PC do gier taniej o 600 zł. Komputery dla początkujących i elity w promocji HIRO Days

Ładowanie...

Graczom z doświadczeniem gamingowym i esportowym nie trzeba przedstawiać HIRO. To marka polskiego producenta NTT System, obecnego na rynku od ponad 35 lat, wyróżniająca się jakością oraz unikalnym podejściem. W NTT testują każdy PC przez 24 godziny lub dłużej, we własnym centrum, załączając dokumentację potwierdzającą wzorowe działanie. Firma ma jedne z najlepiej zabezpieczonych komputerów do wysyłki, jakie widziałem w życiu. Do tego współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi producentami podzespołów.

Efekt? HIRO to marka silnie kojarzona z prestiżowymi turniejami e-sportowymi. Profesjonaliści w przeszłości testowali swoje skille na sprzętach HIRO podczas wydarzeń takich jak PGA oraz IEM, a także podczas letnich obozów Pasha Gaming Camp. Gracze doceniają te sprzęty za wysoką niezawodność i wydajność. Z tego też powodu PC od HIRO stanowią bazę treningową wielu doświadczonych drużyn e-sportowych.

REKLAMA

Gracze ucieszą się na fakt, iż powraca HIRO DAYS. Podczas promocji można zgarnąć PC do gier z rabatami do 600 zł.

Aby każdy gracz mógł łatwo znaleźć coś dla siebie, w zasięgu unikalnych potrzeb oraz indywidualnego budżetu, HIRO dzieli komputery objęte promocją na trzy kategorie: Początkujący, Entuzjasta oraz Bez kompromisów. W ten sposób osoby rozglądające się za nowym komputerem do gier, ale bez znajomości specyfiki konkretnych podzespołów, szybko znajdą konfigurację w sam raz dla siebie.

Warto dodać, że poza komputerami, pod cenowe cięcia trafiły także akcesoria marki HIRO. Peryferia takie jak klawiatury, myszki, słuchawki, podkładki i mikrofony zostały objęte rabatem wynoszącym solidne 30% ceny. Dzięki temu zestaw słuchawkowy nabędziemy już od 41 zł, a gryzonia nawet za 26 zł. Wszystkie akcesoria objęte promocją HIRO Days znajdziecie w tym miejscu.

Kategoria: Początkujący. Jaki PC do gier w korzystnej cenie?

Początkujący wcale nie oznacza gorszy. Eksperci HIRO tak dobrali podzespoły komputerów, aby również na korzystnych cenowo jednostkach użytkownicy mieli możliwość uruchomienia wszystkich najnowszych gier wideo. W tej kategorii PC HIRO można nabyć już od 3899 zł. Tyle kosztuje aktualnie HIRO HELLCAT, objęty rabatem wynoszącym 300 zł.

Omawiany HIRO HELLCAT został wyposażony w układ graficzny GeForce RTX 5050, procesor Intel i5 14400F oraz 16 GB RAM. Do tego dochodzi 1 TB przestrzeni na gry. Z takim CPU i GPU gracze grający w Full HD osiągną 60 klatek na sekundę w wymagającym Cyberpunku 2077, z wysokimi ustawieniami graficznymi. Z kolei mniej zasobożerne produkcje, jak Counter Strike 2, mogą działać natywnie nawet z ponad 120 fps-ami.

Warto dodać, że karta GeForce RTX 5050 zapewnia dostęp do pakietu najnowocześniejszych rozwiązań dla graczy obecnych na rynku – DLSS 4.5. W tym ulepszonego generatora klatek oraz upscalera Super Resolution, pozwalającego cieszyć się świetną oprawą w grach wideo także na mniej wydajnych sprzętach.

HIRO HELLCAT

GPU: Nvidia RTX 5050

CPU: Intel Core i5 14400F

RAM: 16 GB

SSD: 1 TB

Korzystny cenowo HIRO HELLCAT to także brama do świata zaawansowanych programów, mogących zwiększać umiejętności oraz kompetencje użytkownika. Taki PC może stanowić początek przygody z takimi aplikacjami jak Photoshop czy Lightroom, przydatnymi w późniejszym życiu.

Kategoria: Entuzjasta. Złoty środek między ceną oraz wydajnością.

Jednostki dla entuzjastów to więcej niż tylko wydajne PC do gier. Takie maszyny umożliwiają wejście do świata rozgrywki w standardzie 2K/4K, z zadowalającą płynnością i bez drastycznych kompromisów w ustawieniach grafiki. Słowem – gry będą działać nie tylko szybko, ale również spowodują wizualny opad szczęki. W przypadku mniej zasobożernych tytułów również natywnie, bez wspomagaczy takich jak DLSS czy FSR.

Objęta promocją jest np. jednostka HIRO WILDCAT, teraz tańsza o 300 zł, w cenie 4749 zł. Ta konfiguracja została oparta o kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5060 i procesor Intel Core Ultra 5. Do tego dochodzi 16 GB RAM oraz 1 TB pojemności SSD na dane.

Tego typu PC jest już na tyle mocny, że wiele najnowszych produkcji obsłuży natywnie, bez wsparcia DLSS, oferując wydajność 60+ klatek na sekundę z wysokimi ustawieniami graficznymi. Ma to szczególne znaczenie przy grach kompetytywnych i e-sportowych, gdzie każda milisekunda opóźnienia związana z działaniem upscalingu może mieć znaczenie. Tego maszyna poradzi sobie z lokalnymi modelami AI działającymi bezpośrednio na PC, a także będzie działać odpowiednio szybko podczas obsługi takich programów jak Blender, na poziomie amatorskim.

HIRO WILDCAT

GPU: Nvidia RTX 5060

CPU: Intel Core Ultra 5

RAM: 16 GB

SSD: 1 TB

Jednostkę typu HIRO Wildcat docenią też streamerzy, bo poradzi sobie z jednoczesnym renderowaniem gry oraz strumieniowaniem obrazu na żywo w sieci. Maszyna tego typu pozwoli też wykorzystać potencjał ekranów QHD oraz 4K, podczas pracy jak i podczas rozgrywki.

Kategoria: Bez kompromisów. Kiedy topowa jakość jest najważniejsza

Komputery z kategorii Bez kompromisów mają oferować najlepsze możliwe doznania, wykorzystując najnowsze rozwiązania ze świata gier. Takie jednostki nie tylko renderują gry z maksymalnymi ustawieniami graficznymi, ale też korzystają z niezwykle zasobożernych technologii, jak ray tracing oraz path tracing, służących do śledzenia promieni w czasie rzeczywistym.

Maszyna taka jak HIRO AIRFRAME to więcej niż mocny PC. To możliwość doświadczenia najlepszego, co branża gier ma do zaoferowania. Do tego w natywnym 4K, z absurdalną liczbą klatek na sekundę. Kosmiczna wydajność jest możliwa do osiągnięcia dzięki topowej karcie graficznej GeForce RTX 5090, potężnemu Intel Core Ultra 9 285K oraz aż 64 GB RAM. Do tego dochodzi SSD 2 TB.

Dysponując taką bestią, pytanie „pójdzie mi to” przestaje istnieć. Uruchamiasz dowolną grę i po prostu przesuwasz wszystkie suwaki graficzne do maksimum. Efekt? Produkcje takie jak Microsoft Flight Simulator 2024 zyskują fotorealistyczną oprawę, a światłocień w Cyberpunku czy Alan Wake 2 jest tak złożony, że użytkownik będzie się zachwycał niesamowitymi detalami.

HIRO AIRFRAME

GPU: Nvidia RTX 5090

CPU: Ryzen Ultra 9 285K

RAM: 64 GB

SSD: 2 TB

HIRO AIRFRAME jest wręcz zbyt mocny, aby używać go wyłącznie do gier. Jednostka tego typu uruchomi najbardziej złożone lokalne modele AI, a także powoli realizować się twórczo w zasobożernych programach takich jak DaVinci Resolve, działając na materiałach w jakości 4K oraz 8K. Na takich konfiguracjach pracują najwięksi profesjonaliści. Wielu z nich wręcz o nich marzy.

Warto dodać, że wszystkie PC od HIRO są objęte wydłużoną gwarancją na 3 lata. Można też skorzystać z rat 0%.

Producent ma ponad 35 lat doświadczenia na rynku i to procentuje. Firma jest tak pewna swoich komputerów do gier, że oferuje na nie rozszerzoną gwarancję, trwającą aż 36 miesięcy. Z perspektywy klienta to bardzo przyjemny wyróżnik marki HIRO. Do tego kupując jednostki HIRO, można skorzystać z systemu rat 0%. Warto też wspomnieć o wydłużonym okresie aż 30 dni na zwrot, a także darmowej dostawie.

Jeśli jesteście zainteresowani, gamingowe maszyny HIRO będzie można przetestować na własnej skórze. Marka będzie obecna w strefie Intela podczas finałów Intel Extreme Masters 2026 w Krakowie. HIRO organizuje także własny panel w trakcie e-sportowej imprezy, rozpoczynający się w sobotę o godzinie 14:45. Na pewno nie zabraknie wtedy fantów do zgarnięcia dla gości.

REKLAMA

REKLAMA

Szymon Radzewicz 06.02.2026 12:20

Ładowanie...