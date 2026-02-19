REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów

Polacy chcą ograniczyć dzieciom dostęp do usług społecznościowych. I to bardzo. Co dalej z pomysłem rządu?

Maciej Gajewski
Polacy dzieci social media opinie
REKLAMA

Wygląda na to, że w Polsce panuje powszechna zgoda w opinii, że dzieci spędzają w social mediach zdecydowanie za dużo czasu i że państwo powinno w końcu coś z tym zrobić. Najnowszy sondaż CBOS, cytowany przez RMF24, nie pozostawia złudzeń - ponad dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że dostęp najmłodszych do platform społecznościowych powinien być ograniczony. To realne oczekiwanie społeczne.

A politycy, co rzadkie, tym razem nie zamierzają czekać, aż sprawa sama wygaśnie. W Ministerstwie Edukacji trwają prace nad ustawą, która ma wprowadzić twarde zasady korzystania z social mediów przez osoby niepełnoletnie. Inspiracja? Australia, która niedawno przeszła cyfrową rewolucję i pokazała, że Big Tech potrafi respektować prawo - o ile ktoś je egzekwuje.

REKLAMA

Sprawdź potem te teksty:

Dzieci w social mediach: regulaminy swoje, rzeczywistość swoje

Teoretycznie większość platform - od Instagrama po TikToka - wymaga ukończenia 13 lat. W praktyce wystarczy kliknąć, że ma się odpowiedni wiek, i już można scrollować, publikować i wchodzić w świat, który projektowany jest dla dorosłych. Efekt? W Polsce z social mediów korzysta ponad 1,4 mln dzieci w wieku 7-12 lat. To połowa całej grupy.

Eksperci od lat powtarzają, że tak wczesna ekspozycja na algorytmy i treści tworzone z myślą o dorosłych użytkownikach zwiększa ryzyko problemów z koncentracją, zaburzeń nastroju, uzależnienia od ekranów czy kontaktu z treściami, których żaden rodzic nie chciałby widzieć na telefonie swojego dziecka. Ale dopiero teraz te argumenty przebiły się do mainstreamu.

Wyniki sondażu są wręcz bezprecedensowe. Tylko niewielki ułamek badanych uważa, że nie należy niczego zmieniać. Reszta - czyli ponad 90 proc. - chce ograniczeń. Część opowiada się za całkowitym zakazem social mediów dla niepełnoletnich, inni wskazują na granicę 15 lat, jeszcze inni mówią o dostępie wyłącznie za zgodą rodziców. Różnice są w szczegółach, ale kierunek jest jeden: dzieci nie powinny mieć niekontrolowanego dostępu do platform społecznościowych.

Czy to w ogóle zadziała? Technologia jest tu zarówno problemem, jak i rozwiązaniem

Czy da się skutecznie zweryfikować wiek użytkownika? Platformy od lat udają, że to robią, ale w praktyce opierają się na deklaracji użytkownika. Dopiero twarde prawo - takie jak w Australii - zmusza je do wdrożenia realnych mechanizmów, od analizy zachowań użytkownika po weryfikację dokumentów.

Ale nawet najlepsze przepisy nie zastąpią edukacji cyfrowej. Jeśli rodzice nie będą rozmawiać z dziećmi o tym co oglądają w sieci, a szkoły nie będą uczyć higieny cyfrowej, to żaden zakaz nie rozwiąże problemu. Można zamknąć drzwi do social mediów, ale dzieci i tak znajdą okno - czy to w grach, czy na komunikatorach, czy w innych zakamarkach Internetu.

REKLAMA

Tym niemniej wszystko wskazuje na to, że w Polsce szykuje się jedna z największych zmian w podejściu do cyfrowego wychowania od lat. I może to wreszcie moment, w którym technologia przestanie być dla dzieci światem bez granic, a stanie się narzędziem, które wspiera rozwój zamiast go zastępować.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
19.02.2026 06:12
Tagi: dzieci w sieciprawo
Najnowsze
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
6:00
Dzieje się na Bałtyku. Praca wre, żeby prąd z morza przypłynął na ląd
Aktualizacja: 2026-02-19T06:00:00+01:00
21:00
Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy
Aktualizacja: 2026-02-18T21:00:27+01:00
20:00
Kazałem Gemini stworzyć muzyczny hit. Efekt jest krępujący
Aktualizacja: 2026-02-18T20:00:05+01:00
19:00
Zatrzymał pociąg ze strategicznym transportem. Państwo z dykty uspokaja
Aktualizacja: 2026-02-18T19:00:34+01:00
18:03
Battlefield 6 z polską żołnierką. Milena Rogowska z WOT-u walczy przeciw NATO
Aktualizacja: 2026-02-18T18:03:29+01:00
17:29
Android 17 szybki jak struś pędziwiatr. Google chwali się ulepszeniem
Aktualizacja: 2026-02-18T17:29:44+01:00
17:01
Battlefield 6 plusuje niemiecką mapą, ale sezon 2 spala grę. EA nie kuma fanów
Aktualizacja: 2026-02-18T17:01:34+01:00
17:00
Jak karmić AI bez rujnowania planety? Big tech ma plan
Aktualizacja: 2026-02-18T17:00:00+01:00
16:32
Samsung Galaxy S26 to złoto. Najlepsza funkcja wgniata w fotel
Aktualizacja: 2026-02-18T16:32:03+01:00
16:00
Google Pixel 10a. Jest płaski oraz tani i to mi się podoba
Aktualizacja: 2026-02-18T16:00:00+01:00
15:58
Jadę na snowboard. Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:58:03+01:00
15:25
Nikt nie dostanie aktualizacji do nowego Windowsa. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:25:39+01:00
15:07
Samsung zapowiada One UI 8.5. Mówi, kiedy skorzystasz
Aktualizacja: 2026-02-18T15:07:49+01:00
14:56
ZUS padł w najgorszym momencie. Zobaczysz tylko biały ekran
Aktualizacja: 2026-02-18T14:56:25+01:00
14:43
Na potęgę budują broń jądrową. Satelity obnażyły sekret
Aktualizacja: 2026-02-18T14:43:09+01:00
13:39
Reklamy w ChatGPT to fatalny pomysł. Konkurencja już sprawdziła i ucieka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:39:48+01:00
13:16
Pamięć RAM to nowa dubajska czekolada. Producent musiał zmienić pudełka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:16:23+01:00
12:35
Orange stoi światłowodem i 5G. Ilu Polaków jest w zasięgu?
Aktualizacja: 2026-02-18T12:35:44+01:00
12:07
Lotnisko w Krakowie czeka na decyzję, a urząd śpi. Zapomnieli o prostej formalności
Aktualizacja: 2026-02-18T12:07:25+01:00
11:15
Kometa trzy razy większa niż 3I/Atlas mija Ziemię. Odkrył ją Polak
Aktualizacja: 2026-02-18T11:15:47+01:00
10:11
Pociągiem z Polski prosto do Paryża. To połączenie wygryzie samoloty
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:29+01:00
9:56
Wojsko pogoniło chińskie auta. Armia boi się jeżdżących szpiegów
Aktualizacja: 2026-02-18T09:56:58+01:00
9:05
Zburzą wieżowiec, żeby zaraz postawić nowy. Ta "zabawa klockami" to obłęd
Aktualizacja: 2026-02-18T09:05:26+01:00
8:51
Zabójcy miast krążą nad naszymi głowami. NASA: "Jesteśmy całkowicie bezbronni"
Aktualizacja: 2026-02-18T08:51:26+01:00
6:45
Co widać przez okulary z Android XR? Już to wiemy, będzie przyjemnie
Aktualizacja: 2026-02-18T06:45:00+01:00
6:34
Apple okulary i Apple wisiorek. Jest wielki plan, nie ma w nim iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-18T06:34:00+01:00
6:23
Wiadomości na Androidzie ze świetną zmianą. Wyczekiwana funkcja już jest
Aktualizacja: 2026-02-18T06:23:00+01:00
6:12
ONZ buduje kompas dla AI. Polak w gronie topowych poskromicieli SI
Aktualizacja: 2026-02-18T06:12:00+01:00
6:01
Rozsypujesz po polu i hamujesz globalne ocieplenie. Odkrycie zdumiewa
Aktualizacja: 2026-02-18T06:01:00+01:00
20:31
Drogi RAM zabierze nam wszystko. "Już się nie opłacamy" firmom
Aktualizacja: 2026-02-17T20:31:15+01:00
20:08
Microsoft utrudnia pobieranie Windows 11. Wielka zmiana na gorsze
Aktualizacja: 2026-02-17T20:08:19+01:00
19:57
Steam Deck niedostępny w Polsce. Co za bzdura, winne wielkie korpo
Aktualizacja: 2026-02-17T19:57:46+01:00
19:00
Shein jest celowo uzależniający. Udowodnili to, posypią się kary
Aktualizacja: 2026-02-17T19:00:10+01:00
18:51
Rząd rozdał ludziom czujniki dymu i czadu. “To groźne buble”
Aktualizacja: 2026-02-17T18:51:14+01:00
18:07
Królowie RPG z Polski i Czech za darmo w Game Pass. Dziękuję panie Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-17T18:07:23+01:00
17:55
Lekarze proszą: słuchawek używajcie stosując zasadę 60/60. Nie znałem
Aktualizacja: 2026-02-17T17:55:44+01:00
17:35
Messenger i WhatsApp mam już głęboko w pompie. Pisz mi SMS-y
Aktualizacja: 2026-02-17T17:35:00+01:00
17:12
Saturator SodaStream w rekordowo niskiej cenie. Pa pa kaucja za butelki
Aktualizacja: 2026-02-17T17:12:37+01:00
16:12
Kraków szykuje antykoncepcję dla gołębi. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2026-02-17T16:12:53+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA