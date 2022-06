Ewelina Lis to strażniczka Gdańska z wyrzutnią rakiet. Polka w Battlefield 2042

W ostatnim czasie Temproyal analizował kod dwóch ostatnich aktualizacji do gry Battlefield 2042 - odpowiednio 0.4 oraz 0.41 - szukając w nim poszlak odnoszących się do nadchodzącego pierwszego sezonu z nową zawartością sieciowej strzelaniny. Dataminer opublikował na Twitterze wszystko, co udało mu się wykopać z kodu ostatnich aktualizacji.