Battlefield 6 z polską żołnierką. Milena Rogowska z WOT-u walczy przeciw NATO

Trochę musieliśmy poczekać. Po tym jak swoich operatorów w Battlefield 6 dostały takie kraje jak Rumunia i Bułgaria, nareszcie przyszedł czas na Polskę. Wraz z drugim sezonem do gry zawitała krajanka Milena Rogowska. Co ciekawe, kobieta walczy przeciwko siłom Paktu Północnoatlantyckiemu. Coś ty narobił, Macierewicz.

Milena Rogowska z Battlefield 6 zaczynała karierę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Z notatki biograficznej dowiadujemy się, że kobieta rozpoczęła przygodę z siłami zbrojnymi wstępując do WOT-u. Zrobiła to w odpowiedzi na narastające zagrożenia wobec Polski, spowodowane sąsiednimi nacjami stającymi po przeciwnej stronie konfliktu. Powstaje pytanie, czy twórcy BF6 nawiązują w ten sposób do realnej sytuacji z Białorusią, czy do fikcyjnej wojny w świecie gry.

Jeśli to drugie, można sądzić, że w uniwersum Battlefielda 6 Polska opowiedziała się przeciw NATO. No, przynajmniej pewna jej część. To mało prawdopodobny, niezbyt wiarygodny scenariusz. Jeśli się go trzymać, wielu naszych żołnierzy (a może nawet całe państwo) wstąpiło do koalicji Pax Armata – nowego rywala Paktu Północnoatlantyckiego, złożonego w dużej mierze z sił Europy kontynentalnej oraz Afryki.

Teoretycznie Pax Armata to prywatna organizacja militarna. W praktyce cieszy się wsparciem wielu byłych członków NATO, a wcześniej także CIA. To właśnie CIA przyczyniło się do powstania Pax Armata, ale organizacja okazała się tak duża i silna, że urwała się z amerykańskiej smyczy. W rezultacie wybuchł konflikt na globalną skalę, a Milena Rogowska znajduje się teraz w jego centrum.

Milena Rogowska - notatka biograficzna w grze

Milenę odblokowuje się w ramach postępów przepustki sezonowej

Rogowska to jedna z wielu osób, które przystąpiły do Pax Armata na skutek szeroko zakrojonej rekrutacji, wspartej dochodowymi kontraktami. Teraz kobieta walczy z siłami NATO o kontrolę nad kompleksem wojskowym na terenie Niemiec. Starcia są zacięte, dochodzi nawet do użycia gazu bojowego.

Żołnierka z Polski to nie jedyny krajowy akcent w Battlefield 6. Innym są bronie.

W BF6 znajdziemy karabinek inspirowany rodzimym modelem GROT. Z kolei drugi sezon wprowadza jego wariację, w trybie strzelby wyborowej. Do pełni szczęścia brakuje już chyba tylko Rosomaka. No i oczywiście mapy zlokalizowanej w Polsce. Ciekawych terenów mogących robić za klimatyczne areny potyczek jest u nas pod dostatkiem.

Warto dodać, że w poprzedniej grze z serii – Battlefield 2042 – także pojawiała się żołnierka z Polski. Ewelina Lis lubiła wysadzać wrogie pojazdy, stając się jedną z popularniejszych postaci wybieranych przez graczy. W przeciwieństwie do Eweliny, twarz Mileny z BF6 pozostaje tajemnicą, na skutek noszonej maski. Bardzo możliwe, że w przyszłości bohaterka z Polski dostanie kolejne skórki, odsłaniające jej facjatę.

Szymon Radzewicz 18.02.2026 18:03

