam nadzorować wymianę pasażerską, inicjować odjazd, a także monitorować i interpretować stany oraz sytuacje zagrażające życiu czy zdrowiu pasażerów.

Wdrożenie systemów autonomicznego metra pozwala operatorom na zwiększenie średniej prędkości pociągów, poprawę częstotliwości kursowania, optymalizację czasu jazdy pociągów, zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności, ograniczenie błędów i zagrożeń ludzkich, zwiększenie efektywności energetycznej, mobilności, przepustowość, dostępność i elastyczność transportu. Pełna automatyzacja sterowania ruchem pociągu metra minimalizuje ryzyko i ogranicza błędy ludzkie, co wpływa na większe bezpieczeństwo pasażerów i mniejsze zużycie energii – nawet do 30 proc. – podkreśla Metro Warszawskie.

A co z trzecią linią, która według planów ma połączyć Pragę-Południe z centrum stolicy, a docelowo z Ochotą i Mokotowem? Według zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego budowa powinna rozpocząć się w 2028 r.

REKLAMA

Autonomiczne metro będzie też od razu w Krakowie

- Metro w Krakowie będzie inwestycją bez kompromisów. Stawiamy na najnowocześniejsze technologie: autonomiczne składy, wysoką częstotliwość kursowania i maksymalną energooszczędność – deklarował jesienią wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
19.02.2026 09:31
Tagi: metrowarszawa
Najnowsze
9:31
Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów
Aktualizacja: 2026-02-19T09:31:16+01:00
9:01
Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-19T09:01:36+01:00
8:08
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt
Aktualizacja: 2026-02-19T08:08:52+01:00
8:00
Jestem panem życia i śmierci podczas epidemii zombie. Ależ jara mnie Quarantine Zone
Aktualizacja: 2026-02-19T08:00:11+01:00
7:00
Politycy słusznie biorą się za ceny gier. Szkoda, że poparcie widać dopiero pod mikroskopem
Aktualizacja: 2026-02-19T07:00:00+01:00
6:21
Android z Face ID. Pół świata na to czeka
Aktualizacja: 2026-02-19T06:21:27+01:00
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
6:12
Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów
Aktualizacja: 2026-02-19T06:12:00+01:00
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
6:00
Dzieje się na Bałtyku. Praca wre, żeby prąd z morza przypłynął na ląd
Aktualizacja: 2026-02-19T06:00:00+01:00
21:00
Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy
Aktualizacja: 2026-02-18T21:00:27+01:00
20:00
Kazałem Gemini stworzyć muzyczny hit. Efekt jest krępujący
Aktualizacja: 2026-02-18T20:00:05+01:00
19:00
Zatrzymał pociąg ze strategicznym transportem. Państwo z dykty uspokaja
Aktualizacja: 2026-02-18T19:00:34+01:00
18:03
Battlefield 6 z polską żołnierką. Milena Rogowska z WOT-u walczy przeciw NATO
Aktualizacja: 2026-02-18T18:03:29+01:00
17:29
Android 17 szybki jak struś pędziwiatr. Google chwali się ulepszeniem
Aktualizacja: 2026-02-18T17:29:44+01:00
17:01
Battlefield 6 plusuje niemiecką mapą, ale sezon 2 spala grę. EA nie kuma fanów
Aktualizacja: 2026-02-18T17:01:34+01:00
17:00
Jak karmić AI bez rujnowania planety? Big tech ma plan
Aktualizacja: 2026-02-18T17:00:00+01:00
16:32
Samsung Galaxy S26 to złoto. Najlepsza funkcja wgniata w fotel
Aktualizacja: 2026-02-18T16:32:03+01:00
16:00
Google Pixel 10a. Jest płaski oraz tani i to mi się podoba
Aktualizacja: 2026-02-18T16:00:00+01:00
15:58
Jadę na snowboard. Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:58:03+01:00
15:25
Nikt nie dostanie aktualizacji do nowego Windowsa. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:25:39+01:00
15:07
Samsung zapowiada One UI 8.5. Mówi, kiedy skorzystasz
Aktualizacja: 2026-02-18T15:07:49+01:00
14:56
ZUS padł w najgorszym momencie. Zobaczysz tylko biały ekran
Aktualizacja: 2026-02-18T14:56:25+01:00
14:43
Na potęgę budują broń jądrową. Satelity obnażyły sekret
Aktualizacja: 2026-02-18T14:43:09+01:00
13:39
Reklamy w ChatGPT to fatalny pomysł. Konkurencja już sprawdziła i ucieka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:39:48+01:00
13:16
Pamięć RAM to nowa dubajska czekolada. Producent musiał zmienić pudełka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:16:23+01:00
12:35
Orange stoi światłowodem i 5G. Ilu Polaków jest w zasięgu?
Aktualizacja: 2026-02-18T12:35:44+01:00
12:07
Lotnisko w Krakowie czeka na decyzję, a urząd śpi. Zapomnieli o prostej formalności
Aktualizacja: 2026-02-18T12:07:25+01:00
11:15
Kometa trzy razy większa niż 3I/Atlas mija Ziemię. Odkrył ją Polak
Aktualizacja: 2026-02-18T11:15:47+01:00
10:11
Pociągiem z Polski prosto do Paryża. To połączenie wygryzie samoloty
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:29+01:00
9:56
Wojsko pogoniło chińskie auta. Armia boi się jeżdżących szpiegów
Aktualizacja: 2026-02-18T09:56:58+01:00
9:05
Zburzą wieżowiec, żeby zaraz postawić nowy. Ta "zabawa klockami" to obłęd
Aktualizacja: 2026-02-18T09:05:26+01:00
8:51
Zabójcy miast krążą nad naszymi głowami. NASA: "Jesteśmy całkowicie bezbronni"
Aktualizacja: 2026-02-18T08:51:26+01:00
6:45
Co widać przez okulary z Android XR? Już to wiemy, będzie przyjemnie
Aktualizacja: 2026-02-18T06:45:00+01:00
6:34
Apple okulary i Apple wisiorek. Jest wielki plan, nie ma w nim iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-18T06:34:00+01:00
6:23
Wiadomości na Androidzie ze świetną zmianą. Wyczekiwana funkcja już jest
Aktualizacja: 2026-02-18T06:23:00+01:00
6:12
ONZ buduje kompas dla AI. Polak w gronie topowych poskromicieli SI
Aktualizacja: 2026-02-18T06:12:00+01:00
6:01
Rozsypujesz po polu i hamujesz globalne ocieplenie. Odkrycie zdumiewa
Aktualizacja: 2026-02-18T06:01:00+01:00
20:31
Drogi RAM zabierze nam wszystko. "Już się nie opłacamy" firmom
Aktualizacja: 2026-02-17T20:31:15+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA