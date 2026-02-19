Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło

Ładowanie...

Jednym z moich postanowień noworocznych była rezygnacja z abonamentu Xbox Game Pass oraz pozbycie się Xboksa Series X. W końcu nie ma już zielonych stricte konsolowych exclusive’ów, a w gry od Microsoftu mogę równie dobrze grać na pececie lub, w coraz większej liczbie przypadków, na PlayStation 5 lub nawet Switchu. Do tego cena subskrypcji poszła znacząco w górę.

Microsoft upuścił też piłeczkę po gali The Game Awards 2025, bo nie informował wszem i wobec, iż jego abonament obejmuje grę roku, czyli Clair Obscure: Expedition 33. Firma z Redmond podjęła jednak ostatnio kilka decyzji, które nie sprawiły co prawda, że zdecydowałem się z Xbox Game Passem zostać na stałe, ale przynajmniej odłożyłem w czasie decyzję o wyłączeniu go w diabły.

Battlefield 6 w Xbox Game Pass na weekend za darmo

Grałem we wszystkie poprzednie części cyklu Battlefield (a także w oba Star Wars Battlefronty od studia DICE), ale przedostatnia, czyli Battlefield 2042, nie przypadła mi do gustu. Zdecydowałem, że w Battlefielda 6, mimo świetnych ocen, nie będę inwestował w ciemno. Teraz wreszcie mogę sprawdzić, co mnie ominęło, gdyż gra będzie dostępna przez najbliższy weekend w ramach Xbox Game Passa.

Cieszę się, że nie zrezygnowałem z Xboksa Series X, który nadal ciągnie prąd na mojej szafce RTV. Oferta dotyczy wyłącznie konsol Microsoftu, a Battlefield 6 za darmo na weekend nie będzie dostępny w ramach tej akcji promocyjnej w abonamencie Microsoftu na pecetach (który może niedługo się przeobrazić). I jestem zdziwiony - rzadko kiedy firma premiuje osoby, które zakupiły akurat jej konsolę…

Weekend wystarczy, aby przejść kampanię Battlefield 6 i przetestować tryb multi. FreePlayDays dotyczy przy tym subskrypcji Xbox Game Pass, czyli zarówno wersji Ultimate i Premium, jak i Essential (będącej de facto nową wersję Xbox Live Gold umożliwiającą rozgrywki multiplayer). W ramach akcji będzie można też zagrać w Chip ’n Clawz vs The Brainoids, Sunderfolk, Polterguys i Jujutsu Kaisen Cursed Clash.

A to nie jedyny dobry ruch Microsoftu w ostatnim czasie w kontekście Xboksa.

Firma wykupiła studio Activision Blizzard odpowiedzialne za serię gier Diablo, która wydała ostatnio… ogromny dodatek Reign of Warlock z nową klasą postaci do Diablo II: Resurrected, czyli remastera kultowej gry sprzed… 26 lat! Podstawka dostępna jest, rzecz jasna, w ramach abonamentu Xbox Game Pass, więc pobrałem ją od razu. Od razu zalała mnie fala nostalgicznych wspomnień i ciepłych uczuć, które przelewają się, chcąc nie chcąc, właśnie na Xboksa.

Piotr Grabiec 19.02.2026 18:11

