REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło

Microsoft w końcu zrozumiał, że po podwyżce cen Xbox Game Passa musi się zacząć starać. W ten weekend będę mógł pograć w Battlefielda 6 za darmo. I ty też możesz.

Piotr Grabiec
battlefield-6-xbox-game-pass-ultimate-premium-plus-essential-weekend-za-darmo-FreePlayDays
REKLAMA

Jednym z moich postanowień noworocznych była rezygnacja z abonamentu Xbox Game Pass oraz pozbycie się Xboksa Series X. W końcu nie ma już zielonych stricte konsolowych exclusive’ów, a w gry od Microsoftu mogę równie dobrze grać na pececie lub, w coraz większej liczbie przypadków, na PlayStation 5 lub nawet Switchu. Do tego cena subskrypcji poszła znacząco w górę.

Microsoft upuścił też piłeczkę po gali The Game Awards 2025, bo nie informował wszem i wobec, iż jego abonament obejmuje grę roku, czyli Clair Obscure: Expedition 33. Firma z Redmond podjęła jednak ostatnio kilka decyzji, które nie sprawiły co prawda, że zdecydowałem się z Xbox Game Passem zostać na stałe, ale przynajmniej odłożyłem w czasie decyzję o wyłączeniu go w diabły.

REKLAMA

Battlefield 6 w Xbox Game Pass na weekend za darmo

Grałem we wszystkie poprzednie części cyklu Battlefield (a także w oba Star Wars Battlefronty od studia DICE), ale przedostatnia, czyli Battlefield 2042, nie przypadła mi do gustu. Zdecydowałem, że w Battlefielda 6, mimo świetnych ocen, nie będę inwestował w ciemno. Teraz wreszcie mogę sprawdzić, co mnie ominęło, gdyż gra będzie dostępna przez najbliższy weekend w ramach Xbox Game Passa.

Cieszę się, że nie zrezygnowałem z Xboksa Series X, który nadal ciągnie prąd na mojej szafce RTV. Oferta dotyczy wyłącznie konsol Microsoftu, a Battlefield 6 za darmo na weekend nie będzie dostępny w ramach tej akcji promocyjnej w abonamencie Microsoftu na pecetach (który może niedługo się przeobrazić). I jestem zdziwiony - rzadko kiedy firma premiuje osoby, które zakupiły akurat jej konsolę…

Weekend wystarczy, aby przejść kampanię Battlefield 6 i przetestować tryb multi. FreePlayDays dotyczy przy tym subskrypcji Xbox Game Pass, czyli zarówno wersji Ultimate i Premium, jak i Essential (będącej de facto nową wersję Xbox Live Gold umożliwiającą rozgrywki multiplayer). W ramach akcji będzie można też zagrać w Chip ’n Clawz vs The Brainoids, Sunderfolk, Polterguys i Jujutsu Kaisen Cursed Clash.

Sprawdź inne nasze teksty poświęcone grze Battlefield 6:

REKLAMA

A to nie jedyny dobry ruch Microsoftu w ostatnim czasie w kontekście Xboksa.

Firma wykupiła studio Activision Blizzard odpowiedzialne za serię gier Diablo, która wydała ostatnio… ogromny dodatek Reign of Warlock z nową klasą postaci do Diablo II: Resurrected, czyli remastera kultowej gry sprzed… 26 lat! Podstawka dostępna jest, rzecz jasna, w ramach abonamentu Xbox Game Pass, więc pobrałem ją od razu. Od razu zalała mnie fala nostalgicznych wspomnień i ciepłych uczuć, które przelewają się, chcąc nie chcąc, właśnie na Xboksa.

REKLAMA
Piotr Grabiec
19.02.2026 18:11
Tagi: BattlefieldGame PassXbox
Najnowsze
18:11
Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło
Aktualizacja: 2026-02-19T18:11:52+01:00
17:51
iPhone 17 Pro Max jak niechciana zabawka. Pragną go, a potem masowo oddają
Aktualizacja: 2026-02-19T17:51:02+01:00
17:09
USA ściągają wojsko na środek Atlantyku. To wygląda jak przygotowanie
Aktualizacja: 2026-02-19T17:09:31+01:00
16:38
Tak wygląda Windows, który robi wszystko za ciebie. I to właśnie budzi niepokój
Aktualizacja: 2026-02-19T16:38:33+01:00
16:22
Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2026-02-19T16:22:04+01:00
15:49
Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć
Aktualizacja: 2026-02-19T15:49:18+01:00
15:19
mObywatel dostał cios od Unii. Za granicą to nie zadziała
Aktualizacja: 2026-02-19T15:19:34+01:00
14:54
Polskie dzieła w Samsung Art Store. W końcu doczekaliśmy się kogoś od nas
Aktualizacja: 2026-02-19T14:54:43+01:00
13:38
Mieszkańcy walczą z kodami QR."Karzecie wszystkich za kilku cwaniaków"
Aktualizacja: 2026-02-19T13:38:25+01:00
12:44
Mapy Google z dziwnym ograniczeniem. Bez konta ani rusz
Aktualizacja: 2026-02-19T12:44:12+01:00
11:30
Nie widzieli takich pociągów od 40 lat. PKP Intercity szykuje cacuszko
Aktualizacja: 2026-02-19T11:30:23+01:00
10:53
Tak wygląda cyfrowa nieśmiertelność. "Dysk, który przetrwa cywilizację"
Aktualizacja: 2026-02-19T10:53:18+01:00
9:31
Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów
Aktualizacja: 2026-02-19T09:31:16+01:00
9:01
Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-19T09:01:36+01:00
8:08
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt
Aktualizacja: 2026-02-19T08:08:52+01:00
8:00
Jestem panem życia i śmierci podczas epidemii zombie. Ależ jara mnie Quarantine Zone
Aktualizacja: 2026-02-19T08:00:11+01:00
7:00
Politycy słusznie biorą się za ceny gier. Szkoda, że poparcie widać dopiero pod mikroskopem
Aktualizacja: 2026-02-19T07:00:00+01:00
6:21
Android z Face ID. Pół świata na to czeka
Aktualizacja: 2026-02-19T06:21:27+01:00
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
6:12
Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów
Aktualizacja: 2026-02-19T06:12:00+01:00
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
6:00
Dzieje się na Bałtyku. Praca wre, żeby prąd z morza przypłynął na ląd
Aktualizacja: 2026-02-19T06:00:00+01:00
21:00
Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy
Aktualizacja: 2026-02-18T21:00:27+01:00
20:00
Kazałem Gemini stworzyć muzyczny hit. Efekt jest krępujący
Aktualizacja: 2026-02-18T20:00:05+01:00
19:00
Zatrzymał pociąg ze strategicznym transportem. Państwo z dykty uspokaja
Aktualizacja: 2026-02-18T19:00:34+01:00
18:03
Battlefield 6 z polską żołnierką. Milena Rogowska z WOT-u walczy przeciw NATO
Aktualizacja: 2026-02-18T18:03:29+01:00
17:29
Android 17 szybki jak struś pędziwiatr. Google chwali się ulepszeniem
Aktualizacja: 2026-02-18T17:29:44+01:00
17:01
Battlefield 6 plusuje niemiecką mapą, ale sezon 2 spala grę. EA nie kuma fanów
Aktualizacja: 2026-02-18T17:01:34+01:00
17:00
Jak karmić AI bez rujnowania planety? Big tech ma plan
Aktualizacja: 2026-02-18T17:00:00+01:00
16:32
Samsung Galaxy S26 to złoto. Najlepsza funkcja wgniata w fotel
Aktualizacja: 2026-02-18T16:32:03+01:00
16:00
Google Pixel 10a. Jest płaski oraz tani i to mi się podoba
Aktualizacja: 2026-02-18T16:00:00+01:00
15:58
Jadę na snowboard. Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:58:03+01:00
15:25
Nikt nie dostanie aktualizacji do nowego Windowsa. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:25:39+01:00
15:07
Samsung zapowiada One UI 8.5. Mówi, kiedy skorzystasz
Aktualizacja: 2026-02-18T15:07:49+01:00
14:56
ZUS padł w najgorszym momencie. Zobaczysz tylko biały ekran
Aktualizacja: 2026-02-18T14:56:25+01:00
14:43
Na potęgę budują broń jądrową. Satelity obnażyły sekret
Aktualizacja: 2026-02-18T14:43:09+01:00
13:39
Reklamy w ChatGPT to fatalny pomysł. Konkurencja już sprawdziła i ucieka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:39:48+01:00
13:16
Pamięć RAM to nowa dubajska czekolada. Producent musiał zmienić pudełka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:16:23+01:00
12:35
Orange stoi światłowodem i 5G. Ilu Polaków jest w zasięgu?
Aktualizacja: 2026-02-18T12:35:44+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA