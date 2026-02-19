REKLAMA
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt

Poparcie dla atomu w Polsce jest na rekordowym poziomie, ale to nie oznacza, że nie ma osób, które sprzeciwiają się budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Sąd wydał werdykt w tej sprawie.

Adam Bednarek
Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowały w mediach społecznościowych o ważnym rozstrzygnięciu dla harmonogramu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o odmowie wstrzymania wykonalności decyzji środowiskowej – przekazała spółka.

Sąd potwierdził, że strona skarżąca decyzję opierała swój wniosek na przesłankach, które nie zostały uprawdopodobnione.

Jako inwestor traktujemy to jako potwierdzenie rzetelności przygotowania procesu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu i solidności dokumentacji opracowywanej w ramach naszego projektu. Orzeczenie sądu umożliwia kontynuowanie działań zgodnie z przyjętym harmonogramem – zaznaczają Polskie Elektrownie Jądrowe.

Za skargą stało stowarzyszenie Bałtyckie-SOS. Ekolodzy bali się o przyszłość pomorskiego ekosystemu.

Głosów wątpliwości nie brakuje, ale nie są one dominujące. Daleko jesteśmy od sytuacji z lat 80., kiedy to świeża pamięć po zdarzeniach w Czarnobylu przyczyniła się do zakończenia prac nad pierwszą polską elektrownią atomową w Żarnowcu. "Czarnobylski syndrom zdziałał więcej, niźli rozsądne i nierozsądne głosy" – komentowano w tamtym okresie w gazetach.

Obecnie zdecydowana większość jest pewna – Polska potrzebuje atomu

Badanie przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2025 roku wykazało, że 91,9 proc. respondentów popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Prawie 70 proc. pytanych wyraża zdecydowane poparcie dla atomu, a przeciwko jest tylko 5,9 proc. Zdecydowany sprzeciw to raptem 3 proc. głosów.

- Polki i Polacy coraz lepiej rozumieją strategiczną rolę energetyki jądrowej w transformacji energetycznej kraju. 94 proc. respondentów uważa, że budowa elektrowni jądrowych zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski. 88,1 proc. badanych wskazuje, że atom jako niskoemisyjne źródło energii jest skutecznym narzędziem walki ze zmianami klimatycznymi – komentowało Ministerstwo Energii.

Ci, którzy mieszkają najbliżej powstającej inwestycji, mają jednak pewne obawy. Boją się, że ciężki sprzęt zniszczy teren i przepędzi turystów. W rozmowie z PAP sołtys Słajszewa Michał Milczarek przyznawał, że jako bliscy sąsiedzi elektrowni czują się niedoinformowani. Polskie Elektrownie Jądrowe w odpowiedzi na pytania PAP zapewniały, że mieszkańcy są na bieżąco informowani o postępach przy realizacji inwestycji.

Ważne jest, aby troski żyjących najbliżej jak najszybciej były eliminowane. Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to zbyt ważna inwestycja, aby lekceważyć nawet nieliczne głosy sprzeciwu - wręcz przeciwnie, trzeba jak najszybciej wyjaśniać wątpliwości. Najnowszy werdykt powinien uspokoić przynajmniej część mieszkańców. W końcu oznacza to, że wszystko odbywa się zgodnie ze sztuką.

19.02.2026 08:08
