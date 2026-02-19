Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów

Ładowanie...

"Każda wielka inwestycja zaczyna się od mniejszych kroków. Zanim wejdzie ciężki sprzęt, nawet budowa metra wygląda dość skromnie" – napisał w mediach społecznościowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, pokazując początek prac związanych z budową czwartej linii metra w Warszawie.

Na razie to tylko odwierty geologiczne. Tylko, albo i aż, bo przecież od takich działań zależy powodzenie przyszłych robót.

Takich "punktów" w najbliższych miesiącach zobaczycie w przestrzeni miejskiej więcej - w sumie przeprowadzimy około 1450 odwiertów i sondowań. Zbadamy grunt pod powierzchnią terenu, żeby dobrać rozwiązania technologiczne. Wszystko po to, by później bezpiecznie prowadzić budowę – zapowiedział Rafał Trzaskowski.

IV linia metra w Warszawie dopiero jest na początkowym etapie budowy, ale sporo o niej wiemy. Połączy 9 dzielnic i "pokona bariery komunikacyjne przecinające miasto", jak zapowiadają władze stolicy.

Linia M4 połączy dzielnice: Białołęka, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wola, Ochota, Mokotów, Włochy i Wilanów. Według wstępnych założeń będzie mieć długość 26 km i 23 stacje, w tym 2 wspólne dla linii M4/M2 i M4/M3.

W samej Warszawie przyznają, że rozpoczęcie budowy IV linii metra uzależnione jest od wielu czynników

W listopadzie 2027 r. powinien zostać ukończony projekt koncepcyjny. To on będzie podstawą do przygotowania projektu budowlanego.

Pod koniec listopada 2025 r. Rafał Trzaskowski potwierdził, że linia M4 będzie pierwszą w pełni autonomiczną linią warszawskiego metra. Pociągi będą jeździć bez maszynistów.

Jak czytamy na stronie warszawskiego metra, obecnie Metro Warszawskie prowadzi przewozy w systemie GoA2. To oznacza, że maszynista jest wspomagany przez automatyczne systemy i "jego rola ogranicza się np. do uruchomienia pojazdu, rozruchu i hamowania oraz zamykania drzwi". Może oczywiście ingerować w sytuacjach awaryjnych i prowadzić pojazd z ograniczeniem systemu SOP (System Ograniczenia Prędkości) – zaznaczono.

Dla linii M4 przewiduje się już system GoA4. Będzie sam nadzorować wymianę pasażerską, inicjować odjazd, a także monitorować i interpretować stany oraz sytuacje zagrażające życiu czy zdrowiu pasażerów.

Wdrożenie systemów autonomicznego metra pozwala operatorom na zwiększenie średniej prędkości pociągów, poprawę częstotliwości kursowania, optymalizację czasu jazdy pociągów, zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności, ograniczenie błędów i zagrożeń ludzkich, zwiększenie efektywności energetycznej, mobilności, przepustowość, dostępność i elastyczność transportu. Pełna automatyzacja sterowania ruchem pociągu metra minimalizuje ryzyko i ogranicza błędy ludzkie, co wpływa na większe bezpieczeństwo pasażerów i mniejsze zużycie energii – nawet do 30 proc. – podkreśla Metro Warszawskie.

A co z trzecią linią, która według planów ma połączyć Pragę-Południe z centrum stolicy, a docelowo z Ochotą i Mokotowem? Według zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego budowa powinna rozpocząć się w 2028 r.

Autonomiczne metro będzie też od razu w Krakowie

- Metro w Krakowie będzie inwestycją bez kompromisów. Stawiamy na najnowocześniejsze technologie: autonomiczne składy, wysoką częstotliwość kursowania i maksymalną energooszczędność – deklarował jesienią wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur.

