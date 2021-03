Prywatna armia nie chce opuścić terytorium Polski. Premier Lidia Sobieska osobiście angażuje się w konflikt w Tekken 7

2 interakcji

Z najnowszych wiadomości: oddziały prywatnej armii Tekken Force należące do potężnej korporacji Mishima Zaibatsu nie opuszczają terytorium Polski. W konflikt osobiście angażuje się premier tego kraju, Lidia Sobieska.

Jak być może widać za moimi plecami, zmilitaryzowane oddziały Tekken Force wciąż znajdują się w bazie na Rembertowie. Wygląda na to, że żądanie premier Lidii Sobieskiej nie zostało przyjęte ani przez miejscowego dowódcę, ani przez korporację Mishima Zaibatsu. Żołnierze nie pozwalają podejść nam bliżej. Przed chwilą doszło do przepychanek z operatorami, była próba wyrwania nam kamery. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń, ale wygląda na to, że Tekken Force pozostaje w Polsce wbrew intencji rządu.

Kolejne szczegóły dotyczące nowej wojowniczki w Tekken 7: Premier Polski to Lidia Sobieska.

Wcześniejsze informacje na temat imienia wojowniczki z Polski okazały się błędne. Pani Premier to jednak nie Katarzyna, a Lidia. Do tego Lidia Sobieska, co bez wątpienia jest ze strony japońskich producentów gry Tekken 7 nawiązaniem do monarchistycznej i szlacheckiej historii naszego kraju. Lidia Sobieska to młoda premier Polski, która decyduje się osobiście wziąć udział w Turnieju Króla Żelaznej Pięści.

Dlaczego premier Polski decyduje się na takie działanie? Ma to związek z potężną korporacją Mishima Zaibatsu, stanowiącą centralną część uniwersum gier Tekken. Mishima Zaibatsu jest największym globalnym dostawcą broni, z własną prywatną armią, unikalnymi technologiami oraz wpływami sięgającymi każdego miejsca na planecie Ziemia. To militarno-technologiczny hegemon, posiadający gigantyczne wpływy w sektorze bankowym oraz sektorze nowoczesnych usług. Mishima Zaibatsu jest obecne wszędzie, stanowiąc zagrożenie dla każdego krajowego rządu.

Wcześniej wspomniany Turniej Króla Żelaznej Pięści cieszy się gigantyczną popularnością ze względu na wyjątkową nagrodę. Najlepszy wojownik otrzymuje tytuł prezesa korporacji Mishima Zaibatsu, stając się jednocześnie jednym z najpotężniejszych ludzi na całym świecie. O ile nie najpotężniejszym z nich wszystkich.

Premier Polski chce odzyskać niezależność kraju, również przy pomocy własnych pięści i kopniaków.

Redakcja TekkenGamer opublikowała na platformie Twitter bardzo ciekawy list, napisany przez doskonale znanego graczom Heihachiego Mishimę, aktualnego prezesa Zaibatsu. Korespondencja została zaadresowana właśnie do Lidii Sobieskiej, premier polskiego rządu. W odręcznie napisanym liście Heihachi odmawia usunięcia militarnych sił Tekken Force z terytorium Polski. Jednocześnie doświadczony wojownik sugeruje, że jeśli Sobieska ma z tym problem, może mu to powiedzieć twarzą w twarz podczas Turnieju Króla Żelaznej Pięści.

List stanowi element fizycznej paczki, jaką redakcja TekkenGamer otrzymała bezpośrednio od Bandai Namco - wydawcy Tekken 7. Nie ma więc żadnych powodów, aby poddawać w wątpliwość jego autentyczność. Poza listem, w paczce znalazł się także czarny pas z imieniem Lidia oraz napisem polskie karate. Może to być sugestia dotycząca stylu, jakim będzie się posługiwać nowa wojowniczka w Tekken 7. Warto dodać, że karate to popularna dyscyplina sportu w naszym kraju, z kolei nasi zawodnicy odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej.