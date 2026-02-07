Ogromne zmiany w Game Pass. Nie, nie podwyżki

Ładowanie...

Microsoft nie zwalnia tempa. Minęły zaledwie cztery miesiące od ostatniej, bolesnej dla wielu graczy przebudowy Game Passa, a zza kulis już dochodzą sygnały o kolejnej, znacznie większej restrukturyzacji. Według przecieków (tu Windows Central) Microsoft rozważa scalenie planów PC i Premium, dodanie kolejnych usług firm trzecich oraz uruchomienie darmowego cloud gamingu finansowanego reklamami. Jeśli te plany wejdą w życie to Game Pass w przyszłym może wyglądać zupełnie inaczej niż dziś - i to zarówno dla graczy PC, jak i konsolowych.

Czytaj też:

REKLAMA

Co Microsoft kombinuje tym razem?

Microsoft ma pracować nad dwoma dużymi zmianami:

Połączenie PC Game Pass z Xbox Game Pass Premium. To byłby ruch, który od dawna wisiał w powietrzu. Obecna struktura planów jest nielogiczna: PC Game Pass kosztuje 62,99 zł, Premium -54,99 zł, a mimo to to właśnie droższy PC Game Pass oferuje premiery day-one. Scalenie obu planów rozwiązałoby ten paradoks. Gracze PC płaciliby mniej za podobny zestaw korzyści, a gracze konsolowi zyskaliby dostęp do premierowych tytułów Xbox Game Studios. Dodanie kolejnych usług firm trzecich. Ultimate już dziś jest pakietem wszystko w jednym: EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew, bonusy w grach Riot Games i Blizzardzie. Microsoft chce iść dalej - i to dużo dalej. W przeciekach nie padają konkretne nazwy, ale branża spekuluje o takich partnerach jak Netflix Games czy Amazon Luna. To byłby ruch w stronę gamingowego Apple One - jednej subskrypcji, która daje dostęp do całego ekosystemu rozrywki.

Tom Warren z The Verge podkreśla jednak, że nie należy spodziewać się zmian w tym roku. Najwcześniejszy realny termin to 2027.

Game Pass lepszy, ale gorszy

Scalony plan PC + Premium może być tańszy niż obecne 62,99 zł. Oferta stanie się prostsza, a więcej usług w Ultimate może zwiększyć jego realną wartość. Tyle że Microsoft może podnieść ceny, by zrekompensować utratę PC Game Pass, day-one może trafić tylko do droższych planów, no i Ultimate może stać się jeszcze droższy, jeśli trafią tam nowe usługi.

REKLAMA

Game Pass tani raczej nie będzie już nigdy. Microsoft przeszedł z fazy agresywnego wzrostu do fazy monetyzacji. Teraz pytanie brzmi czy gracze zaakceptują nowy model - i czy Game Pass wciąż będzie najlepszą ofertą w gamingu. Niektórzy mają coraz więcej wątpliwości i trudno się dziwić.

REKLAMA

Maciej Gajewski 07.02.2026 16:20

Ładowanie...